Živě: Poslanci řeší výroční zprávy České televize, jejich schválení je nejisté

Poslanci začali po mnoha odkladech projednávat výroční zprávy o činnosti České televize. Kolem zpráv panují velké spory, protože opozice obviňuje některé vládní politiky z toho, že tlačí na nezávislost televize tím, že odmítají už mnoho měsíců tyto zprávy projednat a schválit. Při dvojím neschválení zpráv by mohla být odvolána Rada ČT. Ta přitom volí i odvolává ředitele.

Ještě než poslanci vešli ve čtvrtek ráno do budovy Poslanecké sněmovny, dostávali od zástupců Rekonstrukce státu dokumenty o tom, proč by měli schválit zprávy o hospodaření a činnosti České televize za roky 2016, 2017 a 2018. Podle Rekonstrukce státu může zajistit další nezávislost České televize jen schválení těchto zpráv, zatímco další oddalování projednávání jen prohloubí obavy o tuto nezávislost.

"Nejsou známy žádné důvody, proč by přinejmenším volebním výborem doporučené výroční zprávy neměly být schváleny. Zprávy neobsahují žádná vážná pochybení, která by odůvodnila jejich zamítnutí," stojí mimo jiné v dokumentu této nevládní organizace, kterou založilo v roce 2013 dvacet nevládních organizací.

"Apelujeme na poslance, aby dnes nejenom začali s projednáváním, ale také ho dokončili. Zkrátka, aby se dostali k samotnému hlasování a nějakým způsobem ukončili nejistotu, v jaké se v současnosti Česká televize nachází," řekla Aktuálně.cz přímo před sněmovnou Tereza Krištofová, která se chystala jít sledovat jednání přímo do budovy parlamentu.

Poslanci si tyto informace převzali a většina z nich beze slova spěchala na jednání sněmovny. Někteří opoziční poslanci ujišťovali, že zprávy podpoří. "To je naprosto samozřejmé, my jednoznačně podporujeme schválení zpráv i nezávislost České televize," uvedla například první místopředsedky TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Podle mluvčí Rekonstrukce státu Terezy Krištofové bude rozhodující to, aby se poslanci během čtvrtka dostali k hlasování, což by se mohlo stát až večer. Projednávání zpráv má sice začít v jedenáct hodin dopoledne, jenže čtvrteční odpoledne je ve sněmovně vždy vyhrazeno interpelacím na členy vlády. Po nich se mají poslanci vrátit ke zprávám ČT. Jestli jich ale bude večer sedět ve sněmovně tolik, aby bylo možné hlasovat, není jasné.

Pokud by platily sliby politiků z tohoto týdne, výroční zprávy ČT by měly být schváleny. Předseda poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek v úterý sdělil, že klub by měl zprávy podpořit. "Naléhali jsme na naše poslance, aby hlasovali pro," řekl Faltýnek.

ANO bude hlasovat pro schválení, tvrdí Faltýnek

Postoj ANO je zásadní, protože má ve sněmovně zdaleka nejvíce poslanců, a to 78. Druhá vládní strana, sociální demokracie, už několikrát avizovala, že také zvedne ruku pro. Její ministr kultury Lubomír Zaorálek také informoval o jednání s ANO, na kterém ČSSD naléhala na hnutí, aby pro zprávy zvedlo ruku.

"Dohodli jsme se na podpoře zpráv. Premiér Andrej Babiš mě ujistil, že platí programové prohlášení," sdělil Zaorálek. V prohlášení je zmínka o tom, že strany budou podporovat nezávislost Česká televize, v opačném případě ČSSD v minulosti hrozila i možným koncem koalice. Podporu zprávě vyjádřilo také mnoho opozičních poslanců z ODS, pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN.

Generální ředitel České televize Petr Dvořák nedávno přišel přímo za poslanci a jednal s nimi za zavřenými dveřmi. Podle jeho dřívějších slov hrozí v případě neschválení zpráv "ovládnutí televize politickou mocí". Opoziční poslanci upozornili, že v případě čtvrtečního neschválení zpráv se pokusí svolat mimořádnou schůzi na toto téma.

Jako první vystoupil poslanec hnutí ANO Pavel Juříček, který oznámil, že zprávy o hospodaření ČT nemůže podpořit. Jako důvod uvedl to, že televize špatně hospodaří, takže velmi reálně hrozí, že brzy bude žádat zvýšení koncesionářských poplatků, protože se dostává do ztrát. "Jde o smrtící mix pomalu umírající organizace," uvedl mimo jiné Juříček.

"Kde se ve vás bere vaše pokrytectví a arogance?" reagoval na Juříčka předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Kritizoval to, že Juříčkovi vadí hospodaření ČT, ale nijak se nepohoršuje nad tím, že státní rozpočet vlády jeho hnutí ANO je ve velkém deficitu a on ještě zvedá ruku pro zvyšování daní.