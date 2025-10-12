Poslední rozloučení s Danou Drábovou bude v úzkém kruhu rodiny a nejbližších přátel

"Na přání zesnulé se rozloučíme v úzkém kruhu rodiny a nejbližších přátel," je uvedeno na parte, kde je za pozůstalé podepsána rodina a občané města Pyšely.
Na počest Drábové se v pražském Foru Karlín ve čtvrtek 23. října uskuteční vzpomínkový večer. Kapacita prostoru se naplnila po 125 minutách, vstupenky na akci si zarezervovalo 2100 lidí, pořadatelé následně uvedli, že se kapacitu pokusí ještě o několik set lidí navýšit. Organizace Dárek pro Putina, Post Bellum a Havloids Memorial Club uvedly, že happening nazvaný Dano, děkujeme! pořádají po dohodě s její rodinou. Veřejný pohřeb si podle nich nepřála.
Drábová byla v Česku i zahraničí uznávanou odborníci na jadernou energetiku, v čele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost stála od roku 1999. Byla také výraznou osobností veřejného života. V Pyšelech byla dlouholetou místostarostkou a věnovala se rovněž podpoře Ukrajiny.