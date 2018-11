Pomluva by nemusela být trestný čin. Ministr oponuje: Ještě na to nejsme připraveni

Pomluva by již nemusela být trestným činem, za který hrozí až dvouleté vězení. Poslanci ČSSD Jan Chvojka a Ondřej Veselý navrhují, aby došlo k jejímu vyškrtnutí z trestního zákoníku. Podle nich oběti lživých nařčení dostatečně chrání občanský zákoník. Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek sice jejich snaze rozumí, ale nepodporuje ji.

Zrušení trestního činu pomluvy by neznamenalo, že by nově bylo možné bez sankcí říkat o někom cokoliv s úmyslem ho poškodit. Stále by zůstala ochrana v občanskoprávní rovině. Oběť by i nadále mohla po autorovi pomlouvačných slov vymáhat náhradu škody a nemajetkové újmy, kterou jí způsobil.

"Takovou sankci lze považovat za přiměřenou a dostačující," uvedli poslanci v důvodové zprávě s tím, že to považují za dostatečný trest.

Podle Veselého navíc lidé podávají trestní oznámení pro pomluvy i v případech, které rozhodně skutkovou podstatu trestného činu nenaplňují. "Policie má nějaké kapacity a ona se pomluvou musí zabývat, i když je to - když to přeženu - že soused o mně řekl, že zahýbám své ženě. Takové případy policie odkládá, ale i to pro ni znamená administrativu, která ji zapleveluje," řekl Aktuálně.cz Veselý.

Jeho a Chvojkův návrh nyní putuje do vlády, poté o něm budou hlasovat poslanci. Ministr Jan Kněžínek ale není příznivcem této novely. "Mně osobně by jeho zrušení nevadilo, ale naše společnost ještě není připravená na to, aby se lidé o svoje dobré jméno sami soudili. Proto bych byl k návrhu spíše skeptický," řekl Aktuálně.cz ministr.

Veselý sám ze své právnické praxe ale nezná příliš případů, kdy by někdo byl za pomluvu odsouzený. "To znamená, že ten čin je nadbytečný," prohlásil s tím, že při civilním řízení se naopak postiženým daří domoci potrestání viníka.

Lidé dávají přednost trestnímu řízení, protože ušetří

Navíc se domnívá, že někteří sahají k trestnímu oznámení kvůli financím. "Někdy jsem měl pocit, že to je zneužíváno i proto, že se jim nechce vstupovat do civilního řízení, kde musí vynaložit nějaké náklady, kdežto v trestním řízení je to nic nestojí," řekl Veselý. V civilním řízení totiž musí člověk zaplatit určité procento žalované částky.

Jak často policie pro trestný čin pomluvy zahajuje trestní řízení, není zřejmé, statistiky si nevede. "Toto číslo nelze poskytnout, jelikož se toto ustanovení řadí mezi ostatní trestnou činnost," vysvětlila policejní mluvčí Ivana Nguyenová.

Trestní stíhání pro pomluvu chtěla policie před časem zahájit s poslancem KSČM Zdeňkem Ondráčkem, na kterého podal trestní oznámení bývalý prezidentský kandidát Michal Horáček. Nelíbilo se mu, že v loňském rozhovoru pro Eurozprávy.cz uvedl, že "je podle dostupných informací bývalý vekslák a spolupracovník StB s krycím jménem Sázkař", což Horáček odmítl. Sněmovna ho však nevydala. Častým argumentem poslanců bylo mimo jiné to, že Horáček měl záležitost řešit civilní žalobou, a ne trestním oznámením.