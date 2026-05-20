Potvrzeno. Autoři Kingdom Come dělají na hře ze světa Pána prstenů, vzniká v Praze

Spekulacím je konec. Vývojáři z pražského studia Warhorse pracují hned na dvou hrách. Jednak chystají pokračování úspěšného středověkého titulu Kingdom Come: Deliverance (KCD), jednak na Palmovce vzniká i zbrusu nový titul z prostředí Pána prstenů. Chystané projekty odhalilo studio na svých sociálních sítích.
„Možná jste už slyšeli ty zvěsti – je čas odhalit, na čem pracujeme: RPG ze Středozemě s otevřeným světem a nové dobrodružství Kingdom Come. Těšíme se, až vám o tom povíme víc, až nastane ten správný čas,“ uvedl ve středu dopoledne profil studia Warhorse na sociální síti X bez dalších podrobností.
K odhalení vývoje dvou velkých titulů se vyjádřil i PR manažer studia Tobias Stolz-Zwilling na sociální síti LinkedIn. „Ve Warhorse Studios vstupujeme do nové kapitoly. Jen ta představa, že se jedna z největších a nejoblíbenějších značek na světě vyvíjí tady v Praze, je upřímně až neuvěřitelná. Vždy jsme tvořili světy plné příběhů, míst a postav, které vás vtáhnou – a přesně takovou Středozem chceme přivést k životu,“ uvedl ve středu.
„Čeká nás dlouhá cesta a více se dozvíte, až nastane ten správný čas. Ale prozatím… se mi opravdu třesou ruce nadšením,“ dodal na závěr Stolz-Zwilling.
O hře ze světa Pána prstenů se spekulovalo delší dobu, oficiální potvrzení přišlo až nyní. Oba tituly mají vznikat v sídle studia Warhorse na pražské Palmovce. Přesun na nové projekty dává smysl – Kingdom Come: Deliverance 2 už ostatně obdržel všechny plánované dodatečné přídavky, čímž si čeští tvůrci uvolnili ruce na vývoj dalších her.
Oba tituly – tedy jak pokračování příběhu Jindřicha ze Stříbrné Skalice, tak hra ze Středozemě – nejspíše spatří světlo světa až za několik let. Koneckonců mezi vydáním prvního a druhého dílu KCD uplynulo dlouhých sedm let a k úplnému odhalení pokračování došlo na jaře 2024.
Miliony prodaných kopií i významná ocenění
V obou případech šlo o jedny z nejdražších českých her. Celkové náklady na vývoj prvního dílu se podle producentů pohybovaly kolem 400 milionů korun. Zhruba 1,1 milionu liber (podle dobového kurzu 31,5 milionu korun) tvůrci získali od fanoušků prostřednictvím crowdfundingu.
Část peněz poskytl finančník a podnikatel Zdeněk Bakala. Náklady na druhý díl dle dostupných údajů dosáhly miliardy korun, hra je utržila hned první den po vydání.
Obzvlášť KCD 2 slavil obrovský úspěch na domácí půdě i v celosvětové konkurenci. V listopadu vývojářské studio Warhorse oznámilo, že od vydání pokračování na začátku loňského února prodalo čtyři miliony kopií.
Během uplynulého roku se KCD 2 dočkal ocenění nejen od hráčů. Už dva měsíce po vydání ho hráči v anketě Britské akademie filmového a televizního umění (BAFTA) označili za sedmou nejvlivnější videohru na světě.
Koncem roku pak byl mezi hrami nominovanými v prestižní anketě The Game Awards, a to jak na hlavní cenu Hra roku, tak v kategoriích Nejlepší příběh a Nejlepší RPG hra. Letos tvůrci obdrželi cenu BAFTA v kategorii Nejlepší příběh.
Úspěch hry prospívá i českým památkám
O úspěchu Kingdom Come: Deliverance 2 se ve svém novoročním projevu zmínil také prezident Petr Pavel. „Česká počítačová hra se stala celosvětovým hitem,“ řekl Pavel v části projevu, který věnoval českým úspěchům a talentům.
Důkazem popularity hry je například i nárůst návštěvnosti hradu Trosky, kam loni přišlo na 120 tisíc lidí, meziročně o třetinu více. Za nárůstem stáli fanoušci KCD 2, ve kterém hraje tato dominanta Českého ráje významnou roli.
Závod s časem i se sebou samým. Příběh kultovního Prince z Persie, který změnil svět her. Podívejte se na nový díl Krotitelů bossů:
Rusové hrozí Evropě tvrdou odvetou. Litevci museli prchnout do krytů
Na východním křídle Evropské unie a NATO v posledních dnech přibývá pádů dronů. Ve středu ráno litevská armáda dokonce vyhlásila poplach a obyvatelé této pobaltské země se museli uchýlit do krytů. Jeden dron musel v úterý v Estonsku sestřelit letoun NATO.
Macinka by rád stihl přesun ambasády do Jeruzaléma do konce svého mandátu
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) by rád stihnul přesunout českou ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma do konce svého mandátu. Novinářům to řekl po středečním jednání s izraelským šéfem diplomacie Gideonem Saarem v pražském Černínském paláci. Přesun by podle něj bylo možné načasovat do nějakého symbolického okamžiku, půjde o rozhodnutí kabinetu.
Na Rokycansku havaroval autobus, který vezl děti na plavání. Na místě jsou zranění
U Oseka na Rokycansku ve středu ráno havaroval do příkopu autobus dětmi. Několik je zraněných, zřejmě ne vážně, informoval mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Zraněné zdravotníci po ošetření propouštějí do domácí péče.
Manželé v Německu vyzvídali od vědců o AI i kosmonautice, jsou podezřelí ze špionáže pro Čínu
Kvůli podezření ze špionáže pro Čínu zadržela německá policie v Mnichově dvě osoby. Manželský pár s německým občanstvím navazoval kontakty s vědci na německých vysokých školách.
Skvělá výhra a my řešíme Laršony, štve Hanzala. U Čechů ho překvapil „geniální hráč"
Čeští hokejisté se na mistrovství světa oklepali z historické porážky se Slovinci a díky výhře nad Švédy se ve skupině rázem dostali do výhodné pozice. Jejich výkony na švýcarském turnaji hodnotí bývalý reprezentační útočník Martin Hanzal. Věří českému úspěchu, zároveň mu vadí, že pondělní triumf zastínilo lingvistické téma.