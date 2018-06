Poslanci si zdražili jídlo víc, než chtěli. Znojemská i šopský salát zase o korunu zlevní

Například za šopský salát zaplatili poslanci po únorovém zdražení 25 korun, na konci května se však již prodával za 27 korun. Po snížení přirážky se bude prodávat za 26 korun.

Praha - Poslanci si v únoru zdražili jídlo ve sněmovních kantýnách víc, než sami chtěli. Po čtyřech měsících se jej proto rozhodli opět mírně zlevnit. Usnesla se na tom komise pro práci kanceláře Poslanecké sněmovny s tím, že zhruba od července klesne cena jednotlivých pokrmů o jednu až tři koruny.

"Je to skutečně rozdíl koruny dvou u věcí do stokoruny, když je to výš, tak je to třeba o 3 koruny méně," řekl Aktuálně.cz ředitel tiskového odboru dolní komory Roman Žamboch.

Například za šopský salát zaplatili poslanci po únorovém zdražení 25 korun, jenže vinou zdražujících se surovin cena ke konci května stoupla na 27 korun. Nově se bude prodávat za 26 korun. Znojemská hovězí pečeně se nyní prodává za 79 korun, po rozhodnutí poslanců z minulého týdne se cena sníží o korunu na 78 Kč, za něž se prodávala v únoru.

Cena jídel ve sněmovně se tvoří tak, že k nákupní ceně se připočítává stanovená přirážka. Ta od února činí 50 procent. "Mezitím došlo ke zdražení dodávaných surovin a nápojů, takže se ceny zvýšily více, než bylo úmyslem. Minulý týden komise rozhodla, že se přirážka sníží na 40 procent, čímž se ceny od července dostanou na úroveň po únorovém zdražení," vysvětluje Žamboch.

Na nový ceník si však poslanci budou muset ještě chvíli počkat. "Přecenění se musí udělat u čtyř tisíc položek, takže to bude chvilku trvat, než rozhodnutí vstoupí v platnost. Týká se to celého sortimentu podávaného v gastronomických střediscích Poslanecké sněmovny," vysvětluje Žamboch.

Pirátský poslanec František Elfmark tvrdí, že byl při hlasování v komisi jediným, který hlasoval proti zlevňování. "Byl jsem proti. Jejich důvody jsem nepochopil. Vždyť třeba my jako piráti tak jako tak dáváme vysoká dýška dvacet, třicet, čtyřicet korun, takže se to srovná," říká Elfmark.

Někteří poslanci však tvrdí, že ceny ve sněmovních restauracích vystoupaly nepřiměřeně, proto bylo třeba je snížit. "Na základě požadavků kolegů z různých politických stran jsme požádali o revizi cen některých jídel a nápojů, které se kvůli navýšení z února letošního roku dostaly výrazně nad ceny v restauracích v okolí sněmovny," vysvětluje Josef Kott z ANO, který návrh předkládal.

Když jsme byli zvoleni do Sněmovny, jednou z prvních věcí, co jsme navrhli, bylo snížení dotací na jídlo ve Sněmovně. Netrvalo dlouho a komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny se rozhodla jídlo pro poslance opět zlevnit na 40 %. Proti byl jen náš @ElfmarkF #papalastvi pic.twitter.com/fU4POFmNez — Piráti (@PiratskaStrana) June 5, 2018

Další člen komise a šéf hnutí STAN Petr Gazdík sice na jednání nebyl, levné jídlo ve sněmovně ale hájí. "Jsem také radní Zlínského kraje a můžu vám říct, že zaměstnanci kraje jedí mnohem levněji než zaměstnanci sněmovny nebo poslanci. Zaměstnanci sněmovny nemají stravenky, proto ty ceny byly nastaveny tak, jak byly nastaveny," vysvětluje.

Lidovecký poslanec Jan Čižinský Aktuálně.cz řekl, že o cenách potravin se v komisi hlasovalo až na závěr v bodu "Různé", když už se jednání neúčastnil. "Kdybych tam byl, hlasoval bych proti," dodal.