"Pomstou bych to nenazval". Turek komentoval, proč jeho šéf odmítá prezidenta na summitu

Poslanec Filip Turek (za Motoristy) v nedělním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News připustil, že postoj ministra zahraničních věcí Petra Macinky (Motoristé) k účasti prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO souvisí s nejmenováním Turka ministrem.
Pomstou by to nenazval. Delegaci podle něj určuje vláda, v tomto případě ji podle vládního zmocněnce pro klimatickou politiku povede premiér Andrej Babiš (ANO).
Pavel ve středu Babišovi v dopisu napsal, že na červencovém summitu hodlá být v souladu se svým ústavním postavením v čele české delegace. Babiš se k dopisu dosud nevyjádřil, ve videu zveřejněném ve čtvrtek na síti X odkázal na nadcházející pondělí s tím, že by se místo cesty na summit mělo debatovat spíš o nízké porodnosti v ČR.
"Pomstou bych to nenazval, určitě to je nějaký faktor (nejmenování Turka ministrem), který tam nějakou roli hraje, kdy pan prezident se rozhodl sestoupit z Hradu do politického boje, do otevřeného politického boje a stát se určitou tváří opozice," řekl Turek.
Motoristé se po volbách stali součástí vládní koalice a navrhovali, aby Turek vedl ministerstvo zahraničí, což vyvolalo řadu nesouhlasných reakcí. Motoristé ho nakonec navrhli na post ministra životního prostředí. Pavel ale Turka odmítl jmenovat členem vlády, podle prezidenta opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu. Turek se stal v polovině ledna vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal. Ministrem životního prostředí je od února Igor Červený (Motoristé).
Turek dnes také kritizoval vyjádření Pavla o americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi, mimo jiné ve vysílání podcastu Ptám se já pro server Seznam Zprávy. "Donald Trump udělal pro snížení důvěryhodnosti NATO v posledních týdnech více, než se Vladimiru Putinovi podařilo za mnoho let,“ řekl v něm Pavel. Turek dnes uvedl, že skoro nemůže věřit tomu, že to prezident mohl říct. "Z pozice prezidenta republiky říct toto o americkém prezidentovi je za mě úplně šílené," řekl.
Podle bývalé ministryně obrany Jany Černochové (ODS) je problém v tom, že se nejsou schopní dva nejvyšší ústavní činitelé domluvit. Vidí to jako selhání premiéra, Babiš měl podle ní jasně zasáhnout. "Měl říct panu prezidentovi, je to můj první summit, kdy jsem v této pozici, já tam chci jet," řekla. Podle Černochové není možné, aby se u kulatého stolu na summitu střídali prezident a premiér. Vždycky se mají tito dva aktéři domluvit, uvedla.
"Pan prezident s námi nespolupracuje, tak my nespolupracujeme s ním, navíc k tomu máme pádné důvody," řekl Turek. Prezident na summit jezdil podle něj vždy, pokud měl mandát od vlády a jezdil tam s tím, že tam bude říkat podobné věci, jako by říkala vláda.
V březnu premiér uvedl, že svou a Macinkovu účast na summitu NATO považuje za logickou. Zástupci vlády podle Babiše lépe než hlava státu spojencům včetně Trumpa vysvětlí výši letošních výdajů na obranu v českém rozpočtu, které jako nízké kritizovali zástupci české opozice i američtí diplomaté.
Summity NATO v minulosti navštěvovali za ČR jak předsedové vlád, tak prezidenti. Pavel se zatím zúčastnil všech summitů NATO, které se od jeho nástupu do funkce konaly, tedy v roce 2023 ve Vilniusu, ve Washingtonu v roce 2024 i loni v Haagu.
