Polsko předá do Česka tři zadržené kvůli žhářskému útoku v Pardubicích

Polsko předá ke stíhání do Česka tři lidi zadržené kvůli žhářskému útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Uvedla to v pondělí Česká televize (ČT) na základě vyjádření mluvčího českého policejního prezidia Davida Schöna. Podle dřívějších informací v Polsku v souvislosti s požárem, který policie vyšetřuje jako teroristický útok, zadrželi dva muže a jednu ženu.
Všichni mají polské občanství. Ve výrobní hale LPP Holding hořelo 20. března. Požár způsobil škody za stovky milionů korun.
"Všechny osoby zadržené v Polsku v souvislosti s požárem výrobní haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích budou nanejvýš v řádu několika týdnů předány k trestnímu stíhání do České republiky," oznámil ČT Schön. Ženu a jednoho z mužů kriminalisté podle televize podezírají z napomáhání při založení požáru. Druhý z mužů zadržených v Polsku podle tamních médií údajně pověřil jiné lidi úkolem, aby koupili různé předměty využité k zapálení haly.
V souvislosti s případem policisté dosud zadrželi deset lidí. Pardubický soud zatím poslal na návrh žalobce do vazby sedm z nich. Jsou podezřelí z teroristického útoku a z účasti na teroristické skupině.
K požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. Uvedla, že aktem útočí na výrobu zbraní pro Izrael. Holding sice před několika lety uvedl, že plánuje v Pardubicích společně s izraelskou firmou Elbit Systems vyvíjet a vyrábět bezpilotní prostředky, projekt se ale podle LPP Holding nikdy neuskutečnil.
LPP Holding vyrábí mimo jiné drony pro Ukrajinu. Bezpečnostní složky podle médií zvažují více variant, je mezi nimi scénář takzvané operace pod falešnou vlajkou, kdy by deklarovaná skupina mohla sloužit jako zástěrka pro jiný subjekt či státního aktéra.
