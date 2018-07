Poslanci provolají miliony. Nejsou to naši zaměstnanci, levnější tarify nezařídíme, tvrdí sněmovna

Poslanci provolají i pět tisíc měsíčně v době, kdy operátoři firmám nabízí neomezené volání a 10 GB dat pod 300 korun za měsíc. Sněmovna tvrdí, že výhodnější volání jim nemůže vyjednat, protože nejsou její zaměstnanci.

Praha - Čeští poslanci ročně provolají mnohdy zbytečně miliony korun. Sněmovna jim totiž proplácí až pět tisíc korun měsíčně za volání i data pro ně a jejich asistenty. V současné době přitom není problém u operátorů získat neomezené volání i s 10 GB dat pod 300 korun měsíčně. Například ministerstvo financí loni vysoutěžilo od T-Mobile pro své zaměstnance neomezený tarif s 10 GB dat za pouhých 163 korun měsíčně.

V případě poslance s dvěma či třemi asistenty a linkou do kanceláře by tak neměl být problém dostat se k ceně okolo tisíce korun měsíčně. Zatímco zhruba tři desítky poslanců se do této sumy opravdu vejdou, drtivá většina volá mnohem dráž. Zhruba třicítka vyčerpá pravidelně takřka celý limit nebo ho překročí a zbytek musí doplatit ze svého, zjistil on-line deník Aktuálně.cz z přehledu částek, které sněmovna jednotlivým poslancům proplácí.

Pracuji intenzivně, brání částku Kolovratník

Někteří poslanci přiznávají, že když volání proplácí sněmovna, tak neřeší, zda by nemohli vyjednat výhodnější cenu. "Smlouvu jsem uzavíral s ohledem na velikost a výhodnost tarifů, které mi byly nabídnuty. Chci vám poděkovat za upozornění, svoji asistentku jsem pověřil prověřením možností výhodnější nabídky," reagoval například poslanec ČSSD Roman Onderka.

Poslanec ANO Martin Kolovratník zase vysoké účty za telefon vysvětluje tím, že hodně pracuje. "Vysokému nasazení odpovídá intenzivní komunikace a s tím související náklady. U těch levnějších kolegů bych si zkusil porovnat náklady s jejich reálným výkonem v práci poslance," reagoval Kolovratník, který za šest měsíců naúčtoval nejvíc - 29 851 korun.

Že jde domluvit výhodnější volání, ukazují například piráti či TOP 09. Obě strany totiž už v minulosti vysoutěžily dodavatele telefonních služeb. "Jsme zákazníkem o 400 číslech a navíc s dalším potenciálním růstem," říká pirátský poslanec Ondřej Profant. Za neomezené volání a 10 GB dat platí měsíčně 450 korun, spolu s telefonem asistentky a daty v notebooku pak sněmovně přeposílá faktury za 1300 korun měsíčně.

Podobně má nasmlouvané volání u svého operátora i TOP 09. "Jako klub máme za 500 korun měsíčně neomezené volání a 30 GB dat. Já sám z toho platím i asistentku a tablet," říká Dominik Feri, který měsíčně sněmovně přeposílá faktury za 1700 korun.

Ještě výhodnější volání má Vít Rakušan (STAN). Za neomezená data i volání utratí měsíčně 434 korun. Sněmovně navíc neúčtuje nic - telefon mu platí kolínská radnice, kde dělá neuvolněného starostu. "Prostřednictvím telefonu řeším denně mnohé události související s funkcí starosty města Kolín. Přišlo by mi tedy nevhodné účtovat volání souběžně sněmovně," konstatuje.

I on je pro to, aby se paušály na volání poslanců výrazně snížily. "V době, kdy existují právě takové tarify, které například uzavřela kolínská radnice, nevidím jediný důvod, proč by měly být paušály tak vysoké," dodává.

Sněmovní jablka a hrušky

Sama sněmovna přitom výhodnější tarify vyjednat umí, i když ne tak jako ministerstvo financí či některé další instituce a politické strany. Zaměstnanci dolní komory parlamentu mají za 400 korun měsíčně neomezené volání a k tomu i tři GB dat. Vedoucí pracovníci pak mají za sumu o 200 korun vyšší celkem 10 GB dat.

Nejjednodušší by proto bylo, kdyby sněmovna vyjednala volání i pro poslance a jejich asistenty - vzhledem k jejich počtu by se mohla dostat s cenou ještě výrazně níže. Jenže to, co jde pro zaměstnance, není prý možné pro poslance.

"Poslankyně a poslanci nejsou v zaměstnaneckém poměru vzhledem ke Kanceláři Poslanecké sněmovny, takže ta nemá s jejich mobilními telefony nic společného," tvrdí mluvčí Roman Žamboch. A sněmovna tak může podle něj jediné: proplatit faktury, které jí poslanci předloží.

Argument, že operátorům je jedno, kdo je pod uvedenou smlouvu přiřazen, Žamboch odmítá. "Směšujete hrušky s jablky. Spekulovat o tom, co by se mohlo, kdyby, to nelze. Ve státních institucích je nutné dodržovat platné předpisy," uvedl.

Tento argument je ale podle poslance Profanta nesmyslný. "V jiných případech to jde. Třeba když jsou nějaké akce, tak sněmovna pro poslance organizuje společný odvoz," poukazuje. A dodává, že ani členové či příznivci Pirátské strany nejsou její zaměstnanci, a přesto mají možnost se připojit ke smlouvě s operátorem, kterou strana vyjednala.

Předložíme návrh na změnu

Tím, kdo by mohl volání poslanců řešit, je Komise pro práci sněmovny. Její předseda Pavel Kováčik ale drahé telefonování poslanců nevidí jako problém. "Já osobně se tím nezabývám, nemám na to v této době čas ani kapacitu, tyto věci řeší Kancelář Poslanecké sněmovny. Na komisi takový podklad nepřišel, až přijde, budeme se tím zabývat," říká Kováčik.

Zasedání komise mělo být tento čtvrtek a návrh, aby se tímto problémem zabývala, tam měl padnout. Chtěl jej tam předložit její člen Ondřej Profant jako reakci na průzkum Aktuálně.cz. Jenže předseda komise Kováčik jednání komise na poslední chvíli zrušil.

A projednání se tak odkládá až na září po parlamentních prázdninách. "Do dvou tisíc korun měsíčně by se to mělo vejít bez problémů. Celé to současné nastavení je z doby, kdy neomezené volání a internet v mobilu bylo něco raritního," je přesvědčen Profant.

Podle poslance a předsedy lidoveckého klubu Jana Bartoška by se ale pětitisícový limit neměl snižovat. "Když jedu do zahraničí, mám problém se do něj vejít. Já to vnímám jako určitou rezervu pro cesty do ciziny," říká Bartošek, který jako optimální variantu vidí to, že by pro poslance výhodnější volání vyjednala sněmovna, a kdo z poslanců by chtěl, tak by se připojil.

Oslovení poslanci tvrdí, že by této možnosti využili. "Pokud by bylo možné, velice rád bych se pod rámcovou smlouvu sněmovny společně s čísly asistentů připojil," souhlasí předseda klubu Starostů a nezávislých Jan Farský. "Sněmovna mi žádný zvýhodněný tarif nenabídla. Pokud by se tak stalo, rád jej využiji," dodává i Jaroslav Holík (SPD).