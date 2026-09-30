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Domácí

Poslanci znovu řeší vyslovení nedůvěry vládě, k hlasování se možná ani nedostanou

ČTK
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Sněmovna ve středu ráno obnovila jednání o nedůvěře vládě ANO, SPD a Motoristů. V úterý trvala debata sedm hodin a ovládli ji představitelé koalice, jejichž vystoupení mají pokračovat i během středy. K běžné debatě se zákonodárci dosud nedostali. Ráno se do ní hlásilo šest desítek poslanců v drtivé většině z opozičního tábora.

8. schůze Poslanecké sněmovny
Poslanecká sněmovna, ilustrační fotoFoto: HN – Lukas Biba
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Prvním středečním řečníkem byl předseda klubu SPD Radim Fiala, podle kterého by důvodem pro pád vlády bylo porušování jejího programu, což se podle něho neděje. "Naše vláda je úspěšná a odvádí dobrou práci," řekl Fiala. Opoziční žádost o vyslovení nedůvěry kabinetu pokládá spíš za předvolební představení s ohledem na blížící se obecní a senátní volby nebo za další variantu parlamentních obstrukcí.

Opozice zdůvodnila vyvolání schůze výší schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok, údajně nevyřešeným střetem zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) a útoky vlády na různé instituce. Opoziční zástupci tvrdí také například to, že kabinet hazarduje s národní bezpečností.

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Koalice využila dosavadní jednání k představení zatím zhruba devítiměsíční činnosti vlády. Z opozice vystoupil jen předseda ODS Martin Kupka, jenž varoval před proměnou Česka v Babišistán.

Zda se ve středu zákonodárci dostanou k hlasování, není jisté. I z opozičních řad zaznívá, že kabinet nynějšímu druhému pokusu o svržení odolá. Pro pád vlády je nutný souhlas nadpoloviční většiny ze všech 200 poslanců. Opoziční tábor ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 má v plném počtu 92 poslanců.

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