„Poprvé jsem se bál bouřky.“ Muž natočil nepřetržité údery blesků na jihu Čech

Je to poprvé, co jsem měl opravdový strach z bouřky. Tak popsal své záběry nočního řádění blesků ze středy na čtvrtek 24. června Roman Weis. Natočil noční bouři v jihočeském Týně nad Vltavou. Blesky se střídaly tak rychle, že to působilo jako stroboskopická světelná show na divokém tanečním večírku.

