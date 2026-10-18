„Porazili jsme ikonu Starostů.“ Jak se šéf Senátu Vystrčil radoval z porážky Dvořáka ze STAN

Miloš Vystrčil se většinou snaží mít své emoce pod kontrolou už proto, že jako šéf Senátu musí vycházet se všemi stranami i senátory. Když se ale v sobotu odpoledne „hrnuly“ ve volebním štábu ODS na televizní obrazovku výsledky 2. kola senátních voleb, dal i on najevo své emoce. Nejvíce ze všeho se přitom radoval z porážky kandidáta „spřátelených“ Starostů Martina Dvořáka.
Účast politiků mezi novináři ve volebních štábech je vždy odvislá od toho, jak se té které straně ve volbách daří. Jestliže tedy například ODS minulou sobotu při postupném zveřejňování volebních výsledků ztrácela, politici ODS se drželi spíše v prvním patře, kam novináři nemohli.
Tuto sobotu byla ale situace jiná. Při zveřejňování výsledků 2. kola senátních voleb to vypadalo pro ODS lépe, než její politici čekali, takže se pohybovali mezi novináři. "Ať šlo o předsedu Senátu Miloše Vystrčila, předsedu senátního klubu Zdeňka Nytru či předsedu poslaneckého klubu Marka Bendu.
„Zatím to vypadá výborně. Nejenže v Senátu neztratíme, ale asi budeme mít senátorů ještě více,“ radoval se Benda, když už byla sečtena většina hlasů. Některé souboje se přitom vyvíjely těsně, takže o to více je politici ODS prožívali. „Vypadá to, že budeme mít senátora i za Kladno, to je skvělé. Náš kandidát porazí Pirátku Adélu Šípovou,“ pokračoval Benda, se kterým se radoval i Nytra. „Já ji v Senátu zažil. A jsem rád, že nebude pokračovat,“ prohlásil Nytra.
Jen kousek do nich stál Miloš Vystrčil, který si povídal se senátním kandidátem Radko Sáblíkem, který naopak 2. kolo prohrál s dosavadním senátorem Václavem Láskou. „To mě opravdu moc mrzí, moc. Pan Sáblík by byl výborný senátor,“ litoval Vystrčil, který Sáblíkovi vysvětloval, že by byl moc rád, kdyby s ODS dál spolupracoval. „Za panem Sáblíkem šlo mnoho mladých lidí, a to je něco, co chceme i v případě naší strany,“ uvedl předseda Senátu.
Možná aby přebil zklamání z této konkrétní prohry, začal mluvit o tom, co ho naopak hodně potěšilo. A to bylo vítězství kandidátky ODS a KDU-ČSL Zuzany Ceralové Petrofové nad kandidátem STAN Martinem Dvořákem. „Ona porazila ikonu Starostů! Já beru, že STAN měl výsledky, jsou bezva, ale tady naše kandidátka porazila jejich ikonu. A to poměrně jednoznačně,“ opakoval Vystrčil, který dodával, že si ale Dvořáka jako politika a člověka váží.
Bylo to jako bojovat proti Baťům ve Zlíně
Když se Aktuálně.cz přesunulo ze štábu ODS do štábu STAN, našlo tam mimo jiné právě Dvořáka. Na první pohled nepůsobil nějak naštvaně či zlomeně, prohra ho mrzela, ale podle svých slov věděl, že má proti sobě velmi těžkou soupeřku.
„Můj syn mi napsal, že kandidovat v Hradci Králové proti Petrofům je jako ve Zlíně proti Baťovi. To se skoro nedá vyhrát,“ tvrdil v narážce na to, že jeho protikandidátka jako zástupkyně páté generace rodiny Petrofů navazuje na prapradědečka Antonína Petrofa, který založil firmu na výrobu akustických klavírů a pianin.
Dvořák poukazoval i na to, že jeho soupeřka je ve městě všeobecně oblíbená, což myslel poněkud mnohoznačně. Podpořili ji totiž mimo jiné zástupci SPD a PRO, pro které nemá Dvořák slušného slova.
„Výsledek voleb je logický. Zuzana Petrofová nikdy nikoho nenaštvala, což se u mně říct nedá. Já si vytvářím prakticky každý den nové nepřátele. Což se projevilo i v tom, že ji v druhém kole podpořily vlastně všechny vládní strany, SPD, ANO a dokonce i PRO. Já už jsem neměl kde brát další voliče, protože všichni propadlí kandidáti byli proti mně,“ přiznával Dvořák.
Ve štábu STAN přitom bylo cítit, že Martin Dvořák má v hnutí skutečně silné až výjimečné postavení. Politici tohoto hnutí za ním chodili s povzbuzujícími slovy a zároveň mu děkovali, že do těžkého senátního souboje šel. Nebýt této prohry, propukl by zmiňovaný štáb v euforii, protože už tak přítomní politici STAN oslavovali vítězství v senátních volbách.
A že je Dvořák ve STAN skutečně důležitým člověkem, bylo zřejmé i na tiskové konferenci, kdy se předseda STAN Vít Rakušan u Dvořáka zastavil. „Nebudu zastírat, že jsem smutný, že Martin nemá senátorský mandát,“ přiznal Rakušan, který měl ale pro Dvořáka jen a jen slova chvály a uznání.
„Chtěl bych mu poděkovat, protože makal celou dobu neuvěřitelným způsobem. Je to člověk, o kterém se u nás říká, že když nikdo někam nechce, tak ho tam Rakušan pošle. Takže Martine, já ti moc děkuju, že jsi do této nejednoduché mise šel, moc děkuju, že jsi vzal na sebe všechny ty role, které jsi měl a vždycky jsi v nich Starosty reprezentoval úplně perfektně,“ prohlašoval Rakušan, který avizoval, že Dvořák zůstává stínovým ministrem zahraničí za STAN.
Mezitím se už nová senátorka za ODS Zuzana Ceralová Petrofová radovala z vítězství a přijímala velké množství gratulací. Nechyběly mezi nimi ani ty od předsedy Senátu nebo předsedy ODS Martina Kupky. A pokud jde o její podporu od vládních stran, popírala, že by jednala o jakékoliv podpoře od PRO.
„Tak vás všechny zdravím jako nová senátorka,“ ozvala se na sociálních sítích všem svým příznivcům a děkovala jim za podporu i konkrétní pomoc v kampani. Teď ji čeká kromě řízení firmy minimálně šest let v Senátu. A Martin Dvořák? Ten se podle svých slov těší v téměř 70 letech na důchod. „Cítím se konečně svobodným člověkem. Začnu konečně žít a užívat si důchodu,“ těšil se v sobotním podvečeru na budoucnost.
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