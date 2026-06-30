Poslední dopis před tragédií. Co napsal elitní kriminalista nejen policejnímu vedení

„Dobré ráno, Viete.“ Tak začínal e-mail, který exkriminalista Rudolf Flaška poslal redaktorovi Aktuálně.cz ještě v úterý ráno v 8:01. Společně s přáním hezkého dne i života připojil otevřený dopis, který adresoval vedení policie, ministerstvu vnitra a ministerstvu spravedlnosti. Na zhruba osmi stránkách textu nešetřil tvrdou kritikou. Nedlouho poté si vzal život na vyhlídce u Karlových Varů.
O tragickém skonu Rudolfa Flašky informoval deník Aktuálně.cz v úterý dopoledne poté, co ho na něj upozornily policejní zdroje a přátelé kriminalisty z regionu. Uvedli, že se exkriminalistovi již dříve snažili rozmluvit temné myšlenky. Případ nyní převzala Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), která prověřuje okolnosti sebevraždy.
Smutnému konci zkušeného policejního plukovníka předcházelo několik momentů, které Flaškovi podle jeho blízkých postupně ubíraly energii a chuť do života. Začalo to neshodami s karlovarským policejním vedením, které se přelily i do soukromého života. Čelil rovněž kritice, že chce vstoupit do politické strany.
Pokračovalo to sporem s exmanželkou, který se rozhodl řešit alkoholem. Poté co po víkendu přijel do služby opilý, byl postaven mimo službu. Musel odložit uniformu, kterou nosil dvě dekády, a přišel o rentu i odchodné. Finální ránu mu uštědřil soud, který ho za zmíněný incident potrestal pokutou a odebráním řidičského průkazu.
Zpátky časem
Otevřený dopis s osmi stranami textu a několika fotografiemi, jenž má redakce k dispozici, vznikl podle datace v pondělí v Lokti, kde Flaška dlouhodobě žil s partnerkou a dcerou. Na začátku oslovil policejního prezidenta Martina Vondráška, ministra vnitra Lubomíra Metnara a ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (oba za ANO).
„Velmi se omlouvám za tento dopis, jsem si vědom Vašeho velkého pracovního vytížení, ale již nemohu jinak a nemám jinou možnost! Poměry v gesci policejního prezídia a výše uvedených ministerstev již dostoupily tak daleko, že dle mého policejního srdce a policejní duše je to již zcela neúnosné a v mnoha případech i nezákonné,“ napsal Flaška.
Řekněte si o pomoc. Vždy
Sebevražda je poslední možnost, která se nedá vrátit. Pokud vás dohání podobné myšlenky, vždy si řekněte o pomoc a neodkládejte to. V Česku existuje řada iniciativ, které jsou připravené podat pomocnou ruku. Obraťte se na následující čísla:
Linka pro dospělé v krizi – 116 000
Linka bezpečí – 116 111
Linku první psychické pomoci – 116 123
Linka důvěry – 283 850 300
V případě ohrožení života zavolejte rychlou záchrannou službu 155.
Následně se rozepsal o své dlouhé policejní kariéře. Vrátil se k začátkům v roce 2002, kdy nastoupil jako vyšetřovatel v hodnosti podporučíka do Okresního ředitelství v Sokolově, odkud pak postupně přebíral čím dál náročnější úkoly a funkce. Někdy měl k řešení i více než 20 případů najednou.
„V průběhu roku jsem byl 2008 osloven, zda bych se zúčastnil výběrového řízení na vyšetřovatele těch nejzávažnějších trestných činů v hodnosti kapitána pod Správou Západočeského kraje. Jelikož jsem byl vždy skromný a pochybující o svých schopnostech, tak jsem si nebyl jist, zda jsem již natolik zkušený a kvalifikovaný na vyšetřování vražd – toho nejvyššího, čeho může každý kriminalista kdy dosáhnout,“ přiznal Flaška v dopise.
Ve výběrovém řízení nicméně uspěl a dostal na starost případy nejtěžšího kalibru včetně vražd, znásilnění nezletilých či dealerů drog. Postupně se vypracoval až na pozici šéfa mordparty, a to v roce 2015 v hodnosti plukovníka. Ve funkci setrval až do svého odchodu letos na jaře.
„V rámci mé funkce vedoucího odboru obecné kriminality KŘP Karlovarského kraje jsme nikdy neměli tzv. kriminalistický pomníček. To znamená, že bychom měli nějaký neobjasněný zvlášť závažný případ a pachatel by nebyl zadržen a usvědčen,“ zrekapituloval Flaška svou kariéru.
Pak do toho vstoupil alkohol
Poté dopis nabral výrazně ostřejší tón – vrátil se myšlenkami k alkoholu, který zapříčinil stopku v jeho letité policejní kariéře. „Můj odchod od Policie ČR nezapříčinilo pouze jedno mé velmi špatné vyhodnocení situace, kdy jsem po osobních a citových problémech a velmi špatném víkendu přijel ráno do práce a nadýchal zbytkový alkohol 1,4 promile,“ pokračoval již zesnulý exkriminalista. Podrobnosti jsme psali již zde.
Zdůraznil, že během toho ani nikdy předtím nikoho nenapadl, nezmlátil ani nenaboural. „Ale to není omluva, prostě se to stalo… A to 16. března 2026, kdy jsem již nechtěl dále být u Policie ČR a 13. března jsem odeslal přihlášku do politické strany, což je zcela neslučitelné s výkonem policejní práce. Ze dne na den jsem chtěl být svobodný…“ konstatoval v dopise.
Ve výsledku tam podle svých slov neměl problém s tím, že opouští policejní řady, ale s policejním vedením. Byl přesvědčený, že ho „vymazalo z mapy a databází tak rychle, že si skoro nestihl zálohovat osobní fotky ze služebního počítače“.
Rozčarování z verdiktu
Nyní se dopis stočil k soudu v případu zmíněného alkoholu za volantem. „Hned na počátku jsem již v přípravném řízení svoji chybu přiznal a požádal jsem dozorujícího státního zástupce skrze svého právního zástupce o podmíněné zastavení trestního stíhání dle ust. § 307 tr. řádu,“ pokračoval exkriminalista.
Jelikož věděl, že podobnými či horšími excesy prošli i jiní vysoce postavení policisté z kraje i jinde, kteří pak vyvázli téměř bez trestu, doufal v podobný výsledek. Sám za svých 50 let žil podle svých slov řádný život bez přečinu, možná vyjma dopravních přestupků.
Soudkyně Ivana Kopernická ale měla uvést, že nebude mít žádnou shovívavost, neboť soud má dostatek důkazů k odsouzení, přiznání nepotřebuje a na vysoce postaveného policejního důstojníka klade vyšší morální požadavky. Ve výsledku tak Flaška dostal pokutu ve výši 60 tisíc korun a zákaz řízení na 12 měsíců.
„V čem je můj případ jiný? V čem jsem já jiný?“ podivoval se nad verdiktem soudu.
Prohřešky kolegů
Pak ukázal na kolegy z jiného kraje. „V roce 2021 náměstek pro Službu kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie Středočeského kraje byl přistižen při jízdě na dálnici D8 pod vlivem alkoholu s 2,39 promile alkoholu. Měl jet v době proticovidových opatření ze soukromé oslavy, které byly zakázané,“ připomněl pět let starý případ.
Přesto se měl daný policista dočkat podmíněného zastavení trestního stíhání. Stejně jako policista z Plzeňského kraje, který byl během služby pod vlivem alkoholu a kokainu.
„Převrátil služební vozidlo Škoda Kodiaq na střechu, způsobil škodu na majetku České republiky i Policii ČR, sám sebe zranil. Jeho jednání bylo řešeno jen kázeňsky…“ uvedl další příklad Flaška.
Přes 20 otázek a poslední rozloučení
Posléze přešel k otázkám pro policejního prezidenta a zmíněné resorty: „Jak je možné, že v rámci různých krajských ředitelství je postupováno odlišným způsobem? Jak je možné, že v rámci České republiky jsou používány u obdobného trestného činu jiné trestní postihy a nejsou zde dány precedentní odsouzení? Pokud příslušník vstoupí do politické strany, neměl by být ihned bez ohledu na další skutečnosti obratem propuštěn ze služby dle Zákona o služebním poměru?“
Celkem Flaška napsal 22 otázek, některé byly ovšem identické pro všechny adresáty. Následoval apel, aby odpovědi byly zaslány jeho rodině s tím, že už si je nejspíše nebude moci přečíst. V další části už natvrdo přiznal, co má v plánu.
„Poslední, co si neodpustím uvést, neb jsem z toho velmi, velmi, velmi smutný a byla to jedna z největších pohnutek ke konečnému řešení mé situace – tedy spáchání sebevraždy –, je rozloučení s Policií České republiky! Vždycky jsem byl, jsem a budu policistou, Policii ČR mám velmi rád a miluji kriminálku!“ předeslal svým kolegům v uniformách.
„Vzpomeňte na mě v článcích v Kriminalistickém sborníku, v podcastech na Českém rozhlase Dvojce jménem Kriminálka s Mirkem Vaňurou, při opakování pořadů v televizi Legendy kriminalistiky a Bez lítosti jako na přednášejícího o případech, které jsem vyšetřoval či vedl jako vedoucí mordparty, a na mé každodenní řešení případů naší krajské kriminálky,“ rozloučil se Flaška.
V úplném závěru dopisu v postskriptu Flaška napsal přesné místo, kde si hodlá vzít život. „Pokud byste se se mnou chtěli vidět, tak je již možnost jen dnešního dne v ranních hodinách na Jeskynní vyhlídce na levém břehu řeky Ohře mezi Loktem a Karlovými Vary nedaleko Svatošských skal.“
V úterý dopoledne tam policie našla jeho tělo bez známek života.
Mohlo by vás také zajímat: „Hodit těhotnou na zem, kde to jsme?“ Video policejního zásahu spustilo peklo
Když utichly otřesy, začal ten nejtěžší boj
Venezuelské zdravotnictví po ničivých zemětřeseních z minulého týdne čelí obrovskému náporu. Nemocnice praskají ve švech, některá zdravotnická zařízení byla vážně poškozena a tisícům lidí hrozí šíření infekčních nemocí. Světová zdravotnická organizace (WHO) varuje, že situace se dál zhoršuje.
„Velká výhra,“ jásal Trump. Nejvyšší soud potvrdil zákaz transgender osob v ženských týmech
Americký prezident Donald Trump je po úterních rozhodnutích Nejvyššího soudu USA spokojený. Zejména ho potěšilo potvrzení zákazu účasti transgenderových osob v ženských týmech, pro což se dlouhodobě vyslovuje. Nejvyšší soud také zrušil limity na financování kampaní stranami, naopak však odmítl Trumpovu snahu omezit automatické občanství pro všechny děti narozené ve Spojených státech.
„Může se stát jedním z nejlepších gólmanů Evropy.“ Tottenham vylepšil Kinskému smlouvu
Český fotbalový gólman Antonín Kinský podepsal novou víceletou smlouvu v Tottenhamu. Londýnský celek to oznámil na webu. Podle anglických médií dostal od klubu vylepšený kontrakt, ten původní mu měl skončit v roce 2031.
„Historický vrchol.“ Lukašenko je na tajemné cestě. Zapojí se do války?
Sotva utichla tvrdá slovní výměna mezi ukrajinským prezidentem Zelenským a jeho běloruským protějškem Lukašenkem, následovalo tajemné setkání druhého jmenovaného s ruským lídrem Putinem. Nepochází z něj žádný obrazový materiál ani tiskové prohlášení. „Poslední evropský diktátor“ poté vyrazil do Pekingu na setkání s čínským prezidentem Si. A svět se ptá: (Ne)zapojí se Bělorusko po cestě do války?
OSA chystá žalobu na firmu Suno. Důvod? Trénování modelů AI na odcizené hudbě
Ochranný svaz autorský (OSA) připravuje žalobu na společnost Suno, která umožňuje generování hudby pomocí umělé inteligence (AI). ČTK to sdělil předseda představenstva OSA Roman Strejček. Suno podle něj bez souhlasu využívá k trénování svých modelů hudbu autorů, které svaz zastupuje.