Pořezal nervy i cévy a utekl do škodovky. Rozsudek odkrývá detaily útoku na generála

Krátce před půl druhou ranní zůstávali v suterénu brněnského klubu Alterna nejméně čtyři hosté, když voják Martin Schejbal nestřeženě vytáhl a otevřel svůj kapesní nůž a nasměroval jej do bezprostřední blízkosti krku generála Romana Hyťhy. Ten deseticentimetrovou čepel sevřel levou dlaní. I to vyplývá to z rozsudku citlivého případu, který redakce deníku Aktuálně.cz nyní získala a prostudovala.
Už před měsícem rozhodl Městský soud v Brně, že za útok nožem na generála mladší voják do vězení nepůjde. Za incident, který se v jihomoravské metropoli odehrál v noci na 26. září 2025, byl Martin Schejbal obžalován hned ze tří trestných činů. Ze síně ale odešel „jen“ s tříletou podmínkou.
S pořezaným generálem Romanem Hyťhou i Schejbalem se v minulých měsících reportér deníku Aktuálně.cz pokoušel několikrát spojit, ale bezúspěšně. Zatímco Hyťhův právní zástupce Radek Ondruš kontakt s novinářem dlouhodobě odmítá, protože prý o případu neinformuje objektivně, útočníkův otec zase do redakce napsal, že nyní by byl rozhovor k ničemu.
Faktem je, že v průběhu celého vyšetřování se k podivnému incidentu nechtěl vyjadřovat téměř nikdo. A to třeba ani Libor Dostál, který už od roku 1990 provozuje brněnský klub Alterna, v jehož suterénním baru A2 Stage k útoku na Romana Hyťhu došlo.
„Čistej no comment,“ odvětil jen po dotazu reportéra přímo v Brně. Mluvit mu prý nikdo o věci nezakázal. Jen se o tom bavit nechce, jak prohlásil. A stejně tak mlčelo i armádní Velitelství informačních a kybernetických sil, v jehož skupině Martin Schejbal působil.
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Detailnější obrázek o tom, co se loni v září vlastně stalo, teď dává alespoň rozsudek Městského soudu v Brně. Na základě něj je možné samotný útok a následné události blíže popsat. Redakce deníku Aktuálně.cz dokument získala na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
U téhož stolu
Z dokumentu podepsaného samosoudkyní Hanou Bartoňovou vyplývá, že k incidentu došlo v noci na pátek 26. září 2025 krátce před půl druhou ráno. Tou dobou se v suterénu Alterny nacházeli ještě minimálně čtyři hosté. Schejbal měl vypít „větší množství alkoholických nápojů“ a seděl společně s Hyťhou.
„Po předchozí vzájemné komunikaci na blíže nezjištěné téma se (Schejbal) začal přibližovat k poškozenému (Hyťhovi), který seděl u téhož stolu poblíž vchodu do klubu ve společnosti svých přátel, a to s otevřeným kapesním nožem o délce čepele 9,5 centimetru, který držel v pravé ruce a který v mezidobí během komunikace mezi hosty nestřeženě vytáhl a otevřel,“ popisuje rozsudek.
Stejně jako při samotném projednávání věci v polovině června není doteď zřejmé, co bylo spouštěčem útoku. Tedy co přesně se dělo předtím, než se mladší příslušník armády posilněný alkoholem rozhodl k nepochopitelnému činu.
Schejbal s nožem se přiblížil až do „bezprostřední blízkosti pravé strany krku“ Hyťhy. „Přičemž se poškozenému v rámci rychlé obranné reakce podařilo uchopit čepel nože do dlaně své levé ruky (…), kdy přitom (…) došlo minimálně k 3 řezným ranám, které prořízly dlaň poškozeného v celé její šířce a svou hloubkou zcela porušily vnitřní dlaňové struktury, a to zejména šlachy, svaly, nervy a cévy.“
Rozsudek se zmiňuje také o dvou svědcích sedících u stejného stolu. Ti měli Schejbala ihned po útoku svalit na podlahu a sebrat mu nůž. Poté začali dávat první pomoc krvácejícímu Hyťhovi, čehož Schejbal „využil a ve snaze utéct z místa opustil klub a venku nastoupil do svého vozidla Škoda Octavia bílé barvy“.
Pod vlivem alkoholu ujížděl ale jen pár minut, než jej zastavila policejní hlídka. Té odmítl jak dechovou zkoušku, tak převoz na odběr krve. Když hodinky ukazovaly čas 01.50, kdy už se ve městě rozjelo pátrání, Schejbala hlídka zadržela jako osobu odpovídající popisu podezřelého a odvezla na služebnu do Králova Pole.
Tam si jej potom převzala přivolaná výjezdovka Vojenské policie. Zkouška provedená v 7.39 ráno ukázala 1,84 promile alkoholu v dechu. O půl jedenácté dopoledne Schejbalovi odebrali vzorek krve, jehož rozbor potvrdil ještě 1,32 gramu čistého alkoholu na kilogram krve.
Následné znalecké zkoumání vypočítalo, že v době, kdy kličkoval nočním Brnem za volantem své Octavie, mohl mít v sobě 2,37 až 3,07 gramu čistého alkoholu na kilogram krve. „Což je hodnota zcela neslučitelná s možností řízení motorového vozidla v silničním provozu na pozemní komunikaci,“ stojí v rozsudku.
Přísný nemocniční režim
Jak už deník Aktuálně.cz informoval dříve, záchranáři pořezaného Hyťhu z Alterny odvezli do centrální brněnské Fakultní nemocnice u svaté Anny. Generála zranění omezilo na více než šest týdnů, „kdy se v době hospitalizace musel podrobit přísnému nemocničnímu režimu, neboť byly prováděny vysoce specializované lékařské zákroky a poraněná ruka byla zcela nefunkční“.
Následky přetrvávaly i po propuštění ze špitálu. „Ani v současné době není úprava naprostá a potíže stále přetrvávají a nelze vyloučit dokonce ani trvalé následky,“ uvedla soudkyně Hana Bartoňová v polovině června.
„V souvislosti s ošetřením a léčbou poškozeného vznikly Vojenské zdravotní pojišťovně ČR (VoZP) náklady vyčíslené ke dni 26. 5. 2026 částkou ve výši 125 604 Kč,“ vypočítává rozsudek. Tehdy došlo k dohodě pojišťovny a obžalovaného Martina Schejbala, který dluh uznal a domluvil se na splátkovém kalendáři. V květnu zaplatil první tři tisíce korun.
Reportér deníku Aktuálně.cz nyní VoZP oslovil, aby zjistil, jak splácení probíhá. Její mluvčí Josef Křivánek ale do vydání článku na otázky neodpověděl. Schejbal musí navíc Hyťhovi zaplatit 216 tisíc jako bolestné a další čtvrt milionu jako nemajetkovou újmu.
„Vážně projevená lítost“
A přestože Městský soud v Brně v polovině června rozhodl jasně, pro generála Romana Hyťhu, blízkého souputníka bývalého náčelníka generálního štábu Karla Řehky, to bylo hořké vítězství. K 30. červenci 2026 totiž musí z armády odejít.
Vaz mu zlomila odebraná bezpečnostní prověrka. Jak vyplynulo z několika rozhovorů novináře s insidery, Hyťha se měl údajně provinit chováním, jež se prý příčilo základním pravidlům pro udržení osvědčení na stupeň „přísně tajné“.
„Stručně řečeno – nerespektoval pravidla pro nakládání s utajovanými informacemi,“ sdělil jeden ze seniorních důstojníků generálního štábu. Civilní úředník ministerstva obrany, který má dlouhodobě blízko k vedení resortu, doplnil, že Hyťha se údajně měl „prohřešit“ i při „mobilní komunikaci“ týkající se utajovaných skutečností.
Jak to bude dál s vojenskou kariérou Martina Schejbala, příslušníka 92. skupiny kybernetického boje, zatím není jasné. Jeho nadřízení musí rozhodnout, zda jeho útok na Hyťhu natolik ohrozil vážnost ozbrojených sil, že si dál nezaslouží nosit uniformu.
„Namístě je zdůraznit, že obžalovanému prospívala řada polehčujících okolností, zejména jeho prohlášení viny, skutečně a vážně projevená lítost, jakož jeho snaha o nápravu v podobě náhrady škody a imateriální újmy. Obžalovaný po celou dobu trestního řízení spolupracoval s orgány činnými v trestním řízení a je osobou doposud netrestanou,“ objasnil Zdeněk Jiří Skupin, mluvčí soudu, proč Schejbal vyvázl s tříletou podmínkou, když mu původně hrozilo až deset let vězení.
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