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Poslední letní víkend roku: Kde bude na opalování a kde na deštník?

Pavel Štrunc - redaktor
Pavel Štrunc - redaktor
Jakub Kopřiva
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Česko čeká poslední letní víkend letošního roku, než přijde astronomický podzim. V pátek a v sobotu bude ještě převážně polojasno, kdy teploty překonají 20 stupňů Celsia. V neděli se teploty vyšplhají ještě o kousek výš, na jižní Moravě budou šplhat až k 25 stupňům. Postupně ale bude od západu a severozápadu republiky přibývat oblačnost a lokálně se mohou objevit i přeháňky nebo déšť.

Déšť
DéšťFoto: Pexels
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V pátek ubude srážek

Ke konci pracovního týdne bude polojasno až oblačno, v Čechách podle meteorologů až zataženo. Ráno mohou být na Moravě místy – a ve zbytku země ojediněle – mlhy. Co se týče teploty, ráno bude na teplý svetr nebo bundu. Rtuť teploměru může klesnout až k sedmi stupňům Celsia, v údolích může být ještě o dva stupně méně.

Zatímco na Moravě si lidé přes den užijí sluníčka, na severozápadě a západě Česka se postupně objeví déšť nebo přeháňky. Přes den se teploty vyšplhají k 18 až 23 stupňům, kdy nejtepleji bude v jižních částech Čech i Moravy. Na horách meteorologové očekávají teploty kolem 13 stupňů Celsia.

„Večer srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat,“ uvádí ve své předpovědi Český hydrometeorologický ústav.

Sobota ve znamení slunce

Sobota bude hlavně ve znamení slunečného počasí, i když ráno se mohou ojediněle objevit mlhy a ranní teploty také nebudou nijak vysoké, pohybovat se budou mezi šesti až deseti stupni.

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Přes den ale bude počasí přát výletům. Zatímco na severu republiky se budou teploty pohybovat okolo 18 stupňů Celsia, na jihu Moravy to bude až 24 stupňů. Večer od severozápadu meteorologové očekávají pozvolné přibývání oblačnosti, ale zatím bez srážek.

V neděli přijde zlom

I neděle přinese zpočátku polojasné počasí, kdy se nejnižší teploty budou pohybovat mezi devíti až třinácti stupni, při vyjasnění mohou klesnout až k sedmi. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 19 až 23 stupňů, na jižní Moravě dokonce až na 25.

Konec víkendu ale přinese také konec letního počasí. Od severozápadu má postupně přibývat oblačnosti a večer meteorologové očekávají místy přeháňky nebo občasný déšť.

Začátek příštího týdne bude ve znamení proměnlivé oblačnosti, místy s přeháňkami a deštěm. Oproti víkendu se také ochladí, teploty nepřekonají 20 stupňů a ty nejnižší mohou v noci a nad ránem klesnout až na téměř mrazivé tři stupně Celsia.

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