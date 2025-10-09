Domácí

Poslankyně Balaštíková potrestána nebude, kauza pes je promlčená

Policie odložila kvůli promlčení případ končící poslankyně Margity Balaštíkové zvolené za ANO, která se podle zveřejněných nahrávek snažila objednat zabití psa partnerky svého exmanžela.
Margita Balaštíková v DVTV v roce 2021
Margita Balaštíková v DVTV v roce 2021 | Foto: DVTV

Na odložení kauzy ve čtvrtek upozornila Česká televize, její informace potvrdil uherskohradišťský policejní mluvčí Radomír Šiška. Nahrávky, které v srpnu zveřejnil server Seznam Zprávy, označila Balaštíková za podvrh. V létě politička pozastavila své členství v hnutí ANO.

Bývalý manžel poslankyně Josef Balaštík nahrávky podle Seznam Zpráv pořídil v roce 2023 tajně v jejich domě v době po sérii konfliktů se svou tehdejší ženou. Balaštíková na nich opakovaně mluví o tom, že si chce objednat zastřelení psa nové partnerky svého tehdy ještě manžela. "Případ jsme kvalifikovali jako přestupek proti občanskému soužití, konkrétně jiné hrubé jednání. Z důvodu jeho promlčení byl případ odložen," řekl ve čtvrtek ČTK Šiška.

Měla si objednat zabití psa, teď Balaštíková dobrovolně pozastavila členství v ANO

Margita Balaštíková

Krátce po zveřejnění označila Balaštíková nahrávky za podvrh. "Tohle je klasický příklad článku psaného na objednávku - bez ověření faktů," uvedla v srpnu poslankyně. "Já jsem nic neudělala," řekla Seznam Zprávám. Podle serveru ale soudní znalkyně Marie Hes Svobodová potvrdila, že nahrávky jsou pravé, neupravované a mluví na nich Balaštíková. Poslankyně už dřív kvůli tajnému nahrávání podala trestní oznámení, které však policie loni v červenci odložila.

Donedávna byla Balaštíková stínovou ministryní zemědělství. Poslankyní je od roku 2013. Mandát měla obhajovat v říjnových volbách ve Zlínském kraji ze druhého místa kandidátky. Po zveřejnění nahrávek však členství v hnutí pozastavila a ANO ji z kandidátky vyškrtlo.

Podle dalších nahrávek zveřejněných serverem Seznam Zprávy se Balaštíková údajně snažila také využít svých kontaktů na zlínské hygieniky, aby poškodila firmu bývalého manžela. Touto kauzou se zabývá zlínská policie. "Případ stále prověřujeme," řekla ve čtvrtek ČTK zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) v srpnu nařídil komplexní kontrolu fungování Krajské hygienické stanice Zlínského kraje po odborné i procesní stránce. Zaměřit se má také na postup hygieniků právě v případu Balaštíkové.

 
