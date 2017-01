"Poslední sprcha". Úniková hra chce přiblížit hrůzy Osvětimi, na firmu se snesla vlna kritiky

před 13 minutami

Pražský provozovatel oblíbených únikových her přišel s novým nápadem. Lidé se mají pokusit dostat ze sprch v koncentračním táboře Osvětim. U většiny lidí ale nabídka vyvolala negativní reakce a na firmu se snesla vlna kritiky. Společnost se ale brání tím, že naopak k celému projektu přistupuje s úctou k obětem a chce lidem jen přiblížit hrůzy druhé světové války. Akční cenu 390 korun navíc provozovatel nabízí jen do 27. ledna, kdy je Mezinárodní den památky obětí holokaustu.

Praha – Vcítit se do kůže vězňů koncentračního tábora v Osvětimi a pokusit se uniknout ze sprch, kde nacisté povraždili statisíce lidí, můžete za pár stovek i v Praze. "Útěk z Osvětimi" nabízí provozovatel únikových her Stanislav Pavel v předprodeji za zvýhodněnou cenu 390 korun. Návštěvníky láká slovy: "Čeká Vás poslední sprcha! Avšak s tím rozdílem, že vy se z této místnosti můžete dostat živí."

Po zveřejnění nabídky se ale snesla vlna kritiky. "Silný kafe", "neúcta k obětem", "to je za hranou", kritizují hru ty slušnější komentáře na facebookových stránkách provozovatele.

Pochopení hra nenašla ani u Federace židovských obcí. Její předseda Petr Papoušek ale přiznal, že s podobně nevhodnými tématy se setkává často. Kontroverze v poslední době vyvolal autobus polepený nápisem: "Pojeďte do Osvětimi – výlet za emocemi", který si jako filmovou rekvizitu nechal vyrobit režisér Vít Klusák. Kritizovaná byla i reality show České televize Život v protektorátu.

Společnost se ale svou hru z koncentračního tábora snaží hájit. Brání se s tím, že naopak chce, aby se lidé vcítili do obětí a uvědomili si hrůzy nacistického režimu. "Uznáváme, že to je velice silné téma a rozhodně není pro každého," vysvětluje na facebookových stránkách. "K této únikovce přistupujeme s velikým respektem a v žádném případě si z toho neděláme srandu," upozorňuje.

Provozovatel Stanislav Pavel řekl, že ani přes kritiku hru, kterou má v plánu spustit od července, rušit nebude. "Už máme předobjednávky a hru připravujeme," upřesnil. "Chystáme speciální efekty, které přiblíží situaci a atmosféru v táboře," dodal provozovatel s tím, že chápe lidi, kterým se nápad nelíbí. Znovu zdůraznil, že projekt by naopak měl lidem připomenout hrůzy války a historii, na kterou by se nemělo zapomínat.

Akční cenu 390 korun navíc provozovatel nabízí zákazníkům jen pokud si hru zakoupí do 27. ledna. Na tento den připadá Mezinárodní den památky obětí holokaustu. Provozovatel ale spojení mezi jeho nabídkou a tímto dnem popírá. "Tak to vůbec, je to taková nárazová akce, tu akci budeme opakovat," řekl překvapeně provozovatel s tvrzením, že jde pouze o špatnou náhodu.

Únikové hry se stávají mezi lidmi čím dál populárnější. Za nevšední zážitek a únik nejen z místnosti, ale i z reality všedního dne, jsou ochotni zaplatit stovky korun. V minulosti způsobila pozdvižení i úniková hra z výslechové místnosti StB.

autor: Barbora Němcová