Pražská koalice STAN, Spolu (ODS, TOP 09) a Prahy sobě představila složení nové rady. Primátorem bude Petr Hlaváček (STAN), jeho prvním náměstkem se stane Tomáš Portlík (ODS). Dalšími náměstky budou Adam Scheinherr (Praha sobě), Antonín Klecanda, Hana Novotná (oba STAN) a Michal Hroza (TOP 09).
Jedenáctičlennou radu doplní Alexandra Udženija (ODS), Tomáš Slabihoudek (TOP 09), Pavel Dobeš, Michal Biskup (oba STAN) a David Bouz (Praha sobě). Zastupitelé budou radní volit na pokračování ustavující schůze ve čtvrtek dopoledne.
Komunální volby v Praze vyhrálo hnutí STAN, získalo 17 mandátů v zastupitelstvu. Druhé skončilo Spolu rovněž se 17 mandáty. Třetí Praha sobě bude mít 13 zastupitelů a čtvrté ANO 11 mandátů, Piráti získali sedm mandátů. Do zastupitelstva se nedostali vládní SPD a Motoristé. Dosud v Praze vládla koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), Pirátů a STAN.
Strany STAN, Spolu (ODS, TOP 09) a Praha sobě rovněž podepsaly koaliční smlouvu. Priority rady jsou například rozvoj Prahy a investování do dopravy a bydlení.
Hlavními prioritami nové rady budou mimo jiné rozvoj města podle metropolitního plánu, zvýšení investic především do dopravy, infrastruktury a školství, výstavba dostupného bydlení prostřednictvím Pražské developerské společnosti, zahájení výstavby městského okruhu a Hloubětínského tunelu. Podrobné programové prohlášení rada představí v první čtvrtině roku 2027.
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