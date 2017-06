Pospíšil: Europoslance znepokojilo, že Babiš může vyhrát volby. Sledují ho dlouhodobě, pohár přetekl

před 33 minutami

Evropský parlament ve čtvrtek projednával politické zneužívání médií v České republice. Debata poslanců se točila hlavně kolem bývalého ministra financí a místopředsedy vlády Andreje Babiše v souvislosti s nahrávkami. Europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09) v rozhovoru pro Aktuálně.cz vysvětluje, proč je důležité, že se o kauzách Babiše mluví i na půdě Evropského parlamentu.

Jaký mělo čtvrteční jednání v europarlamentu význam?

Já jsem od počátku říkal, že to dnešní projednávání může mít pouze informační význam. Nelze čekat, že by Evropský parlament mohl vyřešit problémy a kauzu Andreje Babiše. Na druhou stranu odmítám tvrzení některých představitelů ANO, že to bylo úplně zbytečné, že Evropský parlament toto vůbec nemá řešit.

Ve chvíli, kdy Andrej Babiše je jedním z největších odběratelů evropských dotací, pobírá evropské peníze, tak je logické, že některé evropské politiky a instituce jako Evropský parlament zajímá, kdo je největší odběratel jeho peněz. Takže ten dnešní bod beru jako takovou informaci pro naše kolegy. Je samozřejmě znepokojilo, že Andrej Babiš na podzim může volby vyhrát. Důsledkem toho například mohou chtít, aby byla upravena pravidla pro přijímání evropských dotací. O tom už hovořila paní poslankyně Grässleová, která tohle má na starosti.

A může k tomu tato debata opravdu vést?

Určitě to může posílit. Ta úvaha změnit evropská pravidla pro přijímání dotací v důsledku kauzy Babiš tady je a tahle dnešní debata může vést k tomu, že kvůli Andreji Babišovi se do budoucna zpřísní pravidla pro poskytování evropských dotací. Člověk v tak obrovském střetu zájmů by asi neměl čerpat evropské dotace, byť svoji firmu formálně převede do svěřenského fondu. To by voliči měli vědět a zvážit před podzimním hlasováním. Jejich volba je svobodná, všichni to musí plně respektovat, ale minimálně by měli občané vědět, že je to problém a že ten problém řeší i Evropský parlament.

Řeší?

Diskutuje.

Z českého parlamentu jsme zvyklí, že z jednání vzejde nějaké usnesení. Když poslanci debatovali o Babišových obchodech s korunovými dluhopisy, vydali žádost o vysvětlení. Zde to nebylo cílem. Může se stát, že europarlament přitvrdí?

To samozřejmě neumím vyloučit. Pokud se do budoucna objeví další kauza Andreje Babiše, například v tom, jak čerpá dotace… To vůbec nechci předvídat, nelze do budoucna vyloučit, že Andrej Babiš bude opět předmětem jednání pléna. Většinou bývá zvykem, pokud je problém jednoho státu projednáván poprvé, tak se to bere jako informativní debata a z ní se usnesení nepřijímá. To znamená, že dnešní jednání není neobvyklé.

Je to první jednání, které bylo k Andreji Babišovi na základě odposlechů, které unikly a které ukazují, že ovlivňuje média. Ohrožuje demokracii, nebo ne? Ten dotaz byl legitimní a tahle debata informativní. Jde o to, kdo je největším příjemcem našich evropských peněz. Ti poslanci to chtějí vědět. Andrej Babiš teď ze sebe bude dělat mučedníka před volbami a bude tvrdit: "Vidíte, Evropský parlament a úředníci z Bruselu proti mně jdou," a takové ty jeho obvyklé populistické řeči: od Sobotky přes Kalouska až po Evropský parlament. Obávám se, že on to může využít ve volební kampani, a doufám, že se občané nenechají zmanipulovat.

Přesto tady opakovaně zazněl názor: "Tohle mají řešit výhradně voliči, to je základní princip demokracie, a pokud se to má řešit jinde, tak výhradně na české půdě."

A já na to říkám: Platilo by to v případě, kdyby Andrej Babiš nebyl největším odběratelem evropských peněz.

Ale řeč byla o ovlivňování médií, nikoliv o dotacích, byť to je jeden a ten samý člověk.

Tady už přetekl ten pomyslný pohár. Andrej Babiš je tady vnímán už delší dobu, paní předsedkyně kontrolního výboru paní Grässleová o něm často hovoří, je to dlouhodobé sledování jeho fungování, protože je odběratelem evropských dotací. Proto to bylo na půdě parlamentu.

Když někomu budete poskytovat peníze, tak vás taky bude zajímat, co to je za člověka. Jestli si ty peníze zaslouží, anebo je pouze používá k posílení svého politického vlivu a ovlivňuje podmínky, za kterých je čerpá. Čapí hnízdo je toho důkazem. Já si myslím, že pokud bude Čapí hnízdo dál vyšetřováno, tak je možné, že se tady Andrej Babiš jako téma opět otevře. Ale to je jen moje spekulace.