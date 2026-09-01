Byla to naděje pro české rysy. Šumavská šelma i s koťaty záhadně zmizela ze záběrů

Ještě před rokem byla rysice Isis jednou z největších nadějí pro šumavské rysy. V červnu přivedla na svět tři koťata a fotopasti zachytily jejich první hry, odpočinek i nácvik lovu. Pak jedno kotě zmizelo. A 27. srpna 2025 přišel poslední záběr Isis se dvěma potomky. Od té doby je ticho.
Isis přišla na svět v květnu 2023. Její matkou byla místní rysice Iris, která ji přivedla na svět na západním okraji CHKO Šumava. Z malého kotěte postupně vyrostla mladá samice, která se vydala vlastní cestou.
Na podzim 2024 se usadila v oblasti takzvaného Plánického koridoru. Pro rysy je to důležité místo, přirozená spojnice mezi Šumavou a Brdy. Právě tam se mohl začít psát příběh, který měl být důležitý pro celou rysí populaci.
Isis nebyla sama
Ve stejné době se v oblasti začal objevovat mladý rysí kocour Alvin. A když přišlo období rozmnožování, jejich cesty se několikrát protnuly. U některých fotopastí se objevovali jen s odstupem několika dnů.
Pak přišlo čekání. První letní záběry měly prozradit, jestli jejich setkávání přineslo potomky. V červnu Isis přivedla ke kamerám tři malá koťata. Najednou se před fotopastmi odehrával úplně jiný svět. Koťata si spolu hrála, odpočívala, učila se lovit a zkoušela trpělivost své matky. Přepadávala ji při hrách a zaměstnávala ji dlouhé hodiny.
Isis jejich nájezdy statečně snášela. Jenže v přírodě není nic jisté. Jedno z koťat poměrně záhy zmizelo. Pro mladé rysy je okolní svět plný přirozených nebezpečí a ztráta mláděte bohužel není ničím výjimečným.
Zbylá dvě koťata ale rostla dál po boku své matky. A právě ona se spolu s Isis objevila na fotopasti naposledy 27. srpna 2025. Nikdo tehdy netušil, že jde o poslední společný snímek. Od konce srpna se fotopasti odmlčely. Žádná další Isis. Žádná její koťata. Žádný návrat známé rysí rodiny.
Přicházely týdny, měsíce a nakonec celý rok
Ticho je o to znepokojivější, že ze záznamů zmizel také Alvin. Rysí kocour, který se s Isis pohyboval ve stejné oblasti a mohl být otcem jejích mláďat, se rovněž přestal objevovat. Z původní naděje tak zůstávají obavy.
Isis měla něco, co je pro rysí populaci mimořádně důležité, usadila se v prostoru, kudy mohou rysi putovat ze Šumavy směrem k Brdům, a přivedla tam na svět mláďata.
Její příběh proto nebyl jen příběhem jedné rysice. Byl příběhem možné nové rysí rodiny. Teď už rok čekají fotopasti na další záběr. Na známé skvrny v srsti, na špičaté uši, na pohled zvířete, které se možná někde v lesích stále pohybuje. Zatím ale nepřišlo nic. Jen ticho.