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Domácí

Okamura míří do ostře sledované země. Vládní dokument odhalil důvod cesty

Viet Tran
Viet Tran
Viet Tran

Vláda Andreje Babiše (ANO) v pondělí odsouhlasila nejen cestu prezidenta Petra Pavla na summit NATO, ale také jednu překvapivou výpravu šéfa dolní komory Tomia Okamury (SPD). Ten má ještě koncem července zamířit do Číny. Vyplývá to z pondělního usnesení kabinetu, které ovšem Úřad vlády nahrál až v průběhu pátku. Okamura chce cestou podpořit vzájemný cestovní ruch a hospodářskou spolupráci.

Tomio Okamura
Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD)Foto: Profimedia – Ladislav Křivan / MFDNES + LN / Profimedia
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Zatímco jsou všechny oči upřené na nadcházející summit Severoatlantické aliance v Ankaře, kolem kterého stále panují spory mezi Pražským hradem a Strakovou akademií, vláda opožděně zveřejnila sérii usnesení z pondělního jednání kabinetu. Z nich vyplývá, že došlo ke schválení dalších zahraničních cest nejvyšších ústavních činitelů.

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A jak ukazuje jedna z příloh k usnesení o zajištění letecké dopravy politikům, jedné zajímavé cesty se dočká i předseda Poslanecké komory Tomio Okamura. Ten má již za pár týdnů – konkrétně 19. července – letět do Čínské lidové republiky.

Vládní letkou do Pekingu

Zhruba týdenní návštěva asijského hegemona obsáhne podle vládního dokumentu několik měst. Okamura zavítá nejen do metropole Pekingu, ale také do Šanghaje, Chang-čou či Čcheng-tu. V rámci cesty byl šéfovi sněmovny přidělen vládní letoun Airbus A-319.

Podle přílohy vládního usnesení si v červenci zacestuje nejen Tomio Okamura, ale i Alena Schillerová či sám premiér Andrej Babiš.
Podle přílohy vládního usnesení si v červenci zacestuje nejen Tomio Okamura, ale i Alena Schillerová či sám premiér Andrej Babiš.Foto: Úřad vlády ČR

Podle dokumentu půjde o oficiální návštěvu, která zahrne také jednání s vedením Všečínského shromáždění lidových zástupců. Hlavním cílem cesty má být nicméně podpora hospodářské spolupráce a cestovního ruchu, z toho důvodu Okamurovu delegaci doprovodí také skupina českých podnikatelů.

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Současný předseda dolní komory se již v květnu nechal slyšet, že by v Číně rád podpořil novou vlnu turistů do České republiky. Před covidovou pandemií byli Číňané na prvním místě v útratách na osobu a den, což se podle něj změnilo během vlády Petra Fialy (ODS).

Původně se mluvilo o Babišovi

Okamura, který dříve působil jako viceprezident Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, poznamenal, že považuje za klíčové i zrušení vízového styku pro české občany.

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Ještě předtím, než předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) odletěl na ostře sledovanou cestu na Tchaj-wan, se v zákulisí spekulovalo, že se do Číny chystal i sám premiér Babiš. Ten to ale popřel.

Z výběru asijských zemí má podle informací Aktuálně.cz v plánu listopadovou návštěvu Vietnamu a Indonésie. Původně počítal s Filipínami.

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Juchelka a Metnar do Irska, Havlíček do Londýna

Vláda mimo jiné schválila další cesty členů kabinetu. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) se v neděli vydá do irského Knocku na neformální setkání svých protějšků v rámci Rady EPSCO, vrátí se hned v pondělí.

Šéfka státní kasy Alena Schillerová (ANO) plánuje 9. července pro změnu jednodenní návštěvu Bruselu, rovněž v souvislosti s jednáním ministrů financí dalších členských zemí. Posléze se v půlce července nacestuje také ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO), který poletí na ministerskou radu do Dublinu.

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Tento měsíc se podle vládního usnesení uskuteční ještě dvě cesty. Jedna z nich opět připadne na Andreje Babiše, který týden po summitu NATO poletí na setkání Koalice ochotných v Paříži a rovnou oslaví francouzský státní svátek k výročí dobytí Bastily.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) má pak na programu bilaterální jednání v Londýně, kam poletí 19. července.

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Návrat tam, kde chválil Orbána. Podívejte se na video Radka Bartoníčka, který byl s Petrem Macinkou v Maďarsku:

Petr Macinka (Motoristé) na jednání se šéfem zahraničního výboru maďarského Národního shromáždění. | Video: Radek Bartoníček
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