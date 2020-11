Poslanci ANO o odvolání předsedy klubu Faltýnka nehlasovali. Tím je to uzavřené, říká

Končící středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) chce být řadovou členkou kontrolního výboru. Původně měla být jeho předsedkyní, po vlně kritiky se ale rozhodla na funkci nekandidovat. Kdo z ANO ji nahradí, má být známo tento týden, řekla v úterý Pokorná Jermanová ČTK.

Její pravděpodobná nástupkyně ve funkci hejtmanky Petra Pecková (STAN) předpokládá, že se zvolením Pokorné Jermanové do symbolicky odměňované funkce nebude mít nikdo problém. Poukázala na to, že končící hejtmanka je legitimně zvolenou zastupitelkou. Pokorná Jermanová má od svého hnutí nominaci i do výboru regionální rady.

Placená funkce v čele kontrolního výboru podle nepsaných dohod náleží opozici, která na předsedkyni nejdříve navrhla Pokornou Jermanovou. Zástupci budoucí koalice STAN, ODS, Pirátů a Spojenců pro Středočeský kraj to kritizovali a upozorňovali na to, že končící hejtmanka nemusí být zvolena. Pokorná Jermanová poté oznámila, že na funkci nebude kandidovat.