Poslanci odmítli zákaz olověné munice, podle nich by to ohrozilo obranyschopnost země

Sněmovna odmítla snahu plošně zakázat v EU olověnou munici. Zákaz by se měl týkat i rybářských olůvek kvůli škodlivosti pro životní prostředí. Podle ministrů by plošný zákaz ohrozil obranyschopnost země. Dolní komora se postavila na návrh výboru pro obranu proti tomu, aby orgány EU zasahovaly do systému kontroly, evidence, nabývání a držení zbraní a střeliva podle českého práva.

"Zákaz olova v munici užívané obrannými a bezpečnostními složkami není možný," tlumočil postoj ministerstev obrany a životního prostředí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), podle něhož by se Evropská komise měla návrhem zabývat v nejbližší době. Zákaz by podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) znamenal "zásadní omezení akceschopnosti policie", která ročně spotřebuje 13 milionů kusů střeliva. Záležitost chce Hamáček otevřít na říjnovém zasedání ministrů vnitra EU. "Řada iniciativ jde správným směrem, ale tohle je šlápnutí vedle," dodal. Jednoduše řečeno, poslanci prave ve většině odmítli, aby nám EU mluvila do čehokoliv, co se týká střeliva, hurááá!!! :) Mám pocit, ze za poslední měsíce jsem ve sněmovně neslyšel v parlamentu v souvislosti s EU nic jiného, než olovo, olovo, olovo :) Tady je poslední hlasování pic.twitter.com/pQU01hefC1 — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) September 24, 2019 "Měli bychom vyslat jasný a srozumitelný signál, abychom nedopadli jako v případně obdobných nesmyslných zákazů ze strany Evropské komise," řekla šéfka sněmovního výboru pro obranu Jana Černochová (ODS). Poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová doporučovala vyčkat na finální oficiální návrh. "Chovejme se přiměřeně," uvedla s návrhem na odklad celé záležitosti. "Rakety nalevo, rakety napravo, migranti všude a my řešíme olůvka," přidal se k odložení komunistický poslanec Zdeněk Ondráček. Šéf SPD Tomio Okamura označil zákaz za nepřijatelné omezování střelců a myslivců a doporučil vystoupení z EU. Sněmovna vyzvala Evropskou komisi a další orgány EU, aby při přípravě unijních předpisů dbaly na zásadu proporcionality a zákazu diskriminace členských zemí EU. Vládu poslanci vybídli k tomu, aby zajistila alespoň potřebnou menšinu v rámci EU proti přijetí zákazu, který by nevhodně zasahoval do práv občanů ČR. Výzvy výboru vůči premiérovi Andreji Babišovi (ANO) sněmovna nepřijala. Související Olovo zabíjí miliony ptáků, myslivci se jeho zákazu brání. Nepodporuje ho ani Brabec Evropská komise původně zvažovala pouze zákaz používání olova v mokřadech, což je již v Česku uzákoněno. Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) ale doporučila olovo zcela zakázat, což ještě počátkem roku bylo označováno za nepravděpodobné. Socioekonomické dopady označila agentura za přijatelné. Vhodná alternativa olověného střeliva podle Hamáčka neexistuje. Užívání střel z oceli, mosazi, bismutu nebo wolframu by zhoršilo bezpečnost střelby a až několikanásobně ji prodražilo. Přijetí zákazu odmítá i petice držitelů zbraní a myslivců.