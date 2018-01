Nezvolení Ondráčka je politická nekultura těch, kteří mluví o demokracii, říká Filip a hrozí pomstou

před 6 hodinami

Komunisté by v odvetě za nezvolení Zdeňka Ondráčka do čela komise pro GIBS mohli zkusit odvolat předsedu některé sněmovní komise, kterou vede jiná strana. Připustil to šéf KSČM Vojtěch Filip.

Praha - Další neúspěch komunistického poslance Zdeňka Ondráčka ve volbách předsedy sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů rozzlobil předsedu KSČM Vojtěcha Filipa. Ondráček dostal v tajném hlasování 83 hlasů, potřeboval 94. Jeho kritici mu vyčítají, že se o kontrolu komise uchází z pozice předlistopadového policisty ze zásahové jednotky, která bila demonstranty. Ondráček nikdy nad svou minulostí nevyjádřil lítost. "Rozmyslím si, jestli náhodou nevyvolám jednání o odvolání některého z předsedů již ustavených komisí," řekl Aktuálně.cz Vojtěch Filip s tím, že se rozhodne do 19. ledna. "A nechám si na tom extra záležet," poznamenal. Proti volbě Ondráčka se zvedl odpor poté, co na obsazení postu šéfa komise bývalým příslušníkem Pohotovostního pluku SNB upozornil tehdejší prezidentský kandidát Michal Horáček. Andrej Babiš pak vyzval komunisty, aby jméno svého kandidáta zvážili, ti to ale odmítli. Komise ani nadvakrát Ondráčka nezvolila, podruhé kvůli chybě při sčítání hlasů. "Budeme jednat dál, protože KSČM měla obsadit jedno předsednictví kontrolní komise a na tom trváme," řekl Filip ve sněmovně. Ondráček podle něj může kandidovat ještě jednou, ale zda komunisté vyšlou do volby znovu jeho, o tom ještě budou jednat. Filip řekl, že si umí představit i to, že komunisté budou žádat o vedení jiné kontrolní komise. Poslanci ani napodruhé nezvolili komunistu Ondráčka do čela komise pro GIBS, chybělo mu 11 hlasů číst článek Na hnutí ANO se ale hlavní kritika předsedy komunistů nesnáší. "Spíše než ANO mě naštvaly ostatní politické strany. V každém politickém klubu může mít někdo osobní výhradu. Když ale existuje dohoda, že klub obsadí nějakou funkci a my pro něj zvedneme ruku, přestože proti němu můžeme mít politické výhrady, a oni deklarují, že v žádném případě, tak proč potom chtějí podporu od nás?" řekl rozzlobený předseda komunistů. "To je politická nekultura těch, kteří hovoří o demokracii," komentoval neochotu ostatních klubů podpořit Ondráčka. Ondráček v čele komise GIBS nebude, po hlasování poslanců následoval potlesk | Video: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky | 01:02

