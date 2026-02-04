Pomsta Lipavskému Macinkovi nevyšla. Cestu do USA překazila vyšší moc

Špatné počasí způsobilo, že ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se musel ve středu kvůli zrušenému letu vrátit z mise do USA. Na pozvání tamního ministra zahraničí Marca Rubia se měl zúčastnit konference o vzácných minerálech, která má za cíl snížit závislost na Číně. Přišel i o návštěvu konzervativních think-tanků a také o symbolický šťouchanec do svého předchůdce Jana Lipavského (ODS).
Měla to být první zahraniční cesta nového ministra zahraničí do Spojených států. Kromě účasti na konferenci o vzácných minerálech se měl v předvečer akce spolu s dalšími evropskými zástupci zúčastnit jednání s eurokomisařem Stéphanem Séjourném. Čekaly ho také schůzky se zástupci demokratů i republikánů v Kongresu. Jednat měl rovněž se zástupci největších amerických investorů v České republice a s vedením vlivných konzervativních think-tanků Heritage Foundation a Hudson Institute, které pomáhají formovat politiku ve Washingtonu.
Nenápadná věta na konci komuniké ministerstva zahraničních věcí však obsahuje i šťouchanec do Macinkova předchůdce ve funkci, Jana Lipavského (nejdříve Piráti, nyní ODS). „Na politickou linii svého předchůdce ve funkci naváže tím, že u stánku posvačí hotdog a donut,“ píše se v poslední větě.
Macinka tím reaguje na Lipavského zvyk fotit se jak doma, tak v zahraničí s jídlem v ruce a postovat to pak na sociální sítě. To mu přinášelo sympatie u části lidí, kteří tyto posty vnímali pozitivně — jako lidské, přístupné a „odlehčené“ zobrazení politika.
Politickým protivníkům to naopak poskytovalo materiál ke kritice za příliš „lifestylové“, self‑marketingové chování, kterým ministr zakrýval vyprázdněnost své politiky. Macinkova narážka na hotdog a donut coby „politické linie“ se nese zjevně v tomto duchu. Loni v říjnu totiž Lipavský postoval fotografii s donutem právě z Washingtonu.
Nepříliš zdravě vyhlížející kus oblíbeného amerického pečiva (ikonického hlavně díky kreslené postavě Homera Simpsona, který je miloval) vyvolalo kromě jednoho tisíce lajků i kritiku. Propagátorka zdravé výživy Margit Slimáková ministrovi vyčetla, že „sladká odměna v době, kdy Česko zápasí s obezitou, působí spíš jako propagace nezdravých návyků a odměňování se cukrem“. I některé další příspěvky se nesly v podobném duchu („Prospěla by Vám přísná dieta.“, popřípadě „Děláš ty něco jiného než žereš??“).
Macinkova neuskutečněná návštěva v USA navíc přichází v den, kdy premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání s prezidentem Petrem Pavlem novinářům řekl, že nadále bude o zahraniční politice jednat s hlavou státu jen on sám.
„Mě to nijak nepřekvapuje ani mě to nijak nešokuje,“ uvedl v první reakci na Babišova slova pro Aktuálně.cz poradce ministra zahraničí Jan Zahradil.
„Myslím, že bylo od začátku jasné, že důležité relace si bude kontrolovat premiér sám. To je úplně normální věc. Bylo to tak i v minulé vládě, kde Tomáš Pojar jako poradce pro národní bezpečnost pokrýval docela důležitou část zahraničněpolitických vztahů. Vzpomínám třeba, že jel do Číny, kam ministr zahraničí vůbec necestoval,“ soudí Zahradil. „Má to nějakou logiku. Máte tu vládní program, který jasně stanovuje priority, a podle toho pojede celá vláda. Já tu nevidím rozpor.“
