Pomoc lidem v bytové nouzi budou řešit i úřady práce

Pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí se budou zabývat také úřady práce, převezmou část úkolů od obcí. Úřady práce budou mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Poradenská kontaktní místa k bydlení vzniknou ve všech 205 obcích z rozšířenou působností, bude jich o 100 víc.
Změny přinese novela zákona o podpoře bydlení, kterou ve čtvrtek podepsal prezident Petr Pavel. O jeho podpisu informoval Hrad.
Za lidi bez vyhovujícího bydlení se budou podle předlohy vždy pokládat například oběti domácího násilí, rozvádějící se či lidé rušící partnerství. Za osobu bez možnosti opatřit si vyhovující bydlení vlastním přičiněním se bude považovat člověk, jehož příjem nebo příjem jeho domácnosti nepřevyšuje dvojnásobek životního minima. Po zaplacení nákladů na bydlení ale lidem bude muset zbýt aspoň polovina životního minima.
Úřady práce budou také vést evidenci bytů. V případě potřeby budou jejich pracovníci moci prověřovat bytovou situaci žadatele a členů domácnosti. Přesun části pravomocí z obcí na úřady práce má podle předkladatelů úpravy odstranit zdvojování činností, snížit administrativu a zrychlit řízení.
Vláda původně navrhovala v novele pouze zacílení pomoci na lidi ohrožené bytovou nouzí, kteří mají vazbu k danému regionu. Sněmovna ale předlohu celkově upravila, navíc tuto část vyškrtla. K poradenství bude mít přístup kdokoli, jak to zákon předpokládá teď.
Přesun části pomoci na úřady práce kritizovali ve Sněmovně zejména poslanci opozičních Pirátů a STAN. Obávali se jejich přetížení a poukazovali na to, že obce se na povinnosti dané zákonem přijatým v minulém volebním období připravovaly a lépe znají místní prostředí. Naopak opoziční občanští demokraté upozorňovali na to, že zákon přináší jen další náklady, ale žádný nový byt navíc.
V Senátu doporučoval garanční výbor zamítnutí předlohy, plénum na návrh nepřistoupilo a schválilo ji. Horní komora ale vyzvala vládu k tomu, aby zajistila dostatek pracovníků na úřadech práce pro novou agendu. Má rovněž obstarat peníze na podpůrná opatření, která budou moci nově poskytovat i městské obvody a městské části.
Zákon o podpoře bydlení účinný od ledna s postupným náběhem také zavádí dobrovolný systém garancí pro soukromé majitele bytů, takzvané bydlení s ručením, a finanční příspěvky pro obce, které pronajmou své byty lidem v bytové nouzi. Bývalá vláda argumentovala kromě jiného tím, že se zákon opírá o zkušenosti z desítek fungujících projektů.
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