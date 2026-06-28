Potápěči našli v přehradě Hracholusky tělo utopeného mladíka, bylo mu 17 let

Policejní potápěči našli dnes dopoledne v přehradě Hracholusky za Plzní tělo sedmnáctiletého mladíka. Utonul v sobotu kolem 17:00.
Po provedeném ohledání místa potápěči ze zásahové jednotky krajského ředitelství bylo tělo vyzvednuto na hladinu, řekla policejní mluvčí Eva Červenková. Případ dále prověřují kriminalisté.
„Pátrací akce na přehradě pokračovala od brzkých ranních hodin. Během dopoledne se podařilo lokalizovat pod hladinou tělo osoby. K ohledání muže ročník 2009 přivolali koronera,“ uvedla. K zjištění přesné příčiny úmrtí byla nařízena soudní pitva.
Zmizení osoby kousek od hráze nahlásili po 17:00 svědci, kteří hned zavolali záchranáře a policii. Na místo letěl vrtulník. Vodní záchranná služba místo prohlížela i podvodními drony. Poté tam dorazili policejní potápěči.
Podle řídicího důstojníka hasičů Luboše Kasla měli hasiči shodou okolností na Hracholuskách výcvik na hladině a hned vyjeli na místo neštěstí. „Ten člověk už byl pod vodou, takže se ho snažili najít, ale nenašli ho,“ uvedl.
Přímý svědek události po doplavání na břeh zalarmoval záchranné složky. „A určil přibližné místo,“ dodala mluvčí.
Podle informací ČTK je u hráze hloubka až 20 metrů. Pátrání bylo náročné, hledání komplikovaly spodní proudy.
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