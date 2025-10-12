Domácí

Poslední rozloučení s Danou Drábovou bude v úzkém kruhu rodiny a nejbližších přátel

před 2 hodinami
Pohřeb předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dany Drábové bude v úzkém kruhu rodiny a nejbližších přátel. Městský úřad Pyšely v neděli zveřejnil její parte, datum pohřbu na něm uvedené není. Drábová zemřela po vážné nemoci v pondělí, bylo jí 64 let.
Dana Drábová na archivním snímku
Dana Drábová na archivním snímku | Foto: DVTV

"Na přání zesnulé se rozloučíme v úzkém kruhu rodiny a nejbližších přátel," je uvedeno na parte, kde je za pozůstalé podepsána rodina a občané města Pyšely.

Dano, děkujeme! Ve Foru Karlín budou hudebníci a přátelé vzpomínat na Drábovou

Dana Drábová

Na počest Drábové se v pražském Foru Karlín ve čtvrtek 23. října uskuteční vzpomínkový večer. Kapacita prostoru se naplnila po 125 minutách, vstupenky na akci si zarezervovalo 2100 lidí, pořadatelé následně uvedli, že se kapacitu pokusí ještě o několik set lidí navýšit. Organizace Dárek pro Putina, Post Bellum a Havloids Memorial Club uvedly, že happening nazvaný Dano, děkujeme! pořádají po dohodě s její rodinou. Veřejný pohřeb si podle nich nepřála.

Drábová byla v Česku i zahraničí uznávanou odborníci na jadernou energetiku, v čele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost stála od roku 1999. Byla také výraznou osobností veřejného života. V Pyšelech byla dlouholetou místostarostkou a věnovala se rovněž podpoře Ukrajiny.

 
