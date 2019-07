Potíže se závislostí na hazardu může mít v Česku 164 tisíc lidí, upozorňují odborníci

před 5 minutami

Až 164 tisíc lidí nad 15 let může mít v Česku podle odborných odhadů problémy s hraním hazardních her a se závislostí na něm. Sázení a hraní nemá pod kontrolou asi 13 tisíc mladých lidí do 18 let. Vyplývá to z výroční zprávy o hazardním hraní za loňský rok. Češi přitom vloni za hazard utratili 249,5 miliardy korun. Odhady však také ukazují, že lidí s problémy s hraním hazardních her v posledních letech ubývá.

Patologických hráčů je v Česku podle zprávy bezmála 60 tisíc. Sázení a hraní pak nemá pod kontrolou asi 13 tisíc mladých lidí do 18 let. Zprávu o závislosti na hazardních hrách připravilo již popáté Národní monitorovací středisko pro drogy a závislost. Odhady z posledního dokumentu však ukazují, že lidí s problémy s hraním hazardních her v posledních letech ubývá. Zatímco v roce 2014 jich mohlo být kolem 351 tisíc, loni jich bylo o 178 200 méně. Patologických hráčů bylo loni asi necelých 60 tisíc, ještě před šesti lety jich však byl více než dvojnásobek - 129 tisíc. Autoři ale poukazují na to, že výsledky různých metod jsou protichůdné. Podle průzkumu mezi lékaři naopak patologických hráčů přibylo, a to i mezi mladými. Podle školní studie by až osm procent středoškoláků mohlo mít s hraním problém, a to hlavně chlapci z učilišť. Do ambulancí předloni docházelo kvůli své závislosti na hraní a sázení 1079 mužů a 177 žen. Počet léčených v posledních letech klesá. V nemocnici v roce 2017 pobývalo 434 závislých. Nejvážnějšími důsledky je zadlužení a narušené vztahy Za nejvážnější důsledek problémového hraní autoři označili zadluženost a narušené vztahy. "Dominujícím vztahovým vzorcem patologických hráčů je takzvaný dvojí život, který trvá mnohdy i řadu let," uvádí zpráva. Dluhy má 90 procent patologických hráčů. Podle zjištění dluhových poraden průměrná dlužná částka loni činila 750 tisíc korun. Podle údajů adiktologů se dluhy pohybují od desítek tisíc do několika milionů, nejčastěji jsou od 250 tisíc do 600 tisíc korun. Lidé, kteří se zadlužili v dětství, budou mít oddlužení snazší, rozhodli poslanci číst článek Studie mezi léčenými ukázala, že půjčky tvořily v posledním roce 26 procent jejich příjmů a desetina příjmu pocházela z kriminální činnosti. Maximální sázka u automatů činí sto korun v herně a tisíc korun v kasinu a on-line, maximální výhra v herně je 50 tisíc korun a v kasinu a na internetu půl milionu. Za hodinu je v herně možné prohrát až 45 tisíc korun, zatímco na webu a v kasinu až 450 tisíc korun. Minimální interval mezi hrami jsou dvě vteřiny. Po 120 minutách hry musí být pauza aspoň 15 minut. Hazard je zakázán ve 418 obcích Úřady by měly mít k dispozici rejstřík lidí, kteří nebudou moci hrát. Patří mezi ně příjemci dávek, léčení hráči či lidé v úpadku. Loni hráči prohráli 31,3 miliardy korun. Za hraní utratili 249,5 miliardy, na výhrách dostali 218,2 miliardy. "V roce 2018 hráči vsadili víc než dvojnásobný objem peněz než před pěti lety a o 11 procent víc než v roce 2017," uvádí zpráva. Podle ní je ale loňská prohraná suma nižší než předloňská, a to o 8,5 miliardy. Podle autorů je za snížením regulace v obcích a povinná registrace hráčů. Hazard na svém území loni v březnu omezovalo 685 obcí, z nich 418 hazardní hraní úplně zakázalo. V roce 2013 regulaci mělo 423 obcí, úplný zákaz platil v 213 z nich. Za posledních pět let se zvedly příjmy z on-line her o 266 procent, u ostatních her o 15 procent klesly. Nejrychleji roste na trhu podíl internetových kurzových sázek. U her je podle jejich druhu nyní daňová sazba 23 a 35 procent. V projednávané daňové novele vláda navrhla tři sazby - 25, 30 a 35 procent. Podle zprávy se počítá se zdaněním výher, a to "15 procenty z čisté výhry vyšší než 100 tisíc korun". Na daních se takto loni vybralo 9,7 miliardy, předloni 12,1 miliardy.