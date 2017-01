Postupně ubývá lidí, podle nichž byl odsun Němců spravedlivý, ukazuje průzkum

před 1 hodinou

V Česku ubývá postupně lidí, kteří si myslí, že poválečný odsun Němců byl spravedlivý. Zatímco v roce 2002 tento názor mělo 64 procent Čechů a Češek, nyní 37 procent. Snižuje se také podíl těch, podle nichž by takzvané Benešovy dekrety měly dál platit. Přibývá naopak lidí, kteří názor na tuto věc nemají. Vyplývá to z výsledků průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Loni v listopadu na otázky odpovídalo 1019 lidí starších 15 let. "Od roku 2002 můžeme vidět jasný trend postupného klesání podílu těch, kdo odsun pokládají za spravedlivý," uvedlo CVVM. Čtvrtina lidí míní, že odsun byl nespravedlivý, ale za minulostí je potřeba udělat tlustou čáru.

autor: ČTK