Pomníčky u křižovatek varují chodce: Nekoukejte do mobilů, nepozornost zabíjí

U jedné z nejrušnějších křižovatek v centru Prahu hoří kousek od přechodu svíčky. Na zemi je namalovaný obrys postavy. Na první pohled může mít kolemjdoucí dojem, že zde došlo k tragédii, kterou pomníček připomíná. Ve skutečnosti se ale jedná o součást kampaně Nepozornost zabíjí, která nabádá chodce k opatrnosti. Loni zemřelo při dopravních nehodách v Česku 113 chodců, jak připomíná i hashtag na stylizovaném pomníčku.

Kampaň Nepozornost zabíjí cílila v minulosti na nepozornost řidičů. Nyní se obrátila na chodce v sedmi krajských městech.

Snaží se přitáhnout pozornost k problému neopatrných chodců, kteří se při přecházení silnice dívají do mobilu. "Takové chování podle průzkumu přiznávají celé dvě třetiny chodců ve věku od osmnácti do čtyřiceti čtyř let. U dětí a mladistvých toto číslo může být patrně ještě vyšší," říká ke kampani Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven, která ji zaštiťuje.

Na pomníčky mohou lidé narazit v Praze, Brně, Plzni, Hradci Králové, Liberci, Olomouci a Ostravě. Jen v těchto městech za posledních šest let došlo k celkem 7 421 nehodám s účastí chodce.

Umístění pomníků a polepů vybírala Česká asociace pojišťoven spolu s policií. Jde především o místa, která jsou známá častými nehodami. V Praze jsou to například přechody přes magistrálu v okolí I. P. Pavlova. "Kampaň Nepozornost zabíjí vnímám jako účinnou především proto, že je zaměřena na emoce a na bezpečnost našich nejbližších," sdělila policejní republiková koordinátorka prevence Zuzana Pidrmanová.

Podle psychologa je ale vliv těchto kampaní individuální. "Záleží na tom, kdo to vidí. U někoho to může zvýraznit úzkosti, takže ho to poškodí. Někomu to pak naopak může pomoct," uvedl klinický psycholog Martin Dlabal.

Předešlá kampaň namířená na řidiče ale zaznamenala pozitivní výsledky. Oslovila především nejmladší generaci řidičů do třiceti let. Podle výzkumu STEM/MARK z minulého roku začali jednak používání telefonu za volantem vnímat kritičtěji a zároveň se zvýšilo i procento těch, kteří za volantem nikdy netelefonují.

Neskákej mi pod kola!

Podobnou preventivní kampaň zaměřenou na chodce na konci března tohoto roku zahájil Pražský dopravní podnik ve spolupráci s BESIP a Policií ČR. Nese název Neskákej mi pod kola! a zaměřuje se na srážku chodců s tramvají. Počet střetů totiž každým rokem stoupá, přičemž v loňském roce došlo k nejvyššímu počtu úmrtí následkem srážky s chodcem. Po Praze tak jezdí tramvaje s nepřehlédnutelným žlutočerným polepem. Přední část tramvaje je pokreslená lebkou, na bocích jsou siluety obětí, které jejich nepozornost stála život. V zadní části je umístěn slogan: Pomoz mi nezabíjet!

"Za loňský rok bylo 104 srážek osob s tramvají, osm z nich nehodu nepřežilo. Je teď potřeba udělat všechno pro to, abychom smutnou bilanci zastavili a ochránili životy chodců, cyklistů i řidičů. Tramvaj celodenně připomíná, že nepozornost v silničním provozu může obyvatele stát život," říká Adam Scheinherr, náměstek pražského primátora pro dopravu.

Tramvaj má přednost

Hlavním smyslem akce je udržet pražské cestující v bdělosti a v důsledku toho snížit počet nehod způsobených střety tramvají s chodci. "Největší nebezpečí hrozí při neopatrném přecházení vozovky. Mnoho lidí si však stále bohužel neuvědomuje, že tramvaj má podle pravidel silničního provozu přednost. Pokud se nám díky této drsnější osvětové kampani podaří zachránit byť jeden jediný lidský život, akce bude mít smysl," říká Petr Witowski, generální ředitel Pražského dopravního podniku.

Mezi nejčastější chyby chodců ve vztahu k tramvajím patří nedání přednosti tramvaji na přechodu pro chodce, přecházení těsně před tramvají, nahlížení před tramvaj ve snaze přeběhnout na chodník, vstoupení do cesty rozjíždějící se tramvaji či chodci se sluchátky na uších, kvůli kterým neslyší přijíždějící tramvaj a nedokážou tak včas zareagovat na blížící se nebezpečí.

Rok Počet srážek tramvaje s chodcem Počet úmrtí 2013 82 6 2014 90 4 2015 99 4 2016 75 2 2017 111 3 2018 104 8

Zdroj: Dopravní podnik hl. m. Prahy