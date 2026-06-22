„To už si nemůžeme nechat líbit.“ Útok na nezávislost ČT odsoudily další známé tváře

Na podporu veřejnoprávních médií vystoupili s Milionem chvilek také Jan Rosák, David Koller, Miloň Čepelka a Leona Machálková. Jejich proslovy zachytil redaktor Aktuálně.cz
Demonstrací Milionu chvilek pro demokracii už proběhla celá řada, ale ta nedělní byla minimálně v jedné věci výjimečná. Poprvé na ní vystoupila trojice známých tváří, které dosud veřejně nevystoupily proti vládě Andreje Babiše (ANO). Teď se ale moderátor Jan Rosák, herec Miloň Čepelka a zpěvačka Leona Machálková rozhodli ozvat, protože mají obavu, že chce ovlivňovat nezávislost ČT a rozhlasu.
Vzhledem k tropickým teplotám nebylo v neděli odpoledne do poslední chvíle vůbec jasné, kolik lidí přijde na Pochod na podporu České televize (ČT), stejně jako nebylo jasné, jací hosté se ho zúčastní. Když pak ale předseda Milionu chvilek pro demokracii Mikuláš Minář oznamoval, že tentokrát půjde o lidi, kteří na demonstraci promluví poprvé, vedle pódia už byli tito hosté seřazení.
Z pohledu pobytu na televizních obrazovkách a rozhlasových vlnách byl nejznámějším řečníkem Jan Rosák, který například dlouhá téma moderoval pořad Videostop, a navíc dodnes vysílá v Českém rozhlasu (ČRo). „Já vás samozřejmě srdečně zdravím, jsem rád, že jste tady a ukazujete sílu, protože oni si myslí, že naše slušnost je slabost. Ale to není pravda,“ začal Rosák mluvit k několika tisícům lidí před budovou České televize na Kavčích horách.
Do následujícího potlesku vzpomněl svou dlouholetou práci právě pro televizi a rozhlas s tím, že si nikdy nedovedl představit, že tolik let po roce 1989 se opět bude bát o osud demokracie. Zároveň tvrdil, že není proti debatě o financování médií, ale podle něj už bylo rozhodnuto.
„Jde o to, nasadit televizi a rozhlasu náhubek,“ uvedl Rosák. A připomněl poslance SPD Josefa Nerušila, který prohlásil, že vládní většina má v plánu zaměřit se i na posílení kontroly obsahu veřejnoprávních médií, což nicméně později označil premiér Andrej Babiš za lež.
Moderátor také upozornil na důležitost obou médií, když mluvil o tom, že nejen odhalují nepravosti politiků, ale také šíří vzdělanost a poskytují spoustu pořadů, které jinde nejsou. „Řeknu vám, o tohle všechno bych hrozně nerad přišel. I proto jsem dnes tady s vámi,“ loučil se Rosák za aplausu přítomných.
Herec Divadla Járy Cimrmana Miloň Čepelka nejdříve upozorňoval, že nikdy nechtěl být a také není táborovým řečníkem. „Když vás teď vidím, ty davy, ty hlavy, ty transparenty, ty vlajky, tak jsem jsem namouduši naměkko,“ oslovil nejdříve protestující. S odkazem na svých 90 let také popisoval vzestupy a pády Česka, včetně příchodu demokracie v roce 1989.
„Teď už si to nemůžeme nechat líbit,“ uvedl, když vyslovoval obavy o demokracii v dnešní době a připomínal, kolik lidí chodí na akce Milionu chvilek pro demokracii. „Jen aby nám to vydrželo, jen abychom nepodlehli slabosti říct si, že to nemá cenu, že oni jsou silnější. H*vno, nejsou,“ zvolil slovo, které podle reakcí hodně zabralo. „Nejsou, nejsou,“ aplaudoval dav.
„Silnější jsme my, když chceme a když u toho vytrváme. Je to potřeba, držíme si všichni palce a máme se rádi. Že jo?“ končil dojatě Miloň Čepelka. Po odchodu z pódia se srdečně zdravil například se zpěvačkou Leonou Machálkovou, která přítomným vysvětlovala, že má ČT a ČRo velmi ráda.
„Dnes jsou pro mě tato veřejnoprávní média důležitým zdrojem nestranných a objektivních informací,“ uvedla a popisovala, jak jí vadí reakce politiků v debatách na těchto médiích. „Kultura politické debaty upadá a mění se v horor. Míra jejich arogance nezná mezí, reagují urážkami a jdou proti těmto médiím,“ stěžovala si Machálková a kvitovala klidné reakce novinářů.
Kromě této trojice vystoupil ze známých osobností ještě muzikant David Koller, který především tvrdě kritizoval Babiše. Označoval ho za estébáka a někoho, kdo si chce podmanit Česko.
„Likviduje nám Českou televizi a Český rozhlas,“ prohlásil Koller, který kritizoval také předsedu SPD Tomia Okamuru a předsedu Motoristů Petra Macinku. „Nabízejí nám obdiv k Orbánovu Maďarsku jako vzor naší budoucnosti,“ podotkl.
Mezi tisíci posluchači bylo také několik desítek zaměstnanců ČT, kteří se seřadili podél budovy televize. Řada z nich měla transparenty a srdečně se zdravila s účastníky protestu, kteří šli od stanice metra Pražského povstání před sídlo ČT. Ti „televizákům“ vyjadřovali podporu, podávali jim ruce, tleskali jim a přáli všechno dobré.
K televizi přišel v neděli demonstrovat i známý herec Jaroslav Satoranský. „Jsem smutný z voličů, kteří toto chtěli. Protože já si myslím, že to je krádež století v přímém přenosu,“ řekl ke krokům Babišovy vlády.
Na zaměstnancích ČT bylo jasně vidět, jak moc je podpora demonstrantů těší. „Jako úplně upřímně, nejvíc ze všeho mě to dojímá. Když vidím, kolik lidí se v dnešní době dokáže postavit za veřejnoprávní média,“ reagovala pro Aktuálně.cz známá moderátorka Jana Peroutková, která je podle svých slov životní optimistka a věří, že to nakonec s těmito médii dopadne dobře. „Nic jiného mi nezbývá,“ dodala s úsměvem.