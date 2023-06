ČSSD chystá změny. Šmarda není vidět ani slyšet, tvrdí adept na šéfa strany

Zachránce do svého čela bude o víkendu hledat ČSSD. Bývalá vládní strana, která je od předloňských voleb mimo sněmovnu, má na výběr dva kandidáty. Úřadujícího šéfa Michala Šmardu chce vystřídat Břetislav Štefan, starosta brněnské části Líšeň. Podle něj potřebuje nejstarší česká partaj důraznější styl politiky, aby se dokázala do parlamentu vrátit. Šmarda naopak tvrdí, že není čas měnit předsedu.

Předseda ČSSD Michal Šmarda se snaží co nejtěsněji spolupracovat se šéfem odborářů Josefem Středulou. Nedávno podepsali i dohodu o spolupráci. | Foto: Radek Bartoníček

Čeká se souboj dvou úspěšných komunálních politiků. Dosavadní předseda Michal Šmarda vede od roku 2010 Nové Město na Moravě, Břetislav Štefan je stejně dlouho v čele městské části Brno-Líšeň. Oba se dobře znají, Štefan je jedním z místopředsedů strany. Teď se utkají o to, kdo se pokusí vrátit sílu sociální demokracii, která se ocitla v krizi.

"Rok a půl jsem tvrdě pracoval, abychom stranu dostali z nejhoršího. To se, doufám, povedlo," prohlašuje Šmarda, který vedení převzal po neúspěchu ve volbách na podzim 2021. ČSSD vypadla ze sněmovny a tehdejší předseda Jan Hamáček rezignoval.

Od té doby se mnohé změnilo. ČSSD bojuje s dluhy, musela propouštět zaměstnance, až jí zůstaly dvě desítky posledních. Za 201 milionů korun prodala Lannův palác, část svého sídla v Lidovém domě pronajala. Centrála je nyní téměř prázdná, do kanceláří se místo po historickém schodišti vchází přes dvůr a nenápadné dveře. Pokračuje také odliv členů a ubývá komunálních politiků.

Především se ale strana, založená už v roce 1878, vytratila z vysoké politiky. Nemá poslance ani europoslance, v Senátu má jediného zástupce. Dlouhá léta přitom vládla, ještě v roce 2017 byl premiérem sociální demokrat Bohuslav Sobotka. Bez poslanců přišla strana o mnohamilionové státní dotace za mandáty.

Sociální demokraté naposledy pořádali sjezd letos v lednu, kdy diskutovali o návratu do sněmovny. Získání ztracených pozic označuje Šmarda za hlavní cíl příštích měsíců a let. Za rok se konají evropské a krajské volby, za dva se volí do sněmovny.

"Věřím, že máme velkou šanci na návrat. Už si nemůžeme dovolit žádný další pokus. Nesmíme dělat chyby," říká Šmarda, který je přesvědčený, že návrat může zajistit jedině on se svými spolupracovníky. "Můj tým se osvědčil a chci, aby dostal dál důvěru," tvrdí.

Musíme být mnohem razantnější

Ne všichni s ním ale souhlasí. Šmardův rival Štefan pro Aktuálně.cz potvrdil, že do víkendových voleb nového předsedy nejde jen symbolicky. O vedení strany stojí a na výhru si věří. Také on mluví optimisticky. "Vidím obrovskou příležitost na návrat do parlamentu, protože problémy, které se teď objevují, jsou živnou půdou pro myšlenky naší strany," uvádí.

Na rozdíl od Šmardy si nemyslí, že by nynější šéf stranu pozvedl. Vadí mu její nedostatečně výrazný styl. "Musíme na problémy společnosti upozorňovat daleko razantněji a nenechávat populisty zneužívat témata jako rozdělení daňové zátěže nebo bydlení," říká. "Když je nebude zvedat sociální demokracie jako jeden z pilířů sociálního státu, nahráváme právě populistům," varuje.

Na problémy současného Česka upozorňuje podle Štefana nynější předseda málo. "Očividně to dělá nedostatečně. Musíme být mnohem důraznější. Smířlivý tón Michala Šmardy může jindy fungovat, ale ne teď, kdy čelíme krizi. Není dostatečně slyšet ani vidět," vyčítá místopředseda stranickému šéfovi.

Šmarda s kritikou nesouhlasí. "Můžeme ČSSD oživit, ale určitě bych nepřepřahal ve chvíli, kdy jdeme do nejtěžší bitvy. Pokud ale sociální demokraté vyhodnotí, že chtějí fatální změnu, mají na to právo," říká.

Svého soupeře nepodceňuje, už s ohledem na pověst, kterou si vydobyl před sněmovními volbami v roce 2021. Tehdejší předseda Hamáček dal před Štefanem přednost poslanci Romanu Onderkovi a udělal ho lídrem jihomoravské kandidátky. Štefan rozhodnutí kritizoval a ČSSD ve volbách propadla. "Velkou podporu má v Brně, v komunálních volbách tam získal velký počet hlasů. Opakovaně byl zvolený starostou, umí si získat pozornost a důvěru lidí. Teď je otázka, jestli to stačí," komentuje soka Šmarda.

Na pozvánce na víkendový sjezd mluví sociální demokraté o chystané změně značky. Vedle úpravy loga a grafických materiálů by se mohl změnit i název strany, podle kuloárních informací se z ČSSD může nově stát Sociální demokracie. Šmarda také před sjezdem upozornil, že se chystá změna v komunikaci. Strana chce rovněž představit tváře, které ji budou reprezentovat v evropských a krajských volbách v příštím roce.

Video: Předseda sociálních demokratů Michal Šmarda před červnovým sjezdem strany