Poslanecký klub ČSSD vyjádřil Hamáčkovi podporu. Jeho členem nadále zůstává i Foldyna

Předseda ČSSD Jan Hamáček v pátek řekl, že mu poslanecký klub sociální demokracie vyjádřil podporu. Po jednání má podle svých slov jistotu, že členů klubu je nadále patnáct. Znamená to podle něj, že členem zůstává i Jaroslav Foldyna (ČSSD), který se v posledních týdnech dostal do sporu s vedením strany poté, co prohlásil, že by podpořil kabinet ANO i po případném odchodu sociální demokracie z koalice.

"Já jsem informoval poslance o aktuálním vývoji a poslanecký klub mi vyjádřil podporu," konstatoval Hamáček při příchodu na zasedání stranického předsednictva v pražském Lidovém domě. "Po jednání mám jistotu, že je nás stále patnáct. Je evidentní, že i Jaroslav Foldyna zůstává členem poslaneckého klubu," dodal. Naši původní voliči dnes volí Babiše a SPD. Je mi jedno, zda mě vyloučí, říká Foldyna číst článek Kabinet podle Hamáčka zažil v souvislosti se sporem o výměnu ministra kultury i kvůli vyjednávání o rozpočtu horké léto. "Bylo by v zájmu sociální demokracie, abychom se soustředili na dotažení státního rozpočtu a na řízení jednotlivých ministerstev a neplánovali další horká léta," konstatoval. Ústečtí sociální demokraté se tento týden usnesli, že by Hamáček měl kvůli potížím s výměnou ministra kultury i dalším pochybením odstoupit z čela strany. Navrhovat by podobné usnesení mohli na pátečním předsednictvu. "Je to setrvalý postoj Ústeckého kraje, oni byli vždy proti vládě a dělají vše pro to, abychom ji opustili," zopakoval Hamáček.