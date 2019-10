Valachová chce být hejtmankou. Jsem rád za kvalitní soupeřku, říká náměstek Šlapal

Poslankyně ČSSD Kateřina Valachová potvrdila deníku Aktuálně.cz, že usiluje o post lídryně v krajských volbách na jihu Moravy. Ve čtvrtek se bude možnou nominací zabývat vedení strany. Už nyní je ale jasné, že zájemci o tento post jsou minimálně dva. Vést tamější kandidátku chce i náměstek jihomoravského hejtmana Marek Šlapal.

Když před dvěma lety vznikala na jihu Moravy kandidátka ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny, tehdejší ministryně školství za ČSSD Kateřina Valachová se na ni nakonec nedostala. Rozhodla se proto kandidovat ve středních Čechách s Janem Hamáčkem - přestože jejím domovem je Brno. Teď by se na tamní kandidátku ráda vrátila, a to přímo jako lídryně pro krajské volby v roce 2020.

"Kateřina Valachová by měla být jedničkou kandidátky. Na toto místo ji mimo jiné podporuje vlivný první místopředseda ČSSD Roman Onderka," sdělil Aktuálně.cz jeden z předních představitelů strany, který si nepřál být jmenovaný. Argumentuje tím, že celá věc je značně citlivá, protože některým sociálním demokratům v Brně se takový návrh nelíbí.

Sama Valachová sdělila, že se zatím nechce podrobněji k této věci vyjadřovat, protože chce vyčkat, jak dopadne čtvrteční jednání vedení strany. Nicméně potvrdila, že má o místo lídryně zájem.

"Krajské volby 2020 jsou mimořádně důležité, pro ČSSD možná osudové. Rozhodnou nejen o bytí a síle naší strany, ale i budoucnosti naší země. A já jsem na jižní Moravě doma, vím, co zde lidé cítí a potřebují. Proto nemůžu zůstat stranou a chtěla bych věnovat všechnu svou energii tomu, abychom zde zabojovali co nejlépe," vysvětluje důvody, proč chce být jedničkou.

Na dotaz, zda by v případě volebního úspěchu zůstala na Moravě, nebo by se ucházela také o poslanecký mandát, odpověděla, že taková otázka je předčasná.

"Poslanecké volby jsou za dlouho. Kdybychom dopadli v krajských volbách špatně, špatný by byl i výsledek celostátní. My teď musíme sešikovat všechny síly na co nejlepší výsledek v krajích. Sestavit co nejlepší tým a jít do boje s cílem vyhrát. To na nás musí voliči na jižní Moravě vidět. Nejde mi o křesla, jde mi o budoucnost sociální demokracie," řekla.

Valachová má konkurenta

Její zdrženlivost je způsobena i tím, že není jediná, kdo má o pozici lídra kandidátky zájem. Stejné ambice má i bývalý středoškolský učitel a v posledních letech náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Marek Šlapal. Ten sám potvrdil v úterý Aktuálně.cz, že se vedle Valachové bude ucházet o post jedničky krajské kandidátky.

"Jelikož mám nominaci z devíti místních organizací v Brně, tak do toho určitě půjdu. Bylo by nefér teď říkat něco jiného, když jsem už dal souhlas k nominaci," řekl Šlapal, který se na kraji věnuje především sociálním záležitostem. Sociální demokraté jsou tady součástí koalice, ve které má hlavní slovo hnutí ANO se svým hejtmanem Bohumilem Šimkem.

Kdo nakonec bude lídrem ČSSD, se patrně ukáže v listopadu. Na začátku měsíce budou jednat sociální demokraté v Brně a 16. listopadu zástupci ČSSD z celé jižní Moravy - z toho jednání by mělo vzejít jméno, se kterým musí ale souhlasit ještě předsednictvo strany, které bude mít poslední slovo ve výběru lídrů ve všech krajích.

Když deník Aktuálně.cz sondoval mezi vlivnými členy ČSSD, kdo má větší šance být lídrem, všichni se shodovali, že šance jsou vyrovnané. Vedení strany bude prosazovat Valachovou, řadoví členové z Brna pro změnu Šlapala, který se mezi nimi jako člověk pracující v Brně pohybuje podstatně více. "Beru to sportovně, jsem rád, že budu mít kvalitní soupeřku, já to jen uvítám," usmívá se Šlapal, který tvrdí, že bere svou kandidaturu jako službu. "Takže jestliže se chce se mnou někdo o tu službu podělit, tak jsem jenom rád," podotkl.

Šlapalovo jméno patrně není širší veřejnosti známé, než vstoupil do politiky, učil na Střední odborné škole Morava v Brně, kde se stal následně zástupcem ředitele. Od roku 2012 se pohybuje ve vedení kraje, v prvních letech byl radním a od roku 2015 náměstkem. Čtyři roky je také místopředsedou Krajského výkonného výboru ČSSD Jihomoravského kraje. Podle svých slov se mu podařilo především několik výrazných věcí v sociální oblasti, například dokázal zvýšit úvazky v sociálních službách tak, že to umožnilo řadě příbuzných nemohoucích lidí chodit do práce.

Oproti tomu je výhodou Valachové, podle hlasů ze stranického zákulisí, to, že patří k nejvýraznějším členům poslaneckého klubu. Je první místopředsedkyní klubu, vystupuje velmi často v médiích, vede mimo jiné Stálou komisi pro Ústavu ČR a jako jedna z mála právniček ve sněmovně se vyjadřuje k řadě věcí. V poslední době se například hodně věnovala s dalšími poslanci tomu, aby lidé měli větší naději splatit své dluhy.

Je známější, ale nemusí to být přednost

Za nevýhodu označují někteří její kolegové to, že je spojena se zavedením inkluzivního vzdělávání do škol, proti čemuž vystupovala část veřejnosti a pedagogů. Někteří spolustraníci také vzpomínají kauzu její bývalé náměstkyně Simony Kratochvílové, která byla zatčena kvůli podezřelému rozdělování dotací. Sama Valachová nikdy vyšetřovaná nebyla.

"Určitě je mezi lidmi mnohem známější než Marek Šlapal, ale nikdo nedokážeme odhadnout, s čím si ji budou voliči nejvíc spojovat, jestli s tím pozitivním, nebo negativním," řekl jeden z předních činitelů sociální demokracie, který si nepřál být jmenovaný, protože se nechce dostat do sporu se špičkami strany.

Valachová má velkého podporovatele mimo jiné v prvním místopředsedovi ČSSD Romanu Onderkovi, který byl v letech 2006 až 2014 primátorem moravské metropole.

"Krajské volby v příštím roce jsou pro naši stranu velmi důležité. Z tohoto důvodu je povinností vedení strany, aby se pokusilo podpořit ty kandidáty, jejichž přednostmi je profesionalita, schopnost komunikovat s občany i známost. Kdo není známý, tak toho prostě lidé nevolí," vysvětlil Aktuálně.cz Onderka, proč by podle něj byla Valachová lepší lídryně než Šlapal. "Jsem přesvědčený, že ona tyto vlastnosti má. Každý bude mít nějakého favorita, ale já věřím, že sociální demokracie vybere toho nejlepšího," dodal.

Přestože tráví Valachová v současnosti více času v Praze, brněnské prostředí zná velmi dobře z doby, kdy ještě nebyla členkou ČSSD. Po studiu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 2001 nastoupila jako právník na Magistrát města Brna. O dva roky později odešla do Kanceláře veřejného ochránce práv, kde nejdříve pracovala jako vedoucí analytického oddělení a následně vedla do roku 2012 právní odbor. Většinu této doby byl ombudsmanem Otakar Motejl, kterého často uvádí jako svůj velký vzor. Kromě jiného také externě vyučovala několik let na právnické fakultě, kde se specializovala na teorii práva a na ústavní a správní právo. Z Brna odešla v roce 2013, kdy nastoupila do Senátu jako ředitelka legislativního odboru, poté se stala náměstkyní ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu ČR a v červnu 2015 byla jmenována ministryní školství.