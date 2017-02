před 14 minutami

Poslanci neschválili do programu projednávání novely zákona o registrovaném partnerství, která by umožnila gayům a lesbám osvojit si partnerovo dítě, které vychovávají. Úprava, která čeká ve sněmovně už tři roky, se tak nejspíš do voleb už nestihne projednat.

autor: Domácí