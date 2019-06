Poslanci SPD chtějí zavést minimální důchod. Kolik to bude stát, ale nevyčíslili

Poslanci hnutí SPD Tomia Okamury navrhli zavedení minimálního důchodu, který by představoval částku měsíční hranice příjmové chudoby. Loni činila 11 963 korun, letos bude o něco vyšší. Minimální důchod by měl podle předkladatelů zlepšit životní podmínky starších lidí. Dopady na státní rozpočet autoři nevyčíslili.

"Odpracování desítek roků pro společnost je jistě dostatečným důvodem k přiznání důchodu alespoň na minimální úrovni nezbytné k důstojnému přežití," napsali autoři v důvodové zprávě novely, kterou obdržela Sněmovna.

Poukazují také na to, že by se snížil počet důchodů pobírajících různé sociální dávky a vyřešil by se problém živnostníků, kteří platili minimální měsíční platby na sociální pojištění.

Nárok na minimální důchod by měli podle novely jen lidé, kteří odpracovali roky potřebné pro přiznání penze. O minimální důchod by museli požádat. Z nároku novely vylučuje seniory, kteří vlastní movitý nebo nemovitý majetek, z něhož by jim plynuly zdanitelné příjmy. Předlohu nejprve posoudí vláda, rozhodne o ní Parlament.

Důchod pobírá přes dva milionů seniorů

Starobní důchod pobíralo na konci března podle údajů České správy sociálního zabezpečení přes 2,4 milionu seniorek a seniorů. Průměrná penze činila 13 377 korun. Muži měli v průměru 14 697 korun a ženy 12 182 korun. Zhruba sto devadesát tisíc seniorek a seniorů, tedy asi osm procent, pobíralo měsíčně méně než deset tisíc korun. Kolem šedesáti tisíc lidí nemělo starobní penzi ani osm tisíc korun.

Údaje za předloňský rok uvádějí, že na hranici příjmové chudoby žilo téměř 11 procent lidí nad 65 let. Tehdy činila 11 195 korun měsíčně, loni byla o 768 korun vyšší. Od roku 2010 se podíl chudých starobních penzistů zvedl, před devíti lety dosahoval necelých sedmi procent.