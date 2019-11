Že nebude na důchody? Nesmysl, vysvětlovala Maláčová po zdržení v Ťokově průsmyku

Minulý týden se ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD radovala z toho, že prosadila svůj návrh na zvýšení rodičovské, ve čtvrtek odcházela spokojeně od prezidenta Miloše Zemana, který podpořil zvýšení minimální mzdy. Při cestě na Vysočinu se ale sama přesvědčila, že některé změny, které prezentuje jako úspěchy ČSSD, vnímají její spolustraníci podstatně jinak.

Na ranní jednání výboru pro sociální politiku v Poslanecké sněmovně přichází ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová v dobré náladě, kterou si přinesla z předešlého večera, kdy byla na křtu desky punkové písničkářky Nikoly Muchy. Během jednání už ale mnoho důvodů k dobré náladě nemá.

Chvílemi má svěšenou hlavu a jen poslouchá připomínky poslanců, kteří s ní debatují o rozpočtu jejího ministerstva - úřadu, který má vůbec největší rozpočet ze všech v České republice.

"Dobře si pamatuji konec roku 2017, těsně po parlamentních volbách, kdy tady byla ještě jiná ministryně nebo ministr i řada dalších lidí, ať z pravice nebo levice, kteří se shodli, že největším ohrožením státního rozpočtu je obrovský podíl rozpočtu ministerstva práce a sociálních věcí, s kterým je nutné urychleně něco dělat. Vadí vám to, nebo nevadí, co jste s tím udělala?" ptá se například opoziční poslanec za ODS Jan Bauer.

Není ale sám, s kritikou se k opozici připojují dokonce i zástupci koaličního hnutí ANO či spřízněných komunistů. Jejich připomínky by šlo shrnout do naléhání na ministryni, aby se pokusila v rozpočtu více šetřit, předložila dlouho slibovanou revizi sociálních dávek i reformu důchodového systému.

Když se Maláčová ujme slova, trpělivě ostatní přesvědčuje, že "brutálně" šetří, stejně jako připravuje revizi sociálních dávek i změny v důchodovém pojištění. Připomíná, že největší výdaje na sociální dávky tvoří rodičovský příspěvek a příspěvek na péči, kde ušetřit nelze. "Třetí největší položka jsou dávky na bydlení, u kterých chystáme změny, ale úspory v řádech miliard tady nevidím," avizuje Maláčová.

Podle reakcí poslanců to vypadá, že s odpověďmi spokojeni nejsou, Bauer oponuje, že není možné, aby ve stovkách miliard nešlo najít alespoň miliardu, která by umožnila zvýšit rodičovský příspěvek všem rodičům dětí do 4 let. "Proč dáváte například na aktivní politiku zaměstnanosti přes tři miliardy, když máme nejnižší nezaměstnanost, jaká kdy byla?" ptá se Maláčové.

"Já jsem si také před rokem přála, aby všechny rodiny s nejmladším dítětem do čtyř let dostaly možnost vyčerpat 80 tisíc navíc, ale politika je věc kompromisu. Nakonec jsme se v rámci koalice s ANO dohodli na kompromisu, za který se nemusím stydět," oponuje zákonodárcům.

A "finišuje" dlouhým monologem, jak dělá všechno co nejlépe. Sama sebe tak obírá o patnáct minut, kdy už měla být na cestě do Havlíčkova Brodu na zasedání Sdružení místních samospráv České republiky. Když domluví, poslanci už nemají možnost reagovat a stačí jen přijmout obecné usnesení, že projednali rozpočet ministerstva.

Sotva vyjde Maláčová z výboru, zapálí si cigaretu a shání se po kávě. Pokud by někdo čekal, že bude z jednání výboru rozladěná, mýlil by se. Ministryně má výbornou náladu, je přesvědčená, že v tématech, které s poslanci probírala, se vyznala mnohem lépe než oni.

Cesta směr Vysočina

Cesta na Vysočinu po dálnici D1 je spletitá, a to zejména kvůli koloně, po které se pohybuje značně pomalu i ministerské auto, přestože jeho řidič občas pouští modrý maják a prudce zrychluje. Maláčové je jasné, že čas plánovaného vystoupení před starosty nestihne.

"Sežeňte mi ho, prosím, potřebuji s ním mluvit. Nebo mu řekněte, že se velmi omlouvám za zpoždění, ale určitě přijedu," obrací se s evidentním neklidem na jednu ze svých spolupracovnic, které se z počátku nedaří spojit s předsedou Sdružení místních samospráv Stanislavem Polčákem. Když na zasedání dorazí, je zrovna přestávka, po které se nejdříve omlouvá za zpoždění.

"Nejdříve jsem byla zdržena na sociálním výboru, ale přiznám se, že jsem zůstala ráda, abych vysvětlila, jak dobrý rozpočet se nám podařilo připravit. Zásadní zpoždění jsem ale nabrala v rámci boje, kdy jsme se snažili překlenout takzvaný Ťokův průsmyk," omlouvá se za zdržení na D1.

Maláčová mluví ke starostům zejména o rozpočtu či sociálních dávkách. Ty však zajímá spíše něco jiného. "Jak vypadá boj mezi vaším ministerstvem a ministerstvem pro místní rozvoj kolem zákona o sociálním bydlení?" ptá se starosta Veselíčka Tomáš Šulák a dodává, že takový zákon by například pomohl boji proti obchodu s chudobou. Mnozí lidé jsou nepřímo nuceni bydlet v provizorních bytech s vysokým nájemným, které platí majitelům bytů stát.

"Několik let, které jsme promarnili diskusí o sociálním bydlení, nám tato problematika nabobtnala do bytové krize, která se netýká jen nejslabších skupin obyvatelstva, ale dnes má s bydlením problém střední třída a dokonce i vyšší střední třída. Proto potřebujeme zákon o dostupném bydlení, aby bydlení nebylo luxusní komoditou, ale aby bylo pro pracující lidi s normálním příjmem dostupné," odpovídá ministryně.

Maláčová v dětské skupině a mezi seniory

Po diskuzi se starosty nasedá do auta Lubomíru Pospíchalovi, starostovi Okrouhlic, který s ní míří za dětmi a vedoucími Dětské skupiny Soptík. Maláčová totiž chystá návrh novely zákona o dětských skupinách, což jsou zařízení, do kterých můžou dávat rodiče za určitý poplatek své děti vesměs do tří let věku. Takových skupinek je kolem tisíce a chodí do nich přes 15 tisíc dětí.

V Okrouhlicích je přesvědčená, že si potvrzuje své dosavadní poznatky ohledně fungování těchto skupin s výjimkou jednoho nového. Ženy, které o děti v Okrouhlicích pečují, vysvětlují, že by bylo dobré, aby si ten, kdo se chce o takto malé děti starat, mohl vzdělání dodělat až při této práci. Maláčová slibuje, že tuto prosbu v připravované novele zákona zohlední.

Problémů kolem dětských skupin ale může být více. Když se deník Aktuálně.cz zajímal v Okrouhlicích o to, proč není ve velmi hezky upravených místech více dětí, místní mluvili o penězích. "Za pobyt je třeba platit několik stovek měsíčně. A to jsou tady na Vysočině velké peníze," sdělila jedna z žen, která si nepřála zveřejnit své jméno.

Maláčová spěchá, starosta by si s ní rád ještě chvíli sedl, ale ji kromě seniorů čekají někteří významní sociální demokraté v regionu, s kterými má v plánu promluvil o regionálních projektech v sociální oblasti i celkově o politické situaci.

Domov Jeřabina v Pelhřimově řídí Petr Krčál, jeden z hlavních sociálních demokratů na Vysočině, kterému může být Maláčová svým způsobem vděčná za své nynější místo. Na jejím postu seděl před ní právě Krčál, který ale rezignoval kvůli podezření, že opsal část své bakalářské práce.

S několika seniory se zdraví i v domově v Humpolci a snaží se s nimi dát do řeči. Ti toho však mnoho neřeknou. "Já velice špatně slyším," omlouvá se jeden z místních klientů. Přestože tak nemusí vést o důchodech žádnou debatu, velmi dobře ví, že právě změny v důchodovém systému jsou záležitostí, která může hodně říci o tom, jak bude časem hodnocena jako ministryně práce a sociálních věcí. Maláčová sice vytvořila pro změny v systému širokou komisi, ale z jejích odpovědí během cesty z Prahy na Vysočinu je cítit, že od ní nelze nějaké přelomové změny čekat.

"Jestli si někdo myslí, že Maláčová důchodový systém za rok vymyslí a prosadí, tak něco takového nebude. Teď jde hlavně o to, abychom udělali pár parametrických, malých změn, na kterých bude shoda napříč politickým spektrem. Já neudělám žádnou změnu na sílu, ať každá vláda udělá v tomto pár drobných kroků," sdělila po cestě Aktuálně.cz.

Maláčová přitom patří mezi ty politiky, kteří nesouhlasí s varováním kritikům současného důchodového systému, podle kterých bude mít stát na důchody stále méně peněz. "Jak někdo může říkat, že na důchody nebude? To není pravda, stát bude dávat na důchody i v nejhorších letech 12 procent HDP. Prostě se musí vybrat víc na příjmech. Důchodová reforma nebude bez daňové reformy," prohlašuje rezolutně.

Je talentovaná, je naše naděje, tvrdí Štěch i Běhounek

Až v závěru cesty čeká Maláčovou možná nejdůležitější setkání dne. Do Humpolce za ní přijíždí na setkání sociálních demokratů dva straničtí matadoři, senátor Milan Štěch, který byl několik let předsedou Senátu, a hejtman a poslanec Jiří Běhounek, který v kraji už několikrát vyhrál ČSSD volby.

Podle řady sociálních demokratů by pověstnou štafetu po této starší generaci politiků měla převzít právě Maláčová. O její podpoře uvnitř strany svědčí to, že jen několik měsíců po nástupu do ministerské funkce loni v červenci získala od delegátů sjezdu mnoho hlasů ve volbách místopředsedů strany. Dokonce občas v zákulisí zazní úvahy, jestli by právě ona neměla dříve či později nahradit Hamáčka. "On je předsedou a já ho zcela respektuji," reaguje na dotaz na možnou kandidaturu na předsedkyni strany.

Štěch zná Maláčovou velmi dobře, v minulosti zastupovala Senát jako zpravodajka v Bruselu a její muž Aleš Chmelař pracoval pro Štěcha jako externista. "Jsou velmi vzdělaní a talentovaní lidé. Oni můžou navrhovat a realizovat moderní levicovou politiku sociální demokracie," soudí Štěch.

Jiří Běhounek označuje Maláčovou za naději ČSSD, ale hned dodává. "Z mého pohledu potřebuje ještě více zkušeností z hlediska taktiky. Když se někdy 'přetahuje' s jinou ministryní, je dobré myslet na to, že méně někdy znamená více," říká Běhounek s tím, že i v tomto se Maláčová určitě naučí chodit. "Každopádně má tah na bránu a já mám pocit, že tomu, co prosazuje, opravdu velmi rozumí," dodává.

Nízké důchody, zneužívané dávky, stěžují si sociální demokraté

Když se ale ministryně na úplný konec dne potká na besedě s řadovými členy sociální demokracie, sama se může přesvědčit, že jim vadí věci, s kterými je ona sama spojena, nebo které jako ministryně prosazovala.

"Nikdy jsem se nezajímala o výšku důchodu, ale když jsem teď důchod dostala, byla jsem hodně překvapená. Přestože mám vysokoškolské vzdělání, řadu let jsem pracovala a vychovala tři děti, tak mám důchod jedenáct tisíc. To jsem nečekala," říká ministryni jedna z žen.

Druhý dotaz od přítomných se týká sociálních dávek, například placení alimentů matkám, kterým neplatí otec jejich dítěte. "Každé dítě má svého otce. Jestli ženská neví, kde má otce, tak se o to bude starat stát? Co si budeme povídat, některé ženské s tím budou kalkulovat," říká další z účastníků s tím, že veřejnost podobné kroky od ČSSD odrazují.

"Lidé nevnímají to, že jsme někomu přidali sociálními dávkami peníze, oni vidí hlavně to, že jsme přidali někomu, kdo je zneužívá a nezaslouží si je. Dělá nám to poměrně špatné jméno," tvrdí tento sociální demokrat, kterému Maláčová vysvětluje, že dávky v žádném případě nejsou zneužívané tak, jak se to mezi lidmi traduje.

I třetí straník kritizuje chování vedení strany, tentokrát má připomínky k tomu, že ČSSD mohutně podporovala, aby zaměstnanci měli placeny první tři dny v nemoci (jde o zrušení tzv. karenční doby), což Maláčová a další členové vedení oslavovali jako velké vítězství. "My se všude chlubíme zrušením karenční doby. Jenže existuje spousta lidí, kteří hned po tomto zrušení začali účelově marodit. Co má najednou dělat podnikatel, když mu takto zaměstnanci zůstanou doma?" stěžuje si tázající. "Vždycky budou lidé, kteří budou něco zneužívat. Ale většina lidí si nemohla dovolit marodit, což teď můžou," trvá na svém přesvědčení Maláčová.

"Musíme znovu převyprávět příběh sociální demokracie, pokud chceme uspět ve volbách. A musíme ho převyprávět velmi stručně a srozumitelně," říká mimo jiné v úzkém kruhu spolustraníků.

Zda se to straně podaří, ukážou už krajské volby v příštím roce. Jestliže by strana propadla, lze ve vedení strany změny. Maláčová je v průzkumech veřejného mínění na 4. místě mezi nejdůvěryhodnějšími politiky, první ze sociálních demokratů. A chvílemi je vidět víc než předseda Hamáček. Zvláště, když má ve sněmovně své návrhy na změny zákonů. Jako když před pár dny oznamovala na večerní tiskové konferenci, jak prosadila zvýšení rodičovského příspěvku.

"Byl to komplikovaný porod, ale dítě je na světě, jen ještě v inkubátoru, protože ho musí schválit Senát a podepsat pan prezident," oznamovala v dobré náladě a společně s několika poslanci, kteří stáli kolem ní.

Jen jeden z nich nedával žádnou radost najevo - byl to Antonín Staněk, kterého vedení strany donutilo v polovině letošního roku opustit křeslo ministra kultury. Staněk tam stál, jakoby všem připomínal, že situace v ČSSD je nadále komplikovaná, ve straně jsou lidé se značně rozdílnými názory a není jisté, kdo a kam bude sociální demokracii v budoucnu vést.