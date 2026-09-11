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Domácí

Poslanci budou schvalovat digitalizaci povolování a rušení pobytu cizincům

ČTK
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Sněmovna bude v pátek schvalovat návrh nového cizineckého zákona s digitalizací postupů. V závěrečném kole je také poslanecká předloha, jež s ohledem na pravidla EU snižuje státní náhradu České poště. Poslance čeká i hlasování o novele, jež má podle vlády zajistit vyšší ochranu zájemců o úvěr.

Poslanecká Sněmovna
Ilustrační foto.Foto: Aktuálně.cz – Jaroslav Synčák
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Od digitalizace povolování a rušení pobytu cizinců v Česku si vláda slibuje zrychlení procesů i posílení bezpečnosti. Předloha navazuje na nynější zákon a zahrnuje také povinnou registraci občanů zemí Evropské unie s pobytem delším než 90 dnů, dosud je dobrovolná.

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Poslanecká novela k České poště navrací státní úhradu čistých nákladů na základní služby na nejvýše 1,5 miliardy korun ročně z nynějších až dvou miliard. Snížení horní hranice zdůvodňují předkladatelé podmínkami veřejné podpory, jak je schválila Evropská komise. Předloha také posouvá některé termíny související s elektronizací veřejné správy.

Novela o spotřebitelském úvěru kromě jiného zavádí horní hranici nákladů na tyto půjčky. Reklama na tyto úvěry nebude smět naznačovat zájemcům, že když si půjčí peníze, zlepší to jejich finanční situaci.

Poslance čeká závěrečné hlasování rovněž o návrhu zákona, podle kterého by výrobky nabízené na českém trhu měly být v budoucnu šetrnější k životnímu prostředí. Mělo by je jít třeba snáze opravit nebo recyklovat.

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