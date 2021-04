Sněmovna dala šanci manželství pro stejnopohlavní páry, návrh proberou výbory

Sněmovna ve čtvrtek dala v úvodním kole šanci uzákonění manželství pro stejnopohlavní páry. Podpořila zároveň navrhované zvýšení ochrany manželství výhradně jako svazku muže a ženy ústavním zakotvením. Snahy o zamítnutí obou předloh už v prvním čtení dolní komora po čtvrteční čtyřhodinové diskusi odmítla.

Nyní zamíří k posouzení do výborů. Výbory budou mít na projednání novel 80 dnů místo standardních 60 dnů. I proto není jisté, zda zákonodárci rozhodnou o předlohách do říjnových voleb.

Zamítnutí novely občanského zákoníku o manželství homosexuálů prosazovali poslanci ODS, SPD a Trikolóry. Návrh získal podporu 41 z 93 přítomných poslanců. Předlohu tak bude projednávat ústavně-právní a sociální výbor.

Zvýšení ochrany manželství jako svazku muže a ženy doplněním ústavní listiny práv a svobod chtěli zamítnout Piráti. Jejich snaha získala hlasy 30 z 95 přítomných poslanců. Novela zamířila do ústavně-právního výboru a do ústavní komise.

V předloze o manželství homosexuálů jde podle Karly Šlechtové (ANO) o to, aby se stejnopohlavním párům přiznala stejná práva. "Osobně bych se také jednou ráda vdala, a ne registrovala," uvedla.

Podle vládní zmocněnkyně pro lidská práva Heleny Válkové (ANO) diskriminace skutečně existuje. "Máme dluh vůči stejnopohlavním párům, abychom vyrovnali jejich situaci," poznamenala. Pirát František Kopřiva poukazoval na to, že možnost homosexuálních párů vstupovat do manželství svazky heterosexuálů podle něho neohrozí.

Je to tam❤️❤️❤️❤️ Novela zákona o #ManželstvíProVšechny postupuje do druhého čtení❤️❤️❤️ pic.twitter.com/sIwMrcPyoY — Jsme fér (@JsmeFer) April 29, 2021

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) ) nadnesl úvahu, že manželství by se mohlo ponechat jako svazek muže a ženy a vedle toho by se mohlo posílit postavení stejnopohlavních párů. "To pro mě může být kompromis, který by byl civilizovaný," míní.

Okamura: Je to spor mezi zdravým rozumem a "pseudoliberálním nihilismem"

Předseda sněmovního ústavně-právního výboru Marek Benda (ODS) podotkl, že je známo, že žádný z návrhů nemá ve sněmovně většinu. Proto se předlohy podle něho neprojednávaly. "Teď si tady hrajeme na nějakou kulturní válku," řekl Benda, který s manželstvím párů stejného pohlaví nesouhlasí.

Předseda SPD Tomio Okamura uvedl, že hnutí nemá nic proti registrovanému partnerství ani proti homosexuálům. "Ale manželství je prostě svazek muže a ženy," řekl. Záležitost podle něho rozděluje společnost a jde o "spor mezi zdravým rozumem a pseudoliberálním nihilismem".

O totální destrukci pojmu manželství mluvila v souvislosti se snahou uzákonit homosexuální svazky nezařazená Ivana Nevludová (dříve SPD), podle ní je požaduje hrstka hlasitých aktivistů. "Chceme nadále mluvit o matce a otci, nebo o rodiči číslo 1 a číslo 2?," tázala se.

"Stavíme se na stranu stabilní rodiny definované jako táta, máma a děti," uvedl hlavní autor navrhované ústavní ochrany manželství jako svazku muže a ženy Marek Výborný z KDU-ČSL. Manželství není podle něho právem a jeho účelem není ošetřit vztah dvou lidí, kteří se mají rádi. "Nevedeme debatu o právu menšin, vedeme debatu o hodnotách," dodal.

"Opakujete znovu a znovu projevy od začátku," komentovala diskusi podporovatelka manželství stejnopohlavních párů Barbora Kořanová z ANO. Podle Jiřího Dolejše (KSČM) už bylo debat dost. "Pozice jsou prostě dané, a pokud se neposuneme, tak to vypadá, že tečku za návrhem někdo nechce udělat," míní. Podotkl, že času je do konce volebního období málo.

Obě předlohy čelí návrhům na zamítnutí už v prvním čtení. Pokud by je sněmovna propustila do výborů, Výborný chce, aby měly na projednání novel delší než běžnou dvouměsíční lhůtu.

Zahájení schůze zbrzdila absence členů vlády. Musela být kvůli tomu asi na 20 minut přerušena. Pro návrh programu schůze hlasovalo 71 z 94 přítomných poslanců. Schůze je v tomto volebním období 100. v pořadí. V minulém volebním období se poslanci sešli na 61 schůzích.