Poslanci navrhují nové úlevy z registru smluv pro státní firmy, Budějovický Budvar a částečně i ČT

před 3 minutami

Výjimky z povinného zveřejňování smluv by mohly dostat některé státní podniky, Budějovický Budvar a částečně i Česká televize nebo Český rozhlas. Předpokládá to novela zákona, kterou předložila skupina poslanců. Zákon o registru smluv dopadl od loňského července například na stát, kraje a větší obce, jejich podniky a další organizace. Zveřejňují se smlouvy s plněním nad 50 tisíc korun.

Praha - Některé státní podniky a společnosti s většinovou účastí státu a národní podnik Budějovický Budvar možná dostanou částečnou výjimku z povinného zveřejňování smluv v internetovém registru. Do evidence se také nebudou muset vkládat smlouvy, které se týkají nakládání s výbušninami, a kolektivní smlouvy. Předpokládá to novela zákona, kterou předložila skupina poslanců z ANO, ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, ODS a Úsvitu.

Předloha reaguje na dřívější novelu lidoveckých poslanců, kteří chtěli z povinnosti vyčlenit Budvar. Sněmovna pak schválila plošné výjimky i pro státní podniky a státní, krajské a obecní firmy, jež mají průmyslovou nebo obchodní povahu. Senát výjimky odmítl. O tom, v jakém znění by předloha případně šla k podpisu prezidentovi, zatím poslanci nerozhodli.

Nynější novela by měla původní normu KDU-ČSL nahradit. Žádné společnosti ze zákona nevypouští, předpokládá ale zvláštní režim pro firmy, které nejsou veřejnými zadavateli a mají průmyslovou nebo obchodní povahu. Nemusely by zveřejňovat smlouvy uzavřené v běžném obchodním styku. "Právě u těchto smluv byly v praxi zjištěny problémy s ochranou obchodně citlivých informací a navrhovaná novela potřebnou ochranu zajišťuje," píšou autoři v důvodové zprávě.

Určité výjimky by dostaly i Česká televize a Český rozhlas v případě například mimořádných přenosů nebo licenčních práv na sportovní utkání a veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce u smluv, které uzavírají se soukromou podnikatelskou sférou. U zdravotnických zařízení by nezveřejnění smluv na dodávky léků a zdravotnických prostředků neohrozilo jejich platnost. Novela se týká rovněž Správy státních hmotných rezerv, navíc by výslovně zajistila ochranu bankovního tajemství.

Předlohu nejprve posoudí vláda, má na to měsíc. Předkladatelé v čele s místopředsedou sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO) navrhují, aby ji dolní komora schválila zrychleně už v prvním čtení. Novela by se mohla dostat na program červnové schůze. Teprve potom by poslanci rozhodli o osudu původní předlohy KDU-ČSL, kterou vrátil Senát. Vzhledem k podpoře i dalších klubů by zákonodárci mohli novou poslaneckou normu přijmout ještě do podzimních voleb.

