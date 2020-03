Povinnou maturitu z matematiky poslanci odloží, nebo zruší. Jinak bude už příští rok

Povinná maturita z matematiky bude buď odložena o dva roky do roku 2023, anebo zrušena, jak to chce ministr školství Robert Plaga. Jednu z těchto změn má přinést novela školského zákona, kterou sněmovna poslala do závěrečného kola schvalování. Spor rozhodne pravděpodobně do konce března. Plaga nevyloučil ani to, že oba návrhy "spadnou pod stůl" a matematika bude povinná od příštího roku.

Za zrušení povinné maturity z matematiky, jak to Plaga prosadil ve vládě, se postavili i opoziční Piráti spolu s představiteli ODS nebo KDU-ČSL. Argumentovali v souladu s ministrem tím, že výuka matematiky neodpovídá tomu, aby maturitu z tohoto předmětu zvládli zejména studenti středních odborných škol. Dvouletý odklad prosazovala někdejší ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) spolu s bývalými rektory technických univerzit Karlem Raisem a Ivo Vondrákem (oba za ANO). Podpořil to většinově i sněmovní školský výbor. Podle Valachové "odklad není na to, že vyřešíme všechny boly školského systému". Má dát ale ministerstvu limit na dokončení revize vzdělávacích programů. Související Plaga: Matematika je strašák, povinná maturita není potřeba, nechci experimentovat 25:22 Podle platného zákona by studenti některých oborů museli poprvé skládat maturitní zkoušku z matematiky v roce 2021. Plaga dnes odmítl studentům zaručit, že odklad je jistý. "Nemohu ručit za poslance. Debata častokrát není racionální, nemyslím si, že jsou jen varianty vládní návrh, nebo dvouletý odklad. Stále je ve hře shození vládního návrhu, nedokážu to predikovat," uvedl. Dodal, že se chystá intenzivně jednat o podpoře své verze. Zdůraznil, že poslanci se přou věcně a nikoliv na základě politického zařazení. Vládní návrh počítá s tím, že studenti by si mohli vedle povinné češtiny nadále vybrat mezi státní maturitou z matematiky, nebo z cizího jazyka. Státní zkouška by se navíc měla omezit jen na didaktické testy. Ústní a písemné maturity z jazyků by se měly přesunout zpět do škol. "K předložení mě vedly racionální argumenty, já si za tím stále stojím," řekl Plaga. Matematiku si loni na jaře vybrala zhruba pětina maturantů, ale 15,5 procenta z nich neuspělo. Bylo to o 6,3 procentního bodu méně než předloni. V předešlých letech neúspěšnost v matematice naopak rostla. Speciál o vzdělávání Chytré Česko