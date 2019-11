Pomozte čtyřiceti dětským uprchlíkům, prosil v září řecký ministr. Česko stále mlčí

Řecký ministr pro ochranu občanů rozeslal v září zemím Evropské unie naléhavý dopis, v němž prosí, aby přijaly část dětských uprchlíků a pomohly tak zajistit jim potřebnou péči a zamezit jejich zneužívání v táborech. Česko se k jeho žádosti dosud nevyjádřilo. Na případ upozornil server Hlídací pes.

"Vážený kolego, píši vám kvůli velmi znepokojivé situaci, ve které se nachází 2500 dětí bez doprovodu, které jsou v současnosti rozmístěné po různých uprchlických táborech v Řecku," píše v dopise podle serveru Hlídací pes řecký ministr pro ochranu občanů Michalis Chryssochoidis. "Potřebujeme jednat rychle, aby o tyto děti bylo postaráno, aby se zajistilo jejich bezpečí a zabránilo se jejich možnému zneužívání."

Chryssochoidis v dopise informuje kolegy o rostoucím počtu uprchlíků, připlouvajících k řeckým hranicím, a zhoršující se situaci v táborech, které nedokážou dětem zajistit dostatečnou péči a ochránit je před možným zneužitím. Adresáty následně žádá, aby jejich země byly solidární a zvážily pomoc nezletilým migrantům bez doprovodu.

"Chci vás požádat o pomoc s jejich přemístěním. Jde o naléhavou záležitost, která je pro ně vysoce důležitá, stejně jako je důkazem naší humánnosti. Evropská unie a přidružené evropské státy, které v tomto ohledu projevily solidaritu, musí jednat co nejrychleji," apeluje na ostatní státy řecký ministr.

Navrhuje dokonce konkrétní počty dětí, které by jednotlivé země mohly pomoci přemístit. Zatímco například Německo a Francii žádá o přijetí 350 dětských uprchlíků, Česko, Slovensko či Maďarsko prosí o pomoc 40 nezletilým.

Hamáček: Nic nového, Řecko dostává miliardy euro

Prosbu rozeslal ministrům vnitra států Evropské unie, v Česku tak byl adresován Janu Hamáčkovi (ČSSD). Ten na Twitteru uvedl, že v žádosti není nic nového a že nevidí smysl v tom přesouvat nezletilé bez nároku na azyl po Evropě. "Atény na ochranu hranic a azylové řízení dostávají od EU miliardy euro, jen ČR poskytla 270 expertů," dodal.

Ministra Hamáčka kvůli dopisu interpeloval ve sněmovně předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek, který po něm žádal vysvětlení. "Prosím o informaci, jak je s žádostí naloženo, či jak s ní vláda hodlá naložit. Pokládal bych za ostudné a hanebné, kdyby bohatá a bezpečná země, jakou je ČR, odmítla přijmout 40 dětí a postarat se o ně," řekl Kalousek. Hamáček se ze schůze omluvil, na interpelaci však bude muset odpovědět.

Premiér Andrej Babiš (ANO) před odletem na návštěvu Lucemburska novinářům řekl, že o dopisu nic neví. "Já to neřeším, slyším to poprvé," uvedl. Připomněl svůj postoj, že uprchlíkům se má pomáhat především přímo v zemích, odkud pocházejí. "Doufejme, že tu situaci v Sýrii konečně začne Evropa aktivně řešit. My se v první řadě staráme o naše děti, my máme tady plno svých problémů," uvedl Babiš.

S plánem přijmout 50 syrských sirotků z řeckých uprchlických táborů přišla již v minulosti europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL), která svým návrhem rozvířila politickou diskusi. Ta nakonec skončila rozhodnutím postavit namísto přijímání dětských uprchlíků sirotčinec přímo v Sýrii. Premiér Andrej Babiš se však se syrskou stranou nedokázal shodnout na podmínkách výstavby a plán tak nakonec realizován nebude.

Šojdrová mezitím Řecko navštívila a sestavila seznam 14 dětí do 12 let, které by Česko mohlo přijmout, který Hamáčkovi předložila na jaře.