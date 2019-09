Poslanci řeší žalobu na prezidenta. Vládní strany s komunisty a SPD ale Zemana podrží

Kdyby byla žaloba na prezidenta Miloše Zemana jen na senátorech, už by putovala k Ústavnímu soudu. 48 ze 75 přítomných senátorů ji schválilo letos 24. července. Připojit se k ní ale musí také minimálně 120 poslanců, kteří o ní začali debatovat ve čtvrtek dopoledne. Senátor Láska poslancům tvrdil, že žaloba na prezidenta je nezbytná, předseda sněmovny Vondráček s ním zásadně nesouhlasil.

Po mnoha a mnoha debatách, zda prezident republiky Miloš Zeman porušuje či neporušuje ústavu, začala Poslanecká sněmovna projednávat ve čtvrtek dopoledne dokument, ve kterém je sepsáno osm bodů, ve kterých prezident podle většiny senátorů Ústavu hrubě porušil.

Aby ale mohl Ústavní soudu rozhodnout, zda mají, či nemají senátoři pravdu, je nezbytné, aby žalobu podpořilo minimálně 120 poslanců. Už ve chvíli, kdy začali první poslanci mluvit, je takřka jisté, že ústavní soudci se k rozhodování vůbec nedostanou. Čtyři z devíti politických stran už dopředu avizovaly, že vůbec nepřipustí, aby se žaloba k soudu dostala. A svá stanoviska zopakovaly i před projednáváním žaloby.

"Žaloba nemá šanci, protože je neopodstatněná," prohlásil premiér Andrej Babiš, který zároveň vede zdaleka nejsilnější stranu ve sněmovně. Jeho hnutí ANO má 78 poslanců, bez kterých nelze téměř nic prosadit. Proti jsou navíc i jejich spojenci - vládní ČSSD společně s komunisty a SPD, kteří mnohdy vládu také podporují.

"Je to špatná slohová práce," prohlásil o textu žaloby Stanislav Grospič. "Ústavní žaloba je nesmysl," přidal se předseda SPD Tomio Okamura. "Nebudeme se k žalobě připojovat," avizovala Kateřina Valachová z ČSSD.

Opozice je přesvědčená o porušování ústavy

Naopak opoziční politici z ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN tvrdí, že žaloba by měla jít k soudu, aby Ústavní soud rozetnul spor, zda Zeman porušuje, nebo neporušuje ústavu. Piráti jsou přímo přesvědčeni o porušení. "Došlo k hrubému porušení ústavy ze strany prezidenta," prohlašuje předseda jejich poslaneckého klubu Jakub Michálek.

Prezident Zeman není projednávání žaloby ve sněmovně přítomný, několikrát ji ale kritizoval. Zajímal se také o to, jak bude poslanci projednávaná, což prozradil předseda sněmovny Radek Vondráček, který minulý týden prezidenta na Hradě navštívil.

Senát odmítl mlčet, řekl poslancům senátor Láska

Pokud jde o samotnou žalobu za hrubé porušení ústavy, připravil ji senátorský Klub pro liberální demokracii - Senátor 21, který tvoří senátoři Václav Láska, Ladislav Kos, Tomáš Goláň, Přemysl Rabas, Petr Orel a Lukáš Wagenknecht.

"Z prvních sedmi skutků je každý z nich sám o sobě hrubým porušením v důsledku intenzity konkrétního skutku. Poslední skutek pak popisuje 8 skutků, které jsou ve svém součtu, v důsledku trvání jednání, dalším hrubým porušením ústavy," tvrdí ve svém stanovisku tento klub.

Pro ty, které zajímá navrh ústavní žaloby Senátu na prezidenta Zemana, přináší @Aktualnecz všechny body i s podrobnostmi - toto je 1. část pic.twitter.com/Jp0NxBY8v1 — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) September 26, 2019

V původní podobě žaloby z června 2019 bylo těchto skutků 18, ale podle klubu "v návaznosti na jednání s ostatními senátorskými kluby došlo k jejich redukci na striktně právní skutky, které se netýkají výroků prezidenta republiky, uskutečnily se či mají přesah do druhého funkčního období prezidenta republiky, nebo souvisí s prvními sedmi skutky.

Jako první promluvil v obsáhlém vystoupení senátor Václav Láska, který vysvětloval, proč on sám i řada dalších senátorů přicházejí se žalobou na prezidenta. Z jeho slov vyplynulo, že prezidentovi nejvíc ze všeho vyčítá snaha přeměnit český parlamentní systém na prezidentský.

"Stěžejním prvkem, a spojovacím prvkem celé žaloby je kontinuální snaha prezidenta, za pomoci porušování Ústavy, dosáhnout faktické změny parlamentního systému na systém semiprezidentský (poloprezidentský), nebo přímo prezidentský. Laicky řečeno, prezident se snaží dosáhnout takového stavu, kdy vláda nebude kontrolována a odpovědná Poslanecké sněmovně, ale bude zcela závislá na vůli prezidenta," prohlásil Láska.

Za této situace se podle Lásky rozhodl Senát nemlčet. "Pokud by Senát mlčel, staly by se sporné kroky prezidenta součástí ústavních pořádků pro přítomnost i budoucnost. Prezidenti, kteří by nastoupili po Miloši Zemanovi, by zcela po právu mohli říci, že vše, co učinil ve svém úřadu Miloš Zeman, je v pořádku. Protože proti tomu nikdo nepozvedl svůj hlas. Takové jednání mohou kdykoliv zopakovat. A možná i přidat něco navíc," uvedl senátor.

Proti návrhu žaloby vystoupil předseda sněmovny Radek Vondráček za ANO, který neprobíral jednotlivé body obžaloby, ale kritizoval samotný úmysl senátorů dát prezidenta k soudu. Podle Vondráčka byl Zeman zvolen mnoha občany a není správné jej žalovat.

"Obsazení sněmovny i úřadu prezidenta je výsledkem demokratického rozhodnutí voličů, k nimž musíme mít úctu, neboť lid je zdrojem veškeré moci u nás. Z rozhodnutí voličů máme my poslanci i prezident republiky právo vykonávat po stanovený čas svůj mandát a pavomoci, které nám Ústava dává. Žaloba na prezidenta má být výjimečným řešením mezních situací, které v naší historii nastaly například v roce 1939, kdy prezident Emil Hácha odevzdal osud Čech a Moravy do rukou německé nepřátelské říše. Rozhodně nemá být pokračováním politického boje jinými prostředky, ať by byl tento politický boj jakkoliv vyhrocený," prohlásil Vondráček.

Proti žalobě mluvil také předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek, který tvrdil, že prý byl Láskův projev plný nenávisti k prezidentovi. "Ta nenávist na mě až stříkala," sdělil Faltýnek.