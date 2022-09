Pořadatel demonstrací soudu tvrdil, že nemá majetek. Prodává pozemek za dva miliony

Ladislav Vrabel uspořádal demonstraci v Praze, velebí Rusko a od fanoušků sbírá statisíce na účet své ženy. Soudu se přitom zavázal, že přizná všechny příjmy a bude splácet své milionové dluhy. Následně se prohlásil za nemajetného. Aktuálně.cz zjistilo, že prodává pozemek za dva miliony a již zpeněžil například motocykl, který označil za svůj. Soudu to zatajil. Vrabel to odmítl komentovat.

Když Ladislav Vrabel vloni v březnu podal sám na sebe insolvenční návrh k českobudějovickému soudu, zavázal se mimo jiné přiznat veškerý svůj majetek. Insolvenční správce by ho podle zákona prodal a z peněz zaplatil alespoň část z Vrabelova třímilionového dluhu. Podnikatel například dvacet let neplatí sociální a zdravotní pojištění, z něhož stát posílá lidem důchody a platí lékařskou péči. Výměnou za závazek se oddlužit soud Vrabela zbavil celkem 27 exekucí, které vůči němu exekutoři vedli.

Na splácení už však nedošlo. Vrabel se totiž prohlásil za nemajetného. Soudu nepřiznal ani žádnou elektrotechniku či vybavení domácnosti, což nebývá v podobných případech příliš obvyklé. Z pátrání Aktuálně.cz plyne, že přesto Vrabel nyní na webu nabízí k prodeji například pozemek v jižních Čechách u Vltavy, na němž dříve provozoval občerstvení pro vodáky. Za dva miliony korun.

"Prodáme exkluzivní pozemek u řeky Vltavy osm kilometrů od Českého Krumlova v rušné vodácké oblasti dvou velkých kempů, právě uprostřed vodácké cesty z Rožmberku do Zlaté Koruny," píše Vrabel v inzerátu, který vyvěsil na serveru Facebook Marketplace. A dodává, že součástí je pec na pizzu či toalety. Přikládá fotografie, z nichž je patrné, že na místě byly stánky s občerstvením.

Soudu v minulosti uvedl, že prostřednictvím pražské firmy, jejímž je jednatelem, u Vltavy provozuje stánek a má z něj sezónní příjem. Vrabel věc komentovat odmítl. "Vy nejste vyšetřovatelé. Jestli máte nějaké pochybnosti, obraťte se na policii," řekl do telefonu.

Účet, na který Ladislav Vrabel nasbíral půl milionu z příspěvků od fanoušků na údajnou podporu demonstrací, je vedený na jeho srbskou ženu Bojanu Vurdelja. Ani pozemek, který inzeruje prostřednictvím svého facebookového profilu, není napsaný na něho. Podle smlouvy, kterou má redakce k dispozici, ho totiž v roce 2018 jeho otec daroval další Srbce - Gordaně Baltic. Ta ani při té příležitosti do Česka nedorazila, dar přijala na české ambasádě v Bělehradě.

Stalo se tak potom, co stavební úřad zahájil řízení o odstranění černých staveb, kterými stánky pro vodáky jsou. V řízení Vrabel svého otce na základě plné moci zastupoval. Protože Gordana Baltic - jako nová majitelka pozemků - byla k nezastižení, stavební úřad musel půdě stanovit opatrovníka. Aktuálně.cz má k dispozici rozhodnutí. "Zásilka se vrátila zpět do České republiky jako nedoručená s tím, že nebyla vyzvednuta," referují úředníci o psaní, které předtím zaslali na adresu do bělehradského paneláku.

Soudu výdělek nepřiznal, přesto prodal motorku i elektroniku od Applu

Vrabel insolvenčnímu soudu rovněž slíbil, že většina jeho dalších výdělků půjde na pravidelné splátky dluhů. Soudci ovšem dlouhodobě tvrdí, že nic nevydělává, a tak splácet nemůže. A to i přesto, že Aktuálně.cz minulý týden argumentoval, že se pohodlně uživí prodejem realit v Srbsku Čechům. Reportéři ale vypátrali ještě další jeho možné příjmy, které u soudu neuvedl.

Před rokem, tedy v době, kdy už byl v insolvenci, prodal za 40 tisíc korun motorku Kawasaki Ninja ZX9R. V inzerátu, který zveřejnil prostřednictvím svého facebookového profilu, výslovně píše, že je jeho.

"Je to moje láska, ale zamiloval jsem se jinde. Pořídil jsem si rychlejší, mladší, znáte to. Bigamii neprovozuji, takže Kawa jde k někomu jinému. Peníze mě až zas tak netrápí, tak jsem ji dal za levno," napsal zhruba před rokem zájemcům Vrabel. Dnes je u nabídky uveden nápis prodáno.

"Letos jsem na Kawě jel párkrát, pak jsem si z Londýna přivezl BMW, takže teď už na Kavě nezahýbám a je připravená pro někoho nového," dodal v inzerátu Vrabel. Ani novou motorku BMW v majetkovém přiznání soudu neuvedl.

Soud: Za maření insolvence hrozí až tři roky vězení

V úspěšném prodeji majetku prostřednictvím svého facebookového profilu Vrabel pokračuje. V posledních týdnech zpeněžil zhruba za osm tisíc iPhone XS Max a za další tři tisíce Apple Watch 3. Za 15 tisíc prodal motorem poháněné kolečko. A k prodeji nabízí ještě tři malé automobily.

A inzeruje také možnost pronájmu českobudějovické pizzerie včetně licencování její značky a databáze tisíců klientů. Vrabel přikládá video, v němž zájemcům předkládá virtuální prohlídku provozovny. Firma, která podnik provozovala, je ale opět napsaná na jeho ženu. Vrabel je jednatel firmy, ale žádnou výplatu z ní soudu nepřiznal.

Ani příjmy z prodeje žádné z výše uvedené elektroniky či motocyklu Vrabel na splacení dluhů insolvenčnímu správci neposlal. I tyto záležitosti odmítl Vrabel komentovat s tím, že Aktuálně.cz na něj pořádá hon, a tak bude s novináři nadále komunikovat jen prostřednictvím právníků.

Krajský soud v Českých Budějovicích si ho na základě předchozích odhalení Aktuálně.cz předvolal k vysvětlení. Má objasnit, jak nakládá s dary, které jeho příznivci poslali za účelem pořádání dalších demonstrací na soukromý účet jeho manželky.

Insolvenční správce Martin Koubek dále usiluje o to, aby se příspěvky staly součástí insolvence a mohl z nich zaplatit dluhy. "Zaslal jsem žádost o převedení peněz České spořitelně. Uvidíme, jak se k záležitosti postaví," uvedl Koubek.

Soud Vrabela podezřívá z toho, že peníze používá pro svou potřebu, aniž by jimi splácel dluhy, a tím porušuje zákon. Soudce z krajského soudu Zdeňka Strnada rovněž zajímá, proč Aktuálně.cz tvrdil, že si vydělává podnikáním v Srbsku, a příjmy přesto nepřiznává a nesplácí jimi dluhy.

Soudce upozornil, že Vrabelovi hrozí v případě, že povinnosti porušil, nejen sankce podle insolvenčního zákona, ale i podle trestního práva. "Kdo v insolvenčním řízení maří nebo hrubě ztěžuje výkon funkce insolvenčního správce, a tím ohrozí účel insolvenčního řízení, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti," varoval v předvolání soud Vrabela.

Soudce Strnad v pondělí obeslal Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích a dal mu ke zvážení vstup do probíhajícího insolvenčního řízení. Žalobci by ho tak mohli detailně monitorovat.

Vrabel mezi tím pokračuje ve shromažďování peněz od svých fanoušků a plánuje další demonstrace pod heslem Česko na prvním místě. Své příznivce také vyzval k omluvě ruským okupantům a Vladimiru Putinovi za posílání zbraní Ukrajině a údajnou podporu terorismu ze strany Česka.

