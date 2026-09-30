Poslanci znovu řeší vyslovení nedůvěry vládě, k hlasování se možná ani nedostanou

Sněmovna ve středu ráno obnovila jednání o nedůvěře vládě ANO, SPD a Motoristů. V úterý trvala debata sedm hodin a ovládli ji představitelé koalice, jejichž vystoupení mají pokračovat i během středy. K běžné debatě se zákonodárci dosud nedostali. Ráno se do ní hlásilo šest desítek poslanců v drtivé většině z opozičního tábora.
Prvním středečním řečníkem byl předseda klubu SPD Radim Fiala, podle kterého by důvodem pro pád vlády bylo porušování jejího programu, což se podle něho neděje. "Naše vláda je úspěšná a odvádí dobrou práci," řekl Fiala. Opoziční žádost o vyslovení nedůvěry kabinetu pokládá spíš za předvolební představení s ohledem na blížící se obecní a senátní volby nebo za další variantu parlamentních obstrukcí.
Opozice zdůvodnila vyvolání schůze výší schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok, údajně nevyřešeným střetem zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) a útoky vlády na různé instituce. Opoziční zástupci tvrdí také například to, že kabinet hazarduje s národní bezpečností.
Koalice využila dosavadní jednání k představení zatím zhruba devítiměsíční činnosti vlády. Z opozice vystoupil jen předseda ODS Martin Kupka, jenž varoval před proměnou Česka v Babišistán.
Zda se ve středu zákonodárci dostanou k hlasování, není jisté. I z opozičních řad zaznívá, že kabinet nynějšímu druhému pokusu o svržení odolá. Pro pád vlády je nutný souhlas nadpoloviční většiny ze všech 200 poslanců. Opoziční tábor ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 má v plném počtu 92 poslanců.
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