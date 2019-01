Poslance čeká další pře o kouření v hospodách, možná i o zákaz alkoholu na školách

Po roce se poslanci Marek Benda (ODS) a Ondřej Veselý (ČSSD) znovu pokusí zmírnit protikuřácký zákon. Chtějí, aby například ve vesnických restauracích mohly vznikat oddělené kuřárny. To podle současné legislativy není možné a kuřáci musí chodit na ulici. Stejní poslanci z opačných pólů politického spektra se pokoušeli tuto změnu prosadit už loni na jaře, zákonodárci se kvůli tomu několikrát pohádali, aby nakonec návrh už v prvním čtení odmítli.

Opakování pokusu, který se kvůli dosavadní kritice většiny poslanců jeví jako marný, Benda vysvětluje tím, že zákaz je nesmyslný a chce ho vyřešit. "Chtěli bychom to poslancům předložit na přelomu března nebo v dubnu tak, aby to do prázdnin mělo šanci jít do prvního čtení," uvedl pro Aktuálně.cz Benda.

Zásadní změny v návrhu neplánuje. Mělo by jít tedy o novelu, která se bude velmi podobat té loňské.

Před rokem chtěli Benda s Veselým prosadit, aby majitelé restaurací, kin nebo třeba divadel a sportovišť mohli vybudovat kuřárnu, kam se přesunou kouřící hosté. Navíc malé podniky, které nemají v nabídce jídlo, by si mohly rozhodnout, zda budou kuřácké nebo nekuřácké zařízení.

Máme více důkazů, že zákaz škodí společenskému životu

Podle Veselého jejich plán má šanci na úspěch, protože nyní mohou poslancům předložit více důkazů o tom, že zákaz kouření v některých malých obcích škodí společenskému životu. A takové argumenty, doufá Veselý, mohou postoj kolegů ve sněmovně změnit.

"Často je v malé obci jen jedna hospoda spojená s kulturním sálem. Je nesmysl, že tam začaly chodit rodiny s dětmi. Ale místní chlapi tam chodí na pivo, cigáro, zahrát si karty. Ti se ale kvůli zákazu přesouvají do garáží a vesnické podniky skomírají," tvrdí Veselý.

Zavírání restaurací je podle něj mnohde tragédie a velký problém, protože s nimi často končí i jediný kulturní prostor v obci, kde se konaly oslavy, setkání a podobné akce. "Ve velkých městech pak je problém s nepořádkem na ulicích, kam se kvůli kouření vyhrnou návštěvníci podniků," vysvětloval dále Veselý, proč by se jejich chystanou novelou měla sněmovna zabývat.

Pokud však chtějí uspět, potřebují přesvědčit především silné hnutí ANO a jeho 78 poslanců. A to se jim loni nepovedlo, prakticky stejný návrh odmítli. Aktuálně se poslanecký klub ANO zatím o myšlence Bendy a Veselého nebavil, nicméně jeho předseda Jaroslav Faltýnek nečeká, že by se postoj kolegů nějak dramaticky otočil.

"Nebavili jsme se o tom, ale nemám informaci, že by se v této věci názor klubu změnil. Myslím, že většina poslanců ANO nechce zákon měnit," uvedl Faltýnek s tím, že i on je přesvědčený, že zákaz je v pořádku. "Nezmírňoval bych ho," dodal šéf klubu ANO.

Proti zmírňování zákona se staví i ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch. Podle něj by Česko mělo počkat několik let a teprve poté vyhodnotit dopady zákona a začít debatovat o případných úpravách. "To, že máme vajgly před hospodami, to není relevantní argument," reagoval na námitky poslanců Bendy a Veselého loni ve sněmovně Vojtěch.

Vadí i zákaz pití alkoholu na půdě škol

Veselý s Bendou ještě upřesňují, jak bude návrh vypadat a kdy jej předloží. Základní smysl - tedy zavedení kuřáren a zmírnění zákazu kouření na veřejnosti - ale měnit nehodlají. "Je více nesmyslů, které se v tom zákoně objevují. Nevylučuji, že se pokusíme ještě o jednu změnu," uvedl Benda s tím, že mu vadí i zákaz pití alkoholu na půdě škol.

Nemá v plánu umožnit učitelům a žákům popíjení během vyučování, chce však tuto legislativu zmírnit tak, aby si zaměstnanci školy ve svém volnu, mimo pracovní dobu a v době, kdy v budově nejsou děti, mohli dát alespoň skleničku s kolegy. V současné době, pokud kantoři v budově školy oslavují a popíjejí přitom, porušují zákon.