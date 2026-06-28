Přeskočit na obsah
Benative
28. 6. Lubomír
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Potápěči našli v přehradě Hracholusky tělo utopeného mladíka, bylo mu 17 let

ČTK

Policejní potápěči našli dnes dopoledne v přehradě Hracholusky za Plzní tělo sedmnáctiletého mladíka. Utonul v sobotu kolem 17:00.

Dam,Hracholusky,,Czech,Republic
Přehrada HracholuskyFoto: Shutterstock – Martin Lisner
Reklama

Po provedeném ohledání místa potápěči ze zásahové jednotky krajského ředitelství bylo tělo vyzvednuto na hladinu, řekla policejní mluvčí Eva Červenková. Případ dále prověřují kriminalisté.

„Pátrací akce na přehradě pokračovala od brzkých ranních hodin. Během dopoledne se podařilo lokalizovat pod hladinou tělo osoby. K ohledání muže ročník 2009 přivolali koronera,“ uvedla. K zjištění přesné příčiny úmrtí byla nařízena soudní pitva.

Související

Zmizení osoby kousek od hráze nahlásili po 17:00 svědci, kteří hned zavolali záchranáře a policii. Na místo letěl vrtulník. Vodní záchranná služba místo prohlížela i podvodními drony. Poté tam dorazili policejní potápěči.

Podle řídicího důstojníka hasičů Luboše Kasla měli hasiči shodou okolností na Hracholuskách výcvik na hladině a hned vyjeli na místo neštěstí. „Ten člověk už byl pod vodou, takže se ho snažili najít, ale nenašli ho,“ uvedl.

Reklama
Reklama

Přímý svědek události po doplavání na břeh zalarmoval záchranné složky. „A určil přibližné místo,“ dodala mluvčí.

Podle informací ČTK je u hráze hloubka až 20 metrů. Pátrání bylo náročné, hledání komplikovaly spodní proudy.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Abyste snížili kardiovaskulární riziko o 30 procent, měli byste cvičit okolo 10 hodin týdně.
Abyste snížili kardiovaskulární riziko o 30 procent, měli byste cvičit okolo 10 hodin týdně.
Abyste snížili kardiovaskulární riziko o 30 procent, měli byste cvičit okolo 10 hodin týdně.

Chcete výrazně snížit riziko infarktu? Musíte cvičit víc, než se doposud myslelo

Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje dospělým věnovat se týdně alespoň 150 minut aerobní aktivitě střední až vyšší intenzity. Mezi takové činnosti se standardně řadí například svižná chůze, běh nebo jízda na kole. Jak ale ukazuje nejnovější výzkum, chtějí-li lidé skutečně výrazně snížit riziko infarktu, mrtvice a dalších kardiovaskulárních rizik, měli by cvičit mnohem víc.

Reklama
Vedro / Horko / Teploměr / Počasí / Teplota / Léto / Ilustrační snímek
Vedro / Horko / Teploměr / Počasí / Teplota / Léto / Ilustrační snímek
Vedro / Horko / Teploměr / Počasí / Teplota / Léto / Ilustrační snímek

Sobotní rekord pokořen, v Doksanech naměřili 41 stupňů

Sobotní nové teplotní maximum Česka bylo v neděli překonáno, meteorologové už před 15:00 naměřili v Doksanech na Litoměřicku 41,1 stupně. Je to současně první jedenačtyřicetistupňová teplota v oficiální síti českých měřicích stanic, uvedl na Facebooku Český hydrometeorologický ústav.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama