Poškozené vedení zastavilo vlaky mezi Radotínem a hlavním nádražím v Praze

Poškozené trakční vedení ve stanici Praha-Smíchov komplikuje dopravu mezi Prahou a Berounem. Vlaky nejezdí mezi pražským hlavním nádražím a Radotínem. Dálkové vlaky jezdí odklonem přes Krč, v regionální dopravě zavedl dopravce náhradní autobusy.
Cestující mohou také využít pravidelné linky městské hromadné dopravy. Vyplývá to z informací na webu Českých drah (ČD), omezení dopravce předpokládá do dnešních 09:00.
"Provoz ve stanici Praha-Smíchov a v traťovém úseku Praha hlavní nádraží - Praha-Smíchov - Praha-Radotín je přerušen," uvedl dopravce.
Několik ranních regionálních spojů mezi Prahou a Berounem musely České dráhy odřeknout. Rychlíky začaly jezdit odklonem přes Krč a nestaví ve stanici Praha-Smíchov. Cestující mohou mezi hlavním nádražím a Smíchovem či ze smíchovského nádraží do Radotína využít linek MHD - metra, tramvají či autobusů, v nichž jim platí jízdenky na vlak.
