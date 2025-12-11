Domácí

Postavili „prokletou dálnici“, ale auta na ni stále nesmí. Kvůli eko-aktivistům

Viet Tran Viet Tran
před 23 minutami
Frustrace, hněv a nedobrovolné čekání na „dopravního Godota“. Tak lidé na Zlínsku popisují uplynulý rok v souvislosti s nešťastnou dostavbou dálnice D49 z Hulína do Fryštáku. Třebaže je značná část úseku již hotová, auta na ni doposud nesmí a doprava se tak odklání přes menší obce. Příčina? Ekologičtí aktivisté. Končící ministr Martin Kupka (ODS) označil dálnici D49 kvůli průtahům za „prokletou“.
Má to být úsek, který má citelně ulehčit dopravu na Kroměřížsku. Místo toho dálnice D49 stále čeká na kompletní otevření - v současnosti se po ní auta projedou jen z Hulína do Holešova, pak musí sjet na silnici přes Martinice. Hustá doprava pak dělá místnímu obyvatelstvu nemalé vrásky na čele.

Důvod? Žaloby podané ekologickými aktivisty. Ti vyhráli několik soudních sporů, což vedlo k tomu, že se výstavba sjezdu z dálnice u Fryštáku znatelně zpozdila kvůli zrušení stavebního povolení. Důvodem byla podle spolku Děti Země absence platného závazného stanoviska EIA, neboť platnost toho původního skončila v prosinci 2021.

Třebaže jde "jen" o zhruba 200 metrů cesty, bez něj nelze zprovoznit dalších sedm kilometrů dálnice. Jinými slovy: kriticky důležitý úsek stojí, čeká se na vyřízení nového povolení a řidiči kroutí hlavou.

"Je to neuvěřitelné, jak dlouho se na to čeká. Už roky se ví, že doprava okolo Hulína je na prd, D49 by nám ulehčila život. Ale ne, místo toho kličkujeme malými obcemi a trčíme v ranních špičkách, protože aktivisté chtějí chránit brouky," postěžoval si redakci Aktuálně.cz podnikatel Jiří Mlýnek z Hulína.

V řízení EIA , které nyní posuzuje dopady staveb na životní prostředí v okolí, ovšem nově nebyly zohledněny připomínky spolků Děti Země a Egeria, které proti dálnici D49 dlouhodobě brojí. Závazné stanovisko nyní leží na ministerstvu životního prostředí, informoval web iDnes.cz

Kdyby oponentní posudek vyhověl ekologickým aktivistům, nejspíše by se dostavba opět znatelně prodloužila. Pokud resort životního prostředí naopak požehná posudku, celý případ by se přiblížil k vydání stavebního povolení a dálnice na Kroměřížsku by v plném rozsahu mohla otevřít příští rok.

"Počítáme s tím, že ministerstvo musí do konce letošního roku vydat souhlasné závazné stanovisko EIA pro 12 objektů na dálnici. Po jeho prostudování zvážíme, zda budeme v odvolání proti stavebnímu povolení jeho obsah rozporovat a v jak velkém rozsahu," prohlásil předseda Dětí Země Miroslav Patrik podle webu iDnes.cz.

Je to průšvih, přiznal Kupka

Nespokojenost nad dopravní situací na Kroměřížsku vyprovokovala i končícího ministra dopravy Martina Kupku k reakci. Ani ten nešetřil ostrou kritikou směrem ke vzniklým průtahům. "Dálnice D49 je prokletá, je to průšvih a známe historicky i důvody," řekl na podzim při setkání s obyvateli Martinic.

Poznamenal, že nad žádnou jinou stavbou, kterou měl jeho resort v gesci, nestrávil tolik času jako právě nad dálnicí na Zlínsku. Zdůraznil, že za to mohou především soudní spory mezi státem a ekologickými organizacemi.

Ministr Kupka také poukázal na novelu liniového zákona platící od ledna 2024. Díky ní se měla výstavba strategických dopravních staveb urychlit, jelikož brání spolkům v opakovaném odvolání proti stanovisku EIA.

 
domácí Doprava ekologie eia dálnice děti země

