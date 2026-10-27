"Nějakou dobu to ve mně zrálo“. ANO přišlo o poslance, David Pražák opouští Babišovo hnutí

Poslanec David Pražák se rozhodl ukončit své členství v hnutí ANO. Ve Sněmovně zůstane nezařazeným poslancem. Uvedl to v úterý na facebooku. Důvod odchodu nesdělil. Jeho vyjádření i vyjádření vedení ANO ČTK shání. Nynější vládní koalice získala ve volbách ve dvousetčlenné dolní komoře 108 křesel, Pražákovým odchodem tedy většinu neztrácí.
"Neodcházím s potřebou hnutí ANO kritizovat," napsal Pražák na sociální síti. Uvedl, že spolu s ním opouštějí ANO také zastupitelé zvolení v Semilech na kandidátce hnutí. Pražák by se měl stát starostou Semil.
Sedmačtyřicetiletý politik je poslancem za ANO třetí volební období, poprvé uspěl v roce 2017. "Chci poděkovat za zkušenosti, zázemí a všechno, co mi těch 11 let (členství v ANO) dalo. Mrzí mě, pokud svým rozhodnutím někoho zklamu, a omlouvám se.
Věřím zároveň, že přátelství, která za tu dobu vznikla, zůstanou i bez stranické průkazky. A opravdu děkuju všem, kdo do politiky jdou a nebojí se za svůj názor postavit. Ve Sněmovně zůstanu nezařazeným poslancem a budu dál pracovat pro lidi z našeho regionu," dodal.
Na sociální síti dnes Pražák uvedl, že rozhodnutí vystoupit z ANO v něm „nějakou dobu zrálo“. Naznačil, že to může souviset s jeho působením v Semilech, kde z hnutí ANO vystoupili i ostatní místní zastupitelé zvolení za toto hnutí. "Do nového volebního období tak vstoupíme jako nezávislí zastupitelé. Na Semilech nám záleží. Nechceme, aby se celostátní politické dění promítalo do práce pro naše město a jeho občany. Chceme se dál držet konkrétních plánů, o kterých jsme s vámi mluvili, a pracovat pro Semily," uvedl.
V minulém období byl Pražák v Semilech neuvolněným místostarostou, tedy na částečný úvazek bez nároku na plný plat, pro nadcházející období by měl být neuvolněným starostou.
Na koalici se ve městě domluvily vítězné uskupení Moje Semily s ANO 2011 a Volbou pro Semily, která je spojena se Starosty pro Liberecký kraj. Každá ze stran má po šesti zastupitelích, v zastupitelstvu tak bude mít koalice většinu 18 z 21 hlasů.
Pražák není první, kdo ANO v Libereckém kraji opustil, minulý týden ohlásili odchod tři zastupitelé zvolení za ANO v České Lípě. Odchod oznámili dosluhující českolipský místostarosta Martin Brož a také Nela Ritnošíková Theerová, která byla poslední čtyři roky městskou radní na plný úvazek, oba byli členy ANO.
Odchod ohlásil také Zdeněk Líbal, který byl na kandidátce hnutí jako nezávislý. Připojili se ke koalici, kterou postavilo vítězné uskupení Živá Lípa s ODS a Společně, dohromady tak má koalice 17 z 25 hlasů v zastupitelstvu, ANO skončilo po osmi letech vládnutí v České Lípě v opozici.
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