Prodejce kotlů tvrdil, že mu kvůli konkurentovi utekli klienti. U soudu neuspěl

AKTUALIZOVÁNO před 35 minutami

Neobvyklou válku dvou prodejců olejových kotlů a hořáků řešil soud. RNDr. Miroslavu Benešovi z Prahy hrozilo až pětileté vězení za to, že na internetu podle obžaloby pomlouval svého konkurenta a shodou okolností i jmenovce Miroslava Beneše z Oleška u Litoměřic, jemuž tak zákazníci začali vypovídat již uzavřené smlouvy. Podle soudu se však trestný čin nestal.

Praha - Před zhruba pěti lety začali Miroslavu Benešovi z Oleška u Litoměřic jeho klienti nečekaně vypovídat již uzavřené smlouvy na koupi olejových kotlů a hořáků. Beneš za vším viděl jediné: na internetu se objevily inzeráty a stránky, které jeho výrobky pomlouvaly a upozorňovaly na to, že jsou nebezpečné. A naopak vychvalovaly konkurenční výrobky, které do Česka dováží firma Kroll a prodává je zde jeho jmenovec, RNDr. Miroslav Beneš z Prahy.

Spor měl dohru u soudu: doktoru Benešovi z Prahy za porušení pravidel hospodářské soutěže hrozilo až pětileté vězení. Nejen kvůli tomu, že podle obžaloby na různých serverech uveřejnil inzeráty, v nichž odkazoval na své stránky a pomlouval svého konkurenta. Že za nimi stál skutečně on, policie zjistila podle IP adresy.

Doktor Beneš ovšem podle obžaloby nechal rovněž vytvořit stránky www.bezpecnakotelna.cz. Na ně dal fotografie výrobků, které stáhl ze stránek svého konkurenta Beneše z Oleška, či různých požárů. Těmi ilustroval varování o nebezpečných kotlích a hořácích na tuzemském trhu. A jako "osvědčenou kvalitu" web uváděl výrobky firmy Kroll, které Beneš z Prahy prodával.

Aby svému tvrzení dodal vážnosti, "půjčil" si i loga několika státních institucí jako Hasičského záchranného fondu, Akademie věd či Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Zlehčoval svého konkurenta

"Při účasti v hospodářské soutěži se dopustil zlehčování a způsobil značnou škodu jiným soutěžitelům," napsala do obžaloby státní zástupkyně Dagmar Máchová. Případ již ale u soudu nezastupuje - vedení zastupitelství ji stáhlo z trestních případů poté, co se o ni začala zajímat policie v souvislosti s Ivo Rittigem a udělala u ní domovní prohlídku.

"Způsob, který obviněný zvolil při šíření informací o výrobcích poškozeného, nesvědčí o tom, že chtěl pouze varovat případné zájemce o nebezpečných výrobcích," uvedla žalobkyně.

Miroslav Beneš z Oleška chtěl uhradit škodu 1,6 milionu korun. O tolik mu prý pomluvami jeho konkurenta klesl zisk. To ale RNDr. Beneš z Prahy odmítá.

"Zastupuji německou firmu, která má prvotřídní výrobky, a vše v pořádku. A tento pán je podvodníkem od A až do Zet," rozčiloval se. "Dostal zákaz prodeje, protože jeho výrobky jsou požárně nebezpečné," dodal.

Druhého potrestala inspekce

Pravda je, že jeho konkurentovi Česká obchodní inspekce skutečně zakázala část jeho výrobků prodávat. "Nebyly označeny tak, jak měly, chyběly základní údaje o výrobci," uvedl inspektor Martin Habison. Navíc prý nebyly vybaveny originálním návodem.

Advokát Pavel Polák, který zastupuje Beneše z Oleška, říká, že šlo jen o chybu na štítku přístroje. "Bylo tam zaměněno slovo výrobce a vývozce. Papíry byly v pořádku," uvedl Polák, podle něhož se proti verdiktu odvolali.

A jak před soudem vyšlo najevo, inspekce případ začala šetřit až poté, co dostala podnět opět ze strany "pražského" Beneše, že výrobky jeho konkurenta jsou nebezpečné. To ale inspekce vůbec neřešila. "To nemůžeme říct. My jako dozorový orgán pouze zkoumáme, jestli jsou v pořádku dokumenty," krčil inspektor Habison rameny. Podle něj něco takového prý může říct jen státní zkušebna - ale tu prý neupozornili, protože to není jejich povinnost.

Klienti kvůli sporu museli na policii



Konkurenční boj obou Benešů komplikoval život jejich klientům. "Oba se jen pomlouvají a mně to dělá problémy," řekl Aktuálně.cz Ivo Ševeček, který provozuje rekreační středisko Atlas Real v Čenkovicích na Ústeckoorlicku. Ten spolupracuje s oběma - od Beneše z Oleška koupil kotle, od RNDr. Beneše z Prahy zase hořáky. "Myslím, že mezi nimi není rozdíl v kvalitě. Ani u jednoho jsem nic nemusel reklamovat," uvedl.

Jenže kvůli sporu obou "kohoutů" má jen papírování a musel i na policii, která řeší jejich vzájemná udávání. Například dokládat, jaká zařízení od obou koupil a zda mají všechny potřebné atesty.

"Chtěli třeba i kopie faktur, protože prošetřovali, jestli jsem to nekoupil načerno," popisuje. "Je to spousta zbytečně ztraceného času kvůli dvěma blbcům, kteří se neumí domluvit," dodává Ševeček, kterého jeden z Benešů dokonce přesvědčoval, aby šel svědčit k soudu. On to ale odmítl.

Dřív mu dělal kuchaře

Další klienti už ale k soudu přišli. Pozvali si je oba konkurenti. Beneš z Oleška například ty, kteří mu vypověděli smlouvu. "Udělal jsem objednávku, ale pak mi kolega poslal stránku na internetu, kde bylo, že ty kotle jsou vadné," říkal například Tomáš Šimek.

A podobně mluvil i jeho soused a kamarád Ivan Rezek, který chtěl vytápět svoji autodílnu a uzavřel smlouvu na koupi spalovací jednotky za 80 tisíc korun. "Pak jsem se ale dostal na stránky Bezpecnakotelna.cz, kde bylo napsáno, že jsou nebezpečné, tak jsem smlouvu zrušil," uvedl Rezek.

Jenže je otázka, zda byli oba nestranní. U soudu vyšlo najevo, že Šimek se s Benešem z Oleška znal a před lety pro něj dokonce pracoval jako kuchař. "Bylo to ale jen osm měsíců," zlehčoval to Šimek.

A u dalšího kupce pak nebylo jasné, jestli vůbec měl na koupi dostatek peněz: jeho firma, pro niž chtěl koupit kotle a hořáky za takřka milion korun, byla v té době těsně před krachem se záporným základním jměním.

Za více než rok nereklamoval

A své svědky z řad zákazníků svého konkurenta si nechal předvolat i obžalovaný Beneš z Prahy. Jedním z nich byl Petr Králík, který provozuje rodinnou pilu a výrobnu parket v Nechvalíně. Ten si kotel a hořák od Beneše z Oleška na podzim roku 2014 koupil - ale Beneš měl s dodávkou několikaměsíční zpoždění a hořák navíc špatně fungoval.

"Měl velké poruchy, které nás ohrožovaly. Docházelo třeba ke kapání oleje," vysvětloval. Jeho firmu prý až po téměř roce "zachránil" Beneš z Prahy, když dodal nový hořák. Jak ale u soud vyšlo najevo, Králík uvedený hořák ani kotel u Beneše z Oleška ani za více než rok nereklamoval. "Nebral telefon," vysvětloval.

Soud: není to trestný čin

Soudce Petr Novák nakonec obžalovaného Beneše osvobodil. Podle rozsudku nedošlo k porušení pravidel hospodářské soutěže. Soud konstatoval, že někteří svědci byli nevěrohodní a že také není zcela jasné, zda negativní informace o poškozeném Benešovi dal na internet skutečně obžalovaný nebo někdo jiný, kdo měl k jeho počítači přístup.

"Po provedeném dokazování dospěl soud k závěru, že žalované jednání není trestným činem, přičemž dalším závěrem by bylo, že ani nebylo prokázáno, že se jednání dopustil právě obžalovaný," uvedl Novák.

Omluva:

Vážení čtenáři, v článku jsme chybně uvedli, že jednomu z prodejců hrozilo vězení za pomluvu. Soud případ přitom řešil kvůli podezření na porušení pravidel hospodářské soutěže Za chybu se omlouváme.