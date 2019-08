Poslanecký klub ČSSD vyjádřil Hamáčkovi podporu. Jeho členem nadále zůstává i Foldyna

Aktualizováno před 26 minutami

Předseda ČSSD Jan Hamáček v pátek řekl, že mu poslanecký klub sociální demokracie vyjádřil podporu. Po jednání má podle svých slov jistotu, že členů klubu je nadále patnáct. V klubu zůstává i Jaroslav Foldyna, který se v posledních týdnech dostal do sporu s vedením strany poté, co prohlásil, že by podpořil kabinet ANO i po případném odchodu sociální demokracie z koalice.

"Já jsem informoval poslance o aktuálním vývoji a poslanecký klub mi vyjádřil podporu," konstatoval Hamáček při příchodu na zasedání stranického předsednictva v pražském Lidovém domě. "Po jednání mám jistotu, že je nás stále patnáct. Je evidentní, že i Jaroslav Foldyna zůstává členem poslaneckého klubu," dodal. Naši původní voliči dnes volí Babiše a SPD. Je mi jedno, zda mě vyloučí, říká Foldyna číst článek Kabinet podle Hamáčka zažil v souvislosti se sporem o výměnu ministra kultury i kvůli vyjednávání o rozpočtu horké léto. "Bylo by v zájmu sociální demokracie, abychom se soustředili na dotažení státního rozpočtu a na řízení jednotlivých ministerstev a neplánovali další horká léta," konstatoval. Ústečtí sociální demokraté se tento týden usnesli, že by Hamáček měl kvůli potížím s výměnou ministra kultury i dalším pochybením odstoupit z čela strany. Navrhovat by podobné usnesení mohli na pátečním předsednictvu. "Je to setrvalý postoj Ústeckého kraje, oni byli vždy proti vládě a dělají vše pro to, abychom ji opustili," zopakoval Hamáček. "Není to v tuto chvíli na stole. Myslím si, že bychom nyní měli debatovat o přípravě krajských voleb a o programu," uvedla na dotaz k případné rezignaci předsedy Hamáčka místopředsedkyně ČSSD a ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Doplnila, že s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) uzavřely dohodu na rozpočtu pro resort sociálních věcí. "Byl to ten poslední kamínek v mozaice," konstatovala s tím, že podmínkami ČSSD pro setrvání ve vládě bylo dost prostředků pro jejich resorty a doplnění chybějícího ministra kultury. Tím se má po tříměsíčním sporu s prezidentem v úterý stát Lubomír Zaorálek (ČSSD). Slušný kompromis, říká Maláčová. Získá o 5,9 miliardy víc, žádala však dvojnásobek číst článek Ve vládě chceme zůstat Jednotný postoj poslaneckého klubu potvrdil i jeho předseda Jan Chvojka (ČSSD). Podle něj chtějí poslanci sociální demokracie i nadále setrvat v menšinové vládě s hnutím ANO. "Žádný poslanec, který byl dnes na jednání klubu, a byli tam bez dvou omluvených poslanců všichni, nedal najevo, že by nějakým způsobem chtěl vystupovat z vlády," řekl. Klub také řešil výroky poslance Jaroslava Foldyny. Ten minulý týden mimo jiné uvedl, že by podporoval rekonstruovanou vládu ANO bez ČSSD, zkritizoval některé členy nejužšího vedení strany, především ministra zahraničí Tomáše Petříčka a ministryni práce Janu Maláčovou. "Pravda je, že panu poslanci někteří členové klubu během prázdnin napsali, že se jim jeho výroky nelíbí. Ale nebudeme pana Foldynu vylučovat, nebyla tato věc vůbec v jednání," uvedl Chvojka. Na programu jednání klubu byla také ústavní žaloba na prezidenta Miloše Zemana. Poslanci se shodli, že nebudou blokovat její projednání. Dalšího zasedání klubu 10. září se pravděpodobně zúčastní senátoři Václav Láska a Tomáš Goláň (oba SEN 21), kteří se na textu žaloby podíleli. "Vyslechneme si jejich argumenty a pak se nějak rozhodneme," poznamenal šéf sociálnědemokratických poslanců. "Byli bychom rádi, aby se to projednalo, aby každý poslanec měl možnost hlasovat, případně vyjádřit svůj názor na mikrofon," dodal.