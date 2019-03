Chcete zbraň? Obraťte se na mě, vyzývá šéf pražských muslimů. Ti se od něj distancují

Nový předseda pražské muslimské obce Leonid Kušnarenko nahrál na svůj Facebook video, ve kterém v reakci na nedávné útoky na Novém Zélandu vyzývá české muslimy k ozbrojení. "Všichni, kteří mají zájem si udělat zbrojní průkaz, ozbrojit se kvůli ochraně zdraví a majetku, obraťte se na mě a já vám s tím pomůžu," říká ve videu. Ústředí muslimských obcí včetně té pražské se od jeho prohlášení distancovalo, omezilo mu činnost a žádá vysvětlení.

Kontroverzní video nahrál Kušnarenko v neděli na svůj facebookový profil. "Ve světle posledních tragických událostí informuji všechny naše členy, hlavně se jedná o muže - všichni, kteří mají zájem si udělat zbrojní průkaz, ozbrojit se kvůli ochraně zdraví a majetku, obraťte se na mě a já vám s tím pomůžu," říká předseda Muslimské obce v Praze (MOP) ve videu.

Deníku N Kušnarenko sdělil, že video zveřejnil kvůli islamofobním náladám v Česku. "Jde o prevenci, prohlásil jsem to proto, aby si různí pomatenci rozmysleli, zda jít do mešity a dělat zlo. Ano, řekl jsem, ať si udělají zbrojní průkaz, ale ať to dělají jenom kvůli tomu, aby chránili sebe a svůj majetek," řekl deníku právník s tím, že s ním nesouhlasí pouze předchozí vedení pražských muslimů.

V komentářích pod videem se objevila řada kritických hlasů, a to zejména ze strany ostatních muslimů. "Nemáte co dělat ve vedení MOP a bylo by dobré do popisku napsat, že členové MOP s Vámi jasně nesouhlasí," stojí v jednom z příspěvků.

Video vyšetřuje Ústředí muslimských obcí v České republice. V pondělí večer na Facebooku oznámilo, že Kušnarenkovi a zbytku předsednictva pražské obce až do konce vyšetřování omezilo činnost.

"My se od takových aktivit distancujeme a toto je naprosto nesprávná výzva, zcela špatný krok. Požádáme o vysvětlení jak pana Kušnarenka, tak celou pražskou obec," řekl předseda ústředí Muníb Hasan Alravi Mladé frontě Dnes. Dodal také, že ústředí má právo vyloučit každého, kdo by se choval nevhodně a hrubě proti jeho názorům. "Toto je precedens, který musíme řešit," uvedl.

"Jakákoliv prohlášení nebo jednání členů představenstva a předsedy pana Kušnarenka jsou jejich soukromá a nereprezentují názory muslimů žijících v Praze ani v ČR," reagovala i Pražská muslimská obec s tím, že její nové představenstvo vzešlo z voleb, jejichž korektnost nyní zkoumá vnitřní vyšetřování.

Kritice Kušnarenko čelí i mimo muslimskou komunitu. Za nepřijatelnou označil výzvu také ministr vnitra Jan Hamáček. "Zaprvé jsem rád, že část muslimské komunity to video odsoudila, to si myslím, že je správný krok. Pro mě je to nepřijatelné, vyzývat, zejména v takovéto atmosféře, k tomu, aby se lidé masově ozbrojovali," řekl v úterý novinářům.

"Nemůžu vstupovat do práce policie, nicméně předpokládám, že Policie ČR bude požadovat po tom pánovi vysvětlení jeho výroků," dodal.

Proti videu také důrazně vystoupil například předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. "Člověk s nebezpečnou minulostí, nebezpečnými nápady a nejasnou existencí. Nejen v kontextu řádění zfanatizovanych jedinců se zbraní v minulých dnech po celém světě jsou jeho slova odsouzeníhodná a v civilizované zemi zcela nepřijatelná," napsal na Twitter.

Kušnarenko se stal hlavou pražských muslimů v únoru. V minulosti proslul například svou podporou čečenského vůdce Ramzana Kadyrova nebo tím, že jako advokát obhajoval bývalého pražského imáma Sámera Shehadeha, obviněného z podporování terorismu, a také ruského řidiče, který na Silvestra v Praze autem zabil ženu.

Při pátečních teroristických útocích na dvě mešity v městě Christchurch na Novém Zélandu zemřelo nejméně 50 lidí.